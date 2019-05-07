Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Автор Ирина Гусакова

Audi, BMW, Hyundai Genesis — надёжные автомобили класса люкс

Авто

Ежегодно компания J. D. Power опрашивает тысячи владельцев автомобилей о том, что случилось с их машинами за двенадцать месяцев. При этом исследуются модели трехлетней давности. Результаты исследований публикуются в ежегодном отчете о надежности транспортных средств. Целью является предоставление покупателям сведений об автомобилях, облегчающих выбор. В том числе рассматриваются и роскошные машины, принадлежащие к высокому ценовому сегменту.

Audi, BMW, Hyundai Genesis — надёжные автомобили класса люкс

Audi A3

Доступный в качестве кабриолета, четырехдверного седана и являвшегося новинкой в 2016 году пятидверного гибридного хэтчбека, Audi A3 / S3 2016 года предлагает своим владельцам большое количество вариантов и опций. Кабриолет и седан могут быть оснащены четырехцилиндровым бензиновым или дизельным двигателем с турбонаддувом, могут иметь передний или полный привод, шестиступенчатую автоматическую или механическую коробку передач. Модель 2016 года получила больше всего интересного в качестве стандартной комплектации, а также предлагала спортивный вариант отделки салона S-Line. Модель S3 также получила дополнительные стандартные функции, в том числе пакет Black Optic Package. Гибридный вариант A3 E-tron мог переключаться на электрический привод и проехать на нем около 30 километров, прежде чем вновь вернуться к газоэлектрическому двигателю.

BMW 2-ой серии

В 2016 году BMW 2-ой серии была представлена в виде купе и кабриолета, как модели 228i и M235i. Модель 228i обладала 240-сильным турбированным двигателем с четырьмя цилиндрами, а спортивная версия M235i имела 320-сильный турбированный 6-цилиндровый двигатель. Вариант М2 2016 года имел шестицилиндровый двигатель мощностью 365 лошадиных сил. В 2016 году BMW увеличила стандартный комплект 2-ой серии и добавила новый роскошный вариант для модели 228i.

Hyundai Genesis

Обновленная в 2015 году, элегантная Hyundai Genesis в 2016 году также получила незначительные изменения. Стандартная комплектация включала в себя набор улучшенных фар, а в вариант с восьмицилиндровым двигателем входил ранее опциональный пакет Ultimate Package. Заднеприводный автомобиль стандартно оснащался шестицилиндровым двигателем мощностью в 311 лошадиных сил и восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Система AWD присутствовала на моделях с шестицилиндровым двигателем. Также были доступны пакеты опций Signature, Tech и Ultimate. Версия Genesis 5.0 оснащалась пятилитровым восьмицилиндровым двигателем мощностью 420 лошадиных сил и имела все опции в качестве стандартного комплекта.

Lexus ES

Одна из самых популярных моделей Lexus, роскошный седан ES предлагался в 2016 году в качестве гибридного варианта ES 300h и модели ES 350. ES 300h имел двигатель мощностью в 200 лошадиных сил и отличался высокой экономичностью в комбинированном режиме движения, а ES 350 получил 3,5-литровый двигатель с шестью цилиндрами и 268 лошадиными силами.

В 2016 модельном году было произведено обновление Lexus ES. Машина получила незначительные изменения внешнего вида, более тихий салон, модернизированные системы помощи водителю и предотвращения столкновений. В 2016 году Lexus ES получил звание "Самого надежного транспортного средства" и был сочтен лучшим компактным автомобилем премиум-класса.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Немцы сдулись?! BMW 5 Серии, Mercedes E-класс, Audi A6 или новый Genesis G80? Большой тест-драйв
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы машина автомобиль
Новости
Купчан: Киев рискует потерять ещё больше территорий в случае продолжения боёв
Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган"
Украинские военные обстреляли Ровеньки в ЛНР из американской РСЗО M142 HIMARS
Леонков: США и Великобритания обманули Польшу с поставками вооружения
Данилов: западная помощь поступает на Украину в недостаточном количестве
После приезда Кириенко в Изюм Украина может лишиться ещё одного региона
В ЛДПР предложили разрешить использовать на автомобильных номерах буквы Z и V
Ищенко: если режим Зеленского свергнут, Россия воспользуется этой ситуацией
Кнутов: новая тактика ВСУ создаёт проблемы российским военным
Мирошник: ​​союзные войска ЛНР и России атакуют Лисичанск с четырёх направлений
Популярное
Силовые структуры
Сивков: ВС РФ были выведены со Змеиного, чтобы спасти жизни военных

Военный эксперт Константин Сивков объяснил, для чего было принято решение вывести российский контингент с острова Змеиный.

Сивков: ВС РФ были выведены со Змеиного, чтобы спасти жизни военных
Бородай назвал барражирующие боеприпасы ВСУ "неприятной штукой" для ВС РФ
Силовые структуры
Бородай назвал барражирующие боеприпасы ВСУ "неприятной штукой" для ВС РФ
Мир. Новости мира
ISW: наступление ВС РФ в районе Харькова говорит об амбициях России вне Донбасса
Силовые структуры
Комбат ВСУ Майман: обороне Лисичанска русские устроили ад
Любовь Степушова Новые батальоны из Чечни переходят в ведение минобороны Любовь Степушова Людмила Черткова Украина и Запад подбадривают друг друга не бояться России Людмила Черткова Александр Артамонов Литва рискует прекратить своё существование, нарушив соглашение по Калининграду Александр Артамонов
Мир. Новости мира
Гончаренко: на саммите НАТО обсуждали захват Смоленска, Кубани и Москвы
Силовые структуры
Добрая воля или хитрость: остров Змеиный оставлен Россией
Группировкой "О" ВС РФ ликвидирован комбат ВСУ при штурме НПЗ Лисичанска
Силовые структуры
Группировкой "О" ВС РФ ликвидирован комбат ВСУ при штурме НПЗ Лисичанска
Последние материалы
Дачный участок: нужно не "смешивать" грядки и ландшафтный дизайн
Ель-малышка Микрофилла: вырастает до 25 сантиметров за десять лет
Audi, BMW, Hyundai Genesis — надёжные автомобили класса люкс
Купчан: Киев рискует потерять ещё больше территорий в случае продолжения боёв
Минобороны РФ показало кадры боевой работы расчетов РСЗО "Ураган"
Посол Киева в Берлине опять оскорбил немцев: "к чёрту" послана группа интеллектуалов
Украинские военные обстреляли Ровеньки в ЛНР из американской РСЗО M142 HIMARS
Леонков: США и Великобритания обманули Польшу с поставками вооружения
Автомобили Джейсона Стэтхэма, на которых он ездил в кино
Данилов: западная помощь поступает на Украину в недостаточном количестве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников