EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ирина Гусакова

Автомобили Бэтмена: ни один не выглядит пригодным для погони за преступниками

Авто

Многие супергерои известны своими стильными и эффектными транспортными средствами. Так, Призрачный Гонщик разъезжает на пылающем мотоцикле, а у Чудо-женщины в комиксах есть невидимый самолет. Но среди всех этих невероятных средств передвижения особо выделяется бэтмобиль.

Автомобили Бэтмена: ни один не выглядит пригодным для погони за преступниками

Бэтмобиль пережил множество превращений

Он появлялся в большом количестве различных версий в комиксах, анимационных сериалах, полнометражных фильмах и видеоиграх, соответствуя представлениям времени об автомобилях супергероев и меняясь соответственно им. От стильной машины 1940-х, почти не имевшей в себе ничего особенного, отличавшего ее от серийных автомобилей, до подобной танку крепости на колесах в фильмах Кристофера Нолана, бэтмобиль пережил множество превращений, но всегда оставался узнаваемым и сочетавшим в себе практичность и фантастические возможности.

Классический бэтмобиль не имел в себе никаких примечательных технологий. Впервые он появился в комиксах в 1940 году, а когда Бэтмен проник на большие экраны в 1943 году, в качестве супергеройского автомобиля он получил стильный, но самый обычный кабриолет Cadillac 1939 года выпуска.

Едва ли не самым чудовищным считается у поклонников Бэтмена сериал про этого супергероя, выходивший в 1960-е с Адамом Вестом в главной роли. Прославившийся глупыми версиями автомобиля и даже бэтмотоциклом с коляской, этот сериал предложил еще более странное и нелепое средство передвижения — бэтлодку. Дешевый обычный катер, украшенный несколькими панелями, выглядел отвратительно и был жалким подобием его хищно выглядевших подобий, которые появились позднее и уже давно присутствовали в комиксах.

Бэтмен, конечно же, не умеет летать и не имеет никаких особых возможностей. Согласно популярной шутке, суперспособность Бэтмена — деньги Брюса Уэйна. Он полагается на технологию для того, чтобы бороться с преступностью в Готэме. При этом ни один из бэтмобилей не выглядит пригодным для погони за преступниками. Как правило, бэтмобиль — тяжелая, бронированная, малоповоротливая машина, пригодная скорее для битвы, чем для преследования. Очевидно, Бэтмену важно скорее появиться с впечатляющим ревом двигателя на производящем пугающий эффект автомобиле и разобраться с преступностью на месте, а не преследовать ее.

Бэтмобиль
Бэтмобиль

У бэтмобиля всегда было много оружия и самых различных технических устройств. Именно они и превратили его в настоящее супергеройское средство передвижения. Помимо оружия и некоторых особых приспособлений, некоторые из которых смущали даже поклонников Бэтмена, бэтмобиль в разное время имел все, чтобы служить ему полевой лабораторий и даже был оснащен устройством для самоуничтожения.

Одним из самых популярных фильмов про Бэтмена за последнее время является "Лего Фильм: Бэтмен". Предполагавшийся как детский фильм, он приобрел немалую популярность и среди взрослых. Созданный посредством компьютерной графики, он позволил дизайнерам немало вольностей. Так, бэтмобиль получил в нем шесть колес. В конце концов, почему бы и нет?

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Тумблер. Теперь почти Финал. #бэтмобиль #batman #batmobile
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы машина автомобиль
Sberbank
Новости
Анонимный офицер ВС РФ сообщил об использовании ВСУ диверсионной тактики НАТО
Сдавшиеся бойцы ВСУ: попали в плен, потому что руководство их бросило
Неофициально: Венгрия и Словакия отзывают вето на нефтяное эмбарго
Посла РФ в Израиле Викторова вызвали в МИД после высказываний Лаврова о евреях
Пленный боец ВСУ: у нас не было никакой военной подготовки
Полковник Ходарёнок: БТР "Пиранья 3" на Украине превратится в металлолом
Во Франции объявили об отказе платить за российский газ в рублях
Военнослужащие группировки "О" захватили квадрокоптер ВСУ под Ямполем
Гаспарян объяснил рост числа дезертиров из ВС Украины: "На передовой погано"
Озвучены перспективы сдачи фанатичных нацистов, засевших на "Азовстали"
Популярное
Мир. Новости мира
Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"

Германия столкнулась с инфляционным шоком в секторе розничной торговли продуктами питания, сообщается в статье немецкой газеты Handelsblatt.

Handelsblatt: Германия испытывает "инфляционный шок"
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Военные новости
Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной
Силовые структуры
В Донбассе сформирован новый нацбатальон "Свобода", состоящий из россиян
Силовые структуры
США и Украина занесли ракетный "серп" "Жнеца" над половиной России
Ирина Шлионская При знакомствах в Сети нужно соблюдать правила безопасности Ирина Шлионская Александр Шторм Военлёты спрогнозировали итоги боёв F-16 и Су-35 над Украиной Александр Шторм Усам Оздемиров Россия бросила вызов Западу. Кого поддержит мир? Усам Оздемиров
Силовые структуры
Генерал-майор Столяров: Запад требует от Киева нанести ракетный удар по России
Силовые структуры
Михайлов: уничтожение техники ВСУ ставит под вопрос новые поставки с Запада
Спецназ и пехота "О" громят оборону ВСУ, захватывая трофейное оружие стран НАТО
Силовые структуры
Спецназ и пехота "О" громят оборону ВСУ, захватывая трофейное оружие стран НАТО
Последние материалы
Сдавшиеся бойцы ВСУ: попали в плен, потому что руководство их бросило
Неофициально: Венгрия и Словакия отзывают вето на нефтяное эмбарго
Юрист: передача активов РФ Украине — это сбыт награбленного преступной шайке
Политолог рассказал, как Запад играет вдолгую против России
Посла РФ в Израиле Викторова вызвали в МИД после высказываний Лаврова о евреях
Пленный боец ВСУ: у нас не было никакой военной подготовки
Полковник Ходарёнок: БТР "Пиранья 3" на Украине превратится в металлолом
Мастер-класс от логопеда: элементарные упражнения для развития речи у детей
Во Франции объявили об отказе платить за российский газ в рублях
Военнослужащие группировки "О" захватили квадрокоптер ВСУ под Ямполем
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников