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Автор Татьяна Новоселова

Если пришлось ехать ночью: памятка по безопасному вождению

Авто

У каждого начинающего водителя после первой ночной поездки появляется ложное ощущение, что все просто. Но, по статистике, примерно половина всех ДТП происходит в темное время суток. Не имея достаточного опыта управления автомобилем, ночью лучше спать, а поездки совершать днем. Если все-таки без ночного выезда не обойтись, несколько советов не будут лишними.

Если пришлось ехать ночью: памятка по безопасному вождению

Подготовка автомобиля

Перед ночной поездкой производится проверка работоспособности приборов освещения и стеклоочистителей. Чистыми должны быть фары, зеркала и стекла автомобиля.

Совет! В теплое время года лобовое стекло при движении загрязняется разбившимися об него насекомыми. Качественно очистить его дворниками не получится. Лучше сделать остановку и хорошо промыть стекло и фары.

Остановка в пути

При вынужденной остановке на неосвещенных участках трассы или улицах, нужно оставлять включенные габаритные огни. Желательно, съезжать с дороги или останавливаться на специальных стоянках. Если это сделать невозможно, то машину останавливают у обочины и включают аварийную сигнализацию.

Фары и скорость

Езда ночью опасна по причине ограниченной видимости: при дальнем свете фар — 100 м, при ближнем — до 45 м.

Важно! Высокая скорость ночью уменьшает расстояние отчетливой видимости, поэтому не следует ночью, даже на свободной трассе, ездить со скоростью выше 90-100 км/ч.

Самое сложное в ночной езде — ослепляющий свет огней встречного автомобиля. Миновав его, происходит погружение в темноту, и водитель на какое-то время слепнет. Чтобы этого избежать, рекомендуют:

  • включать ближний свет за 170-210 м до встречи, предварительно рассмотрев дорогу впереди;
  • если идущая на встречу машина не включает ближний свет, нужно убедиться, а включили ли его вы, и подать знак встречному водителю;
  • лучше прижиматься к правому краю полосы, чтобы быть подальше от проезжающего;
  • обратное переключение на дальний свет делать, когда автомобили сравнялись;
  • в колонне лучше ехать с ближним светом, требуя этого же у следующих сзади.

Важно! Если ослепление сильное, надо включить аварийные сигналы и медленно остановиться, оставаясь на дороге.

Встречные фары
Встречные фары

Ночной обгон

Делать обгон ночью намного сложнее, чем днем, и прибегать к нему лучше как можно реже. Едущий впереди — отличный "поводырь" и "предохранитель". Он прокладывает путь, первым реагирует на изменившуюся дорожную ситуацию. При обгоне следует:

  • при сближении с впереди идущим, включать ближний свет и поворотные сигналы;
  • оказавшись наравне с обгоняемым, возвращать дальний свет;
  • при возвращении на свою полосу, обязательно включать поворотные огни.

Знать маршрут

Собираясь в ночную дорогу, или зная, что ночь застанет в пути, нужно строго знать маршрут. Незнакомая дорога ночью в 2 раза опаснее, чем днем. С осторожностью нужно проезжать по мостам и суживающимся участкам дороги.

Особо внимательным следует быть в населенных пунктах, на переходах для пешеходов и остановках общественного транспорта, где велика вероятность внезапного появления людей. Водителю без опыта нужно запомнить основное:

  • тише едешь — дальше будешь;
  • правильно пользоваться осветительными приборами;
  • сумерки опаснее темноты, это время лучше переждать остановившись.

Следуя этим советам, строго соблюдая правила дорожного движения, даже ночью можно получать удовольствие от поездки. Наслаждайтесь скоростью, но не забывайте про безопасность. Счастливого вам пути!

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Ночное вождение, ошибки водителей на ночной дороге
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы машина автомобиль
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