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Автор Сергей Бухранский

Гараж или навес: где хранить автомобиль

Авто

Когда человек переезжает в загородный дом, то машина становится вынужденной необходимостью. Но вместе с появлением автомобиля возникает и второй вопрос Как и где его хранить?

 

гараж

 

 

Можно задуматься о постройке гаража или обойтись простым навесом. И тут автовладелец сталкивается с дилеммой, какой из этих способов хранения автомобиля будет наиболее практичным. Давайте вместе попробуем разобраться в этом вопросе. Взвесим все плюсы гаража и навеса, а также поговорим о явных минусах.

Первым делом владелец автомобиля должен определиться с некоторыми немаловажными вопросами.

  • Насколько часто будет использоваться автомобиль.
  • Как автомобиль будет ремонтироваться, возможно, владелец сам будет его обслуживать или придется обращаться на СТО.
  • Какой суммой располагает владелец, для постройки сооружения для хранения автомобиля.

Когда владелец автомобиля сможет ответить себе на эти вопросы, то сможет приступить к обдумыванию всех достоинств и недостатков гаража или автомобильного навеса.

Постройка гаража

Давайте рассмотрим все положительные и отрицательные стороны строительства гаража на собственном участке, а также подумаем, как это лучше сделать.

Преимущества

  • Несомненно, гараж обеспечит автомобилю самую оптимальную защиту от любой непогоды и на протяжении всего года.
  • Гараж — это то место, где автомобилист может спокойно заниматься своим автомобилем. В гараже можно делать практически любой ремонт, а также проводить плановое ТО. Помимо этого, гараж может стать полноценной мастерской и быть полезным не только в отношении автомобиля.
  • Гараж можно использовать как склад для огромного количества ненужных в данный момент вещей, причем даже крупногабаритных.
  • В некоторых случаях гараж можно использовать и как хранилище для летнего автомобиля, если имеется раритетная модель автомобиля или кабриолет.
  • Если в регионе, где проживает автомобилист, бывают сильные морозы, то гараж — это оптимальное место, где можно завести двигатель без особых проблем.
  • Если гараж соединен с домом, то это отлично, тогда человек сразу попадает в автомобиль, не выходя при этом на улицу. Это особенно актуально в сильный мороз или ливень.

Недостатки

  • Гараж изначально занимает большее пространство, чем навес. И если участок небольшой, то гараж может сделать его очень маленьким.
  • Для постройки гаража придется потратить в несколько раз больше средств, чем для навеса. А также на это уйдет значительно больше времени.
  • К сожалению, при хранении автомобиля в теплом гараже в зимний период при постоянной эксплуатации авто на кузове будет постоянно появляться конденсат. А это может приводить к преждевременному появлению коррозии.
  • Такая же проблема связана с налипшим на автомобиль снегом. Постоянно тающий снег в теплом гараже увеличивает в нем влажность, а это очень неприятный фактор для кузова и других металлических частей.
  • Гараж требует значительного увеличения коммунальных платежей. Дополнительные средства будут уходить на электричество, канализацию и отопление гаража.

Вот мы и выяснили основные плюсы и минусы наличия собственного гаража на участке. Теперь давайте разберемся с навесом.

 

Защитные покрытия для автомобилей

 

Строим навес

Преимущества

  • Навес по сравнению с гаражом стоит значительно дешевле, а также на его постройку может уйти всего пара дней.
  • Парадоксально, но именно отсутствие стен у навеса не позволяет автомобилю покрываться коррозией, навес обеспечивает отличную вентиляцию, поскольку конденсат быстро испаряется.
  • Наличие навеса отлично защитит автомобиль от любых видов осадков. Не страшны автомобилю под навесом снег, град и ливень.
  • Навес обеспечивает доступ к автомобилю со всех сторон.
  • Также навес можно использовать как место для проведения праздничных мероприятий и пикников.
  • Навес не является капитальным строением, в случае чего его легко можно демонтировать или перенести на другое место.
  • Сегодня существует большой выбор материалов для навесов, что даёт возможность проявить фантазию или прилично сэкономить средства.

Недостатки

  • Навес невозможно использовать как кладовку или место для хранения инструментов.
  • Под навесом автомобиль быстро пылится, что вынудит владельца часто его мыть. Также навес меньше защитит автомобиль от осадков во время сильного бокового ветра.
  • Зимой, помимо дискомфорта от того, что надо идти к машине по морозу, могут быть и проблемы с пуском двигателя, который будет сильно переохлаждаться.

Резюме

Если в регионе проживания суровые погодные условия, то, конечно, гараж более приемлем. Если климат достаточно умеренный, то вполне нормально обойтись простым навесом. Иногда вопрос упирается в деньги, и тут навес будет отличным решением. Тем более, что это может быть временной мерой до того момента, когда хозяин сможет позволить себе построить гараж. В любом случае, будь то автомобильный навес или теплый капитальный гараж, автомобиль все равно будет нуждаться в регулярном уходе и техническом обслуживании.

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ГАРАЖ в доме или отдельно? Или лучше навес? Как сэкономить бюджет?
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы гараж водитель автомобиль
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