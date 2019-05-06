Гараж или навес: где хранить автомобиль
Когда человек переезжает в загородный дом, то машина становится вынужденной необходимостью. Но вместе с появлением автомобиля возникает и второй вопрос Как и где его хранить?
Можно задуматься о постройке гаража или обойтись простым навесом. И тут автовладелец сталкивается с дилеммой, какой из этих способов хранения автомобиля будет наиболее практичным. Давайте вместе попробуем разобраться в этом вопросе. Взвесим все плюсы гаража и навеса, а также поговорим о явных минусах.
Первым делом владелец автомобиля должен определиться с некоторыми немаловажными вопросами.
- Насколько часто будет использоваться автомобиль.
- Как автомобиль будет ремонтироваться, возможно, владелец сам будет его обслуживать или придется обращаться на СТО.
- Какой суммой располагает владелец, для постройки сооружения для хранения автомобиля.
Когда владелец автомобиля сможет ответить себе на эти вопросы, то сможет приступить к обдумыванию всех достоинств и недостатков гаража или автомобильного навеса.
Постройка гаража
Давайте рассмотрим все положительные и отрицательные стороны строительства гаража на собственном участке, а также подумаем, как это лучше сделать.
Преимущества
- Несомненно, гараж обеспечит автомобилю самую оптимальную защиту от любой непогоды и на протяжении всего года.
- Гараж — это то место, где автомобилист может спокойно заниматься своим автомобилем. В гараже можно делать практически любой ремонт, а также проводить плановое ТО. Помимо этого, гараж может стать полноценной мастерской и быть полезным не только в отношении автомобиля.
- Гараж можно использовать как склад для огромного количества ненужных в данный момент вещей, причем даже крупногабаритных.
- В некоторых случаях гараж можно использовать и как хранилище для летнего автомобиля, если имеется раритетная модель автомобиля или кабриолет.
- Если в регионе, где проживает автомобилист, бывают сильные морозы, то гараж — это оптимальное место, где можно завести двигатель без особых проблем.
- Если гараж соединен с домом, то это отлично, тогда человек сразу попадает в автомобиль, не выходя при этом на улицу. Это особенно актуально в сильный мороз или ливень.
Недостатки
- Гараж изначально занимает большее пространство, чем навес. И если участок небольшой, то гараж может сделать его очень маленьким.
- Для постройки гаража придется потратить в несколько раз больше средств, чем для навеса. А также на это уйдет значительно больше времени.
- К сожалению, при хранении автомобиля в теплом гараже в зимний период при постоянной эксплуатации авто на кузове будет постоянно появляться конденсат. А это может приводить к преждевременному появлению коррозии.
- Такая же проблема связана с налипшим на автомобиль снегом. Постоянно тающий снег в теплом гараже увеличивает в нем влажность, а это очень неприятный фактор для кузова и других металлических частей.
- Гараж требует значительного увеличения коммунальных платежей. Дополнительные средства будут уходить на электричество, канализацию и отопление гаража.
Вот мы и выяснили основные плюсы и минусы наличия собственного гаража на участке. Теперь давайте разберемся с навесом.
Строим навес
Преимущества
- Навес по сравнению с гаражом стоит значительно дешевле, а также на его постройку может уйти всего пара дней.
- Парадоксально, но именно отсутствие стен у навеса не позволяет автомобилю покрываться коррозией, навес обеспечивает отличную вентиляцию, поскольку конденсат быстро испаряется.
- Наличие навеса отлично защитит автомобиль от любых видов осадков. Не страшны автомобилю под навесом снег, град и ливень.
- Навес обеспечивает доступ к автомобилю со всех сторон.
- Также навес можно использовать как место для проведения праздничных мероприятий и пикников.
- Навес не является капитальным строением, в случае чего его легко можно демонтировать или перенести на другое место.
- Сегодня существует большой выбор материалов для навесов, что даёт возможность проявить фантазию или прилично сэкономить средства.
Недостатки
- Навес невозможно использовать как кладовку или место для хранения инструментов.
- Под навесом автомобиль быстро пылится, что вынудит владельца часто его мыть. Также навес меньше защитит автомобиль от осадков во время сильного бокового ветра.
- Зимой, помимо дискомфорта от того, что надо идти к машине по морозу, могут быть и проблемы с пуском двигателя, который будет сильно переохлаждаться.
Резюме
Если в регионе проживания суровые погодные условия, то, конечно, гараж более приемлем. Если климат достаточно умеренный, то вполне нормально обойтись простым навесом. Иногда вопрос упирается в деньги, и тут навес будет отличным решением. Тем более, что это может быть временной мерой до того момента, когда хозяин сможет позволить себе построить гараж. В любом случае, будь то автомобильный навес или теплый капитальный гараж, автомобиль все равно будет нуждаться в регулярном уходе и техническом обслуживании.
ГАРАЖ в доме или отдельно? Или лучше навес? Как сэкономить бюджет?