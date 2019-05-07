Audi, BMW, Hyundai Genesis — надёжные автомобили класса люкс

Ежегодно компания J. D. Power опрашивает тысячи владельцев автомобилей о том, что случилось с их машинами за двенадцать месяцев. При этом исследуются модели трехлетней давности. Результаты исследований публикуются в ежегодном отчете о надежности транспортных средств. Целью является предоставление покупателям сведений об автомобилях, облегчающих выбор. В том числе рассматриваются и роскошные машины, принадлежащие к высокому ценовому сегменту.

Audi A3

Доступный в качестве кабриолета, четырехдверного седана и являвшегося новинкой в 2016 году пятидверного гибридного хэтчбека, Audi A3 / S3 2016 года предлагает своим владельцам большое количество вариантов и опций. Кабриолет и седан могут быть оснащены четырехцилиндровым бензиновым или дизельным двигателем с турбонаддувом, могут иметь передний или полный привод, шестиступенчатую автоматическую или механическую коробку передач. Модель 2016 года получила больше всего интересного в качестве стандартной комплектации, а также предлагала спортивный вариант отделки салона S-Line. Модель S3 также получила дополнительные стандартные функции, в том числе пакет Black Optic Package. Гибридный вариант A3 E-tron мог переключаться на электрический привод и проехать на нем около 30 километров, прежде чем вновь вернуться к газоэлектрическому двигателю.

BMW 2-ой серии

В 2016 году BMW 2-ой серии была представлена в виде купе и кабриолета, как модели 228i и M235i. Модель 228i обладала 240-сильным турбированным двигателем с четырьмя цилиндрами, а спортивная версия M235i имела 320-сильный турбированный 6-цилиндровый двигатель. Вариант М2 2016 года имел шестицилиндровый двигатель мощностью 365 лошадиных сил. В 2016 году BMW увеличила стандартный комплект 2-ой серии и добавила новый роскошный вариант для модели 228i.

Hyundai Genesis

Обновленная в 2015 году, элегантная Hyundai Genesis в 2016 году также получила незначительные изменения. Стандартная комплектация включала в себя набор улучшенных фар, а в вариант с восьмицилиндровым двигателем входил ранее опциональный пакет Ultimate Package. Заднеприводный автомобиль стандартно оснащался шестицилиндровым двигателем мощностью в 311 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Система AWD присутствовала на моделях с шестицилиндровым двигателем. Также были доступны пакеты опций Signature, Tech и Ultimate. Версия Genesis 5.0 оснащалась пятилитровым восьмицилиндровым двигателем мощностью 420 лошадиных сил и имела все опции в качестве стандартного комплекта.

Lexus ES

Одна из самых популярных моделей Lexus, роскошный седан ES предлагался в 2016 году в качестве гибридного варианта ES 300h и модели ES 350. ES 300h имел двигатель мощностью в 200 лошадиных сил и отличался высокой экономичностью в комбинированном режиме движения, а ES 350 получил 3,5-литровый двигатель с шестью цилиндрами и 268 лошадиными силами.

В 2016 модельном году было произведено обновление Lexus ES. Машина получила незначительные изменения внешнего вида, более тихий салон, модернизированные системы помощи водителю и предотвращения столкновений. В 2016 году Lexus ES получил звание "Самого надежного транспортного средства" и был сочтен лучшим компактным автомобилем премиум-класса.

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