Гараж или навес: где хранить автомобиль

Когда человек переезжает в загородный дом, то машина становится вынужденной необходимостью. Но вместе с появлением автомобиля возникает и второй вопрос Как и где его хранить?

Можно задуматься о постройке гаража или обойтись простым навесом. И тут автовладелец сталкивается с дилеммой, какой из этих способов хранения автомобиля будет наиболее практичным. Давайте вместе попробуем разобраться в этом вопросе. Взвесим все плюсы гаража и навеса, а также поговорим о явных минусах.

Первым делом владелец автомобиля должен определиться с некоторыми немаловажными вопросами.

Насколько часто будет использоваться автомобиль.

Как автомобиль будет ремонтироваться, возможно, владелец сам будет его обслуживать или придется обращаться на СТО.

Какой суммой располагает владелец, для постройки сооружения для хранения автомобиля.

Когда владелец автомобиля сможет ответить себе на эти вопросы, то сможет приступить к обдумыванию всех достоинств и недостатков гаража или автомобильного навеса.

Постройка гаража

Давайте рассмотрим все положительные и отрицательные стороны строительства гаража на собственном участке, а также подумаем, как это лучше сделать.

Преимущества



Несомненно, гараж обеспечит автомобилю самую оптимальную защиту от любой непогоды и на протяжении всего года.

Гараж — это то место, где автомобилист может спокойно заниматься своим автомобилем. В гараже можно делать практически любой ремонт, а также проводить плановое ТО. Помимо этого, гараж может стать полноценной мастерской и быть полезным не только в отношении автомобиля.

Гараж можно использовать как склад для огромного количества ненужных в данный момент вещей, причем даже крупногабаритных.

В некоторых случаях гараж можно использовать и как хранилище для летнего автомобиля, если имеется раритетная модель автомобиля или кабриолет.

Если в регионе, где проживает автомобилист, бывают сильные морозы, то гараж — это оптимальное место, где можно завести двигатель без особых проблем.

Если гараж соединен с домом, то это отлично, тогда человек сразу попадает в автомобиль, не выходя при этом на улицу. Это особенно актуально в сильный мороз или ливень.

Недостатки



Гараж изначально занимает большее пространство, чем навес. И если участок небольшой, то гараж может сделать его очень маленьким.

Для постройки гаража придется потратить в несколько раз больше средств, чем для навеса. А также на это уйдет значительно больше времени.

К сожалению, при хранении автомобиля в теплом гараже в зимний период при постоянной эксплуатации авто на кузове будет постоянно появляться конденсат. А это может приводить к преждевременному появлению коррозии.

Такая же проблема связана с налипшим на автомобиль снегом. Постоянно тающий снег в теплом гараже увеличивает в нем влажность, а это очень неприятный фактор для кузова и других металлических частей.

Гараж требует значительного увеличения коммунальных платежей. Дополнительные средства будут уходить на электричество, канализацию и отопление гаража.

Вот мы и выяснили основные плюсы и минусы наличия собственного гаража на участке. Теперь давайте разберемся с навесом.

Строим навес

Преимущества



Навес по сравнению с гаражом стоит значительно дешевле, а также на его постройку может уйти всего пара дней.

Парадоксально, но именно отсутствие стен у навеса не позволяет автомобилю покрываться коррозией, навес обеспечивает отличную вентиляцию, поскольку конденсат быстро испаряется.

Наличие навеса отлично защитит автомобиль от любых видов осадков. Не страшны автомобилю под навесом снег, град и ливень.

Навес обеспечивает доступ к автомобилю со всех сторон.

Также навес можно использовать как место для проведения праздничных мероприятий и пикников.

Навес не является капитальным строением, в случае чего его легко можно демонтировать или перенести на другое место.

Сегодня существует большой выбор материалов для навесов, что даёт возможность проявить фантазию или прилично сэкономить средства.

Недостатки



Навес невозможно использовать как кладовку или место для хранения инструментов.

Под навесом автомобиль быстро пылится, что вынудит владельца часто его мыть. Также навес меньше защитит автомобиль от осадков во время сильного бокового ветра.

Зимой, помимо дискомфорта от того, что надо идти к машине по морозу, могут быть и проблемы с пуском двигателя, который будет сильно переохлаждаться.

Резюме

Если в регионе проживания суровые погодные условия, то, конечно, гараж более приемлем. Если климат достаточно умеренный, то вполне нормально обойтись простым навесом. Иногда вопрос упирается в деньги, и тут навес будет отличным решением. Тем более, что это может быть временной мерой до того момента, когда хозяин сможет позволить себе построить гараж. В любом случае, будь то автомобильный навес или теплый капитальный гараж, автомобиль все равно будет нуждаться в регулярном уходе и техническом обслуживании.

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