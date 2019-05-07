Автомобили Бэтмена: ни один не выглядит пригодным для погони за преступниками

Многие супергерои известны своими стильными и эффектными транспортными средствами. Так, Призрачный Гонщик разъезжает на пылающем мотоцикле, а у Чудо-женщины в комиксах есть невидимый самолет. Но среди всех этих невероятных средств передвижения особо выделяется бэтмобиль.

Бэтмобиль пережил множество превращений

Он появлялся в большом количестве различных версий в комиксах, анимационных сериалах, полнометражных фильмах и видеоиграх, соответствуя представлениям времени об автомобилях супергероев и меняясь соответственно им. От стильной машины 1940-х, почти не имевшей в себе ничего особенного, отличавшего ее от серийных автомобилей, до подобной танку крепости на колесах в фильмах Кристофера Нолана, бэтмобиль пережил множество превращений, но всегда оставался узнаваемым и сочетавшим в себе практичность и фантастические возможности.

Классический бэтмобиль не имел в себе никаких примечательных технологий. Впервые он появился в комиксах в 1940 году, а когда Бэтмен проник на большие экраны в 1943 году, в качестве супергеройского автомобиля он получил стильный, но самый обычный кабриолет Cadillac 1939 года выпуска.

Едва ли не самым чудовищным считается у поклонников Бэтмена сериал про этого супергероя, выходивший в 1960-е с Адамом Вестом в главной роли. Прославившийся глупыми версиями автомобиля и даже бэтмотоциклом с коляской, этот сериал предложил еще более странное и нелепое средство передвижения — бэтлодку. Дешевый обычный катер, украшенный несколькими панелями, выглядел отвратительно и был жалким подобием его хищно выглядевших подобий, которые появились позднее и уже давно присутствовали в комиксах.

Бэтмен, конечно же, не умеет летать и не имеет никаких особых возможностей. Согласно популярной шутке, суперспособность Бэтмена — деньги Брюса Уэйна. Он полагается на технологию для того, чтобы бороться с преступностью в Готэме. При этом ни один из бэтмобилей не выглядит пригодным для погони за преступниками. Как правило, бэтмобиль — тяжелая, бронированная, малоповоротливая машина, пригодная скорее для битвы, чем для преследования. Очевидно, Бэтмену важно скорее появиться с впечатляющим ревом двигателя на производящем пугающий эффект автомобиле и разобраться с преступностью на месте, а не преследовать ее.

Бэтмобиль

У бэтмобиля всегда было много оружия и самых различных технических устройств. Именно они и превратили его в настоящее супергеройское средство передвижения. Помимо оружия и некоторых особых приспособлений, некоторые из которых смущали даже поклонников Бэтмена, бэтмобиль в разное время имел все, чтобы служить ему полевой лабораторий и даже был оснащен устройством для самоуничтожения.

Одним из самых популярных фильмов про Бэтмена за последнее время является "Лего Фильм: Бэтмен". Предполагавшийся как детский фильм, он приобрел немалую популярность и среди взрослых. Созданный посредством компьютерной графики, он позволил дизайнерам немало вольностей. Так, бэтмобиль получил в нем шесть колес. В конце концов, почему бы и нет?

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