Особенности модели Ford Focus 2 рестайлинг: авто получилось очень удачным

Компания Ford Motor Company в честь десятилетия модели Focus выпустила второе рестайлинговое поколение автомобиля. В обновленную модель были внедрены новые технологии, позволившие ей стать лидером в сегменте легковых автомобилей. Ford Focus 2 рестайлинг выпускался с 2008 по 2011 год. За этот период только в Европе было продано свыше 5 миллионов экземпляров.

Автомобиль получился очень удачным и прекрасно зарекомендовал себя на мировом рынке, а в Европе машина получала порядка 80 различных премий. В конце 2007- начале 2008 Ford начал выпускать:

хэтчбэк,

седан,

универсал,

кабриолет

и спортверсию с индексом ST.

В автомобиле был проработан дизайн, также изменения коснулись бампера и решетки радиатора.

Салон "Фокуса" очень функциональный и эргономичный, отделан качественными материалами, дающие максимальное удовольствие нахождения и управления автомобилем. Довольно интересный дизайн получала центральная консоль, обладающая повышенным функционалом. В консоле имеется: перчаточное отделение, подлокотник, подстаканники. В задней части — отделения для вещей пассажиров.

В начале 2008 Ford Focus обзавелся системой запуска двигателя без ключа Ford Power. Вместимость багажника — не самая сильная сторона автомобиля и в среднем составляет 368 литров, все зависит от модификации кузова. Но несмотря на этот маленький недостаток, машина пользуется огромной популярностью.

Таким образом получился яркий представитель нового поколения с импозантным кузовом, взявший лучшее от своей предшествующей модели. Автомобиль выпускался в пяти модификациях: Ambiente, Trend, Ghia, Titanium и ST. Так же в "Форд Фокус 2" рестайлинг было внедрено большое количество новых функций. Easyfuel, ускоряющая процесс заправки, и возможность заправки не тем типом топлива.

Еще одним немаловажным плюсом в пользу "Фокуса" служит его аудиосистема, в которой имеются гнездо для подключения mini jack 3.5 mm, USB-порт и слот для SD-карт, позволяющий воспроизводить MP3-файлы, а также есть пятидюймовый экран для управления системой навигации. Можно сделать вывод — оснащения автомобиля по тем временам вполне "жирное".

Ford Focus 2 рестайлинг 2008-2011 гг.

Главное достоинство компании Ford — это подход к безопасности своих автомобилей. В базовой комплектации имеется система курсовой устойчивости, и автоматическая система включения задних фонарей при экстренном торможении. Автомобиль обладает рядом опциональных функций:

AFS (включения галогеновых фар),

Quickclear (система быстрого прогрева лобового стекла).

"Фокус" хорошо управляется и обладает низким уровнем шума в салоне, и все это благодаря использованию масла слабой вязкости. С 2008 года на автомобиль ставится уникальная автоматическая трансмиссия Ford Power Shift, обладающая двумя сцепления на пяти передачах. Такая система предлагает тандемную установку двух литровых дизельных агрегатов. Первый обладает мощностью 136 л/с, а второй — 110.

Самым главным фактором, почему Ford Focus был таким популярным в своем сегменте — это его цена, и таким образом можно сделать вывод, что цель разработчиков была достигнута. Автомобиль сочетал в себе отличную управляемость и достойный облик.

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