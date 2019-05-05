У каждого начинающего водителя после первой ночной поездки появляется ложное ощущение, что все просто. Но, по статистике, примерно половина всех ДТП происходит в темное время суток. Не имея достаточного опыта управления автомобилем, ночью лучше спать, а поездки совершать днем. Если все-таки без ночного выезда не обойтись, несколько советов не будут лишними.
Перед ночной поездкой производится проверка работоспособности приборов освещения и стеклоочистителей. Чистыми должны быть фары, зеркала и стекла автомобиля.
Совет! В теплое время года лобовое стекло при движении загрязняется разбившимися об него насекомыми. Качественно очистить его дворниками не получится. Лучше сделать остановку и хорошо промыть стекло и фары.
При вынужденной остановке на неосвещенных участках трассы или улицах, нужно оставлять включенные габаритные огни. Желательно, съезжать с дороги или останавливаться на специальных стоянках. Если это сделать невозможно, то машину останавливают у обочины и включают аварийную сигнализацию.
Езда ночью опасна по причине ограниченной видимости: при дальнем свете фар — 100 м, при ближнем — до 45 м.
Важно! Высокая скорость ночью уменьшает расстояние отчетливой видимости, поэтому не следует ночью, даже на свободной трассе, ездить со скоростью выше 90-100 км/ч.
Самое сложное в ночной езде — ослепляющий свет огней встречного автомобиля. Миновав его, происходит погружение в темноту, и водитель на какое-то время слепнет. Чтобы этого избежать, рекомендуют:
Важно! Если ослепление сильное, надо включить аварийные сигналы и медленно остановиться, оставаясь на дороге.
Делать обгон ночью намного сложнее, чем днем, и прибегать к нему лучше как можно реже. Едущий впереди — отличный "поводырь" и "предохранитель". Он прокладывает путь, первым реагирует на изменившуюся дорожную ситуацию. При обгоне следует:
Собираясь в ночную дорогу, или зная, что ночь застанет в пути, нужно строго знать маршрут. Незнакомая дорога ночью в 2 раза опаснее, чем днем. С осторожностью нужно проезжать по мостам и суживающимся участкам дороги.
Особо внимательным следует быть в населенных пунктах, на переходах для пешеходов и остановках общественного транспорта, где велика вероятность внезапного появления людей. Водителю без опыта нужно запомнить основное:
Следуя этим советам, строго соблюдая правила дорожного движения, даже ночью можно получать удовольствие от поездки. Наслаждайтесь скоростью, но не забывайте про безопасность. Счастливого вам пути!
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