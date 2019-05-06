Самые красивые автомобили 1920–1930-х гг.

20-е и 30-е годы прошлого века — эпоха настоящего поклонения автомобилям, когда любовь к авто иногда превращалась в одержимость. По мнению многих, именно в те годы были созданы красивейшие машины в истории.

Rolls-Royce Phantom I Jonckheere Coupe (1925)

Роллс Ройс 1925

Этот роллс-ройс считается одной из лучших моделей Phantom I. Сперва планировалось сделать этот автомобиль обычным кабриолетом, но компания Jonckheere Carrossiers в итоге превратила его в нечто невероятное в стиле ар-деко. Забавно, что в 30-е эту машину покрыли золотом и показывали в Америке, как своеобразную диковинку, возя по городам и весям.

Duesenberg Model J (1928)

Duesenberg j 1928

Эта машина — настоящее воплощение роскоши и излишеств. Данная модель была у многих представителей американской элиты. Машина, мощность которой могла достигать 320 лошадиных сил (при определённых дополнительных модификациях, конечно), стоила баснословную сумму, что довольно иронично, так как создана она была за год до начала в США Великой депрессии.

Mercedes-Benz 710 SSK Trossi Roadster (1930)

Mercedes-Benz 710 SSK trossi Roadster

Над этим потрясающим авто поработали самые маститые автопромышленники тридцатых: машину разрабатывал Фердинанд Порше для компании Daimler-Benz по заказу Ferrary. Мощность этого шедевра составляла 300 лошадиных сил.

Mercedes-Benz W25 Silver Arrow (1934)

Mercedes-Benz w25

Простые и изящные линии этого серебристого автомобиля делают его похожим на летящую стрелу. Именно на этой машине знаменитый немецкий гонщик Рудольф Караччиола в 1935 году выиграл Чемпионат Европы по гонкам. Вполне подходящий транспорт для такого сорвиголовы, непревзойдённо справлявшегося с ездой по мокрой дороге и обожавшего скорость.

Citroën Traction Avant (1934)

Citroen traction avant 1934 года

Как ни странно, этот автомобиль стоил относительно недорого даже в год, когда он только сошёл с конвейера, в сравнении с другими машинами из нашего списка. Именно поэтому Citroën Traction Avant стал первым массовым переднеприводным авто. Эта машина относилась к представительскому классу и была очень популярна, в том числе, благодаря красивому дизайну.

Aгuburn 851 SC Boattail Speedster (1935)

Auburn 851 SC Boattail Speedster 1935

Один из первых "американцев", которого можно отнести к спортивным машинам. Несмотря на то, что Auburn Speedster, подобно другим своим американским собратьям, сильно проигрывал продуктам европейского автопрома тех лет, это достойный образчик. Достаточной мощный (150 лошадей), способный достигать скорости в 167 км/ч, этот автомобиль обладал приятными глазу плавными изгибами — создатели явно черпали вдохновение в дизайне кораблей и подводных судов.

Mercedes-Benz 540K Special Roadster (1936)

Mercedes-Benz 540k

Данный образец являлся одним из самых дорогих авто 30-х — и одним из самых впечатляющих. Машина пришлась по душе в основном американскому потребителю. Любопытно, что более крупный собрат этого автомобиля, рассчитанный на шесть мест Special Saloon, был невероятно популярен среди представителей элиты Третьего Рейха.

Talbot Lago T-150C SS Goutte d'Eau (1937)

Talbot-Lago t150c SS

Прозвище Goutte d'Eau, т. е. "слезинка", эта машина получила благодаря округлым изгибам. Даже сегодня дизайн авто, разработанный Джузеппе Фигони, напоминает скорее футуристические формы транспорта из фантастических фильмов, чем машину 30-х годов прошлого века. При этом Talbot-Lago Teardrop Coupe был мощным и быстрым и неоднократно участвовал в гонках.

Alfa Romeo 8C 2900 B Mille Miglia (1938)

Alfa Romeo 8c 2900 Mille Miglia Spider 1938

Этот автомобиль создал Витторио Яно, автор лучших двигателей, разработанных в 30-е годы для Ferrari, Alfa Romeo и Lancia. Во время Второй мировой войны машина стала трофеем британцев. Те восстановили её и через какое-то время бережно вернули на родину.

Bugatti Type 57SC Atlantic (1937)

Бугатти Type 57sc Atlantic

Элегантное и невероятно быстрое творение Жана Бугатти является одной из самых дорогих машин в истории (примерная цена, по оценкам, достигает 40 миллионов долларов). И не зря: автомобиль очень лёгкий — всего 900 кг, ведь корпус выполнен из алюминия, — обладает изящным дизайном, имеет мощность в 210 лошадиных сил и уже в 1937 году мог развить скорость до 200 км/ч. Из четырёх выпущенных авто сейчас осталось лишь три. Есть, за что выложить миллионы.

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