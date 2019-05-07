Электромобили, потеснившие на авторынке "Теслу" и популярные в 2020 году

Электромобили раньше были редкостью, и всего пара автомобильных производителей могла позволить себе выпускать машины на электрической тяге, но теперь всё новые фирмы подключаются к "электрической гонке".

Машины фирмы Tesla у всех на слуху. Относительной известностью пользуется и Toyota Prius. Но время их лидерства ушло в прошлое. Знаменитые автомобильные марки, такие как Audi, Mercedes и Kia, представили в 2020 году свои электромобили с намерением потеснить Tesla.

Audi e-tron

В этой машине почти нет ничего особенного. Это обычная Audi, только на электрической тяге. Она не старается произвести революцию, а просто хочет быть хорошим внедорожником, который привлечет любителей такого рода автомобилей и позволит им перестать беспокоиться и полюбить электрическую тягу. Компания говорит, что их машина принадлежит к "очевидной концепции". Она была создана с учетом того, чтобы люди могли ее признать и понять. E-tron производится в Брюсселе. Аккумуляторные батареи для машины делают там же, в Брюсселе, пусть и на другой фабрике. В машине пять сидений, огромный багажник объемом в 605 литров и боковые камеры вместо зеркал.

Hyundai Kona Electric

Эта машина сочетает в себе невероятно привлекательный внешний вид и просторный салон. Она обещает возможность проехать на одном заряде 450 километров. Все это благодаря батарее, подобная которой до сих пор ставилась только в невероятно дорогие автомобили Tesla. Длинный лист ожидания этой модели указывает на то, что она может стать потенциальным хитом.

Jaguar i-Pace

Электрический внедорожник от Jaguar — достойный конкурент Tesla в классе роскошных электрических автомобилей. Эта модель также показывает, что крупные производители, а не только различные стартапы, готовы вкладывать деньги в развитие технологий, популярность и перспективы которых сомнительны. Те, кому довелось побывать за рулем этой машины, уверяют, что она такая же мощная, отзывчивая и комфортная, как и другие модели этой марки.

Nissan Leaf Long Range

Nissan наконец-то обновил свой способный проехать 300 километров внедорожник, получивший теперь название Nissan Leaf Plus. Это позволяет ему конкурировать с такими моделями, как Chevrolet Bolt EV, Hyundai Kona EV и Tesla Model 3. Компания утверждает, что машина может проехать более 360 километров на одном заряде аккумуляторов. Также ожидается, что и по своим скоростным характеристикам авто в худшем случае не будет уступать прежним моделям. Ранее проблема Nissan была именно в коротком пробеге, и если ее действительно удалось решить, то новая версия Leaf — достойный соперник прочих электромобилей в борьбе за внимание и кошелек автолюбителей.

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