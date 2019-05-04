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Елизавета Масленникова

Пожарный грузовик 1941 года развивает скорость до 655 км/ч и ещё девять занимательных фактов об авто

2:47
Авто

В мире много всего интересного и непознанного — это касается как науки, так и автомобилей. И сегодня хотелось бы рассказать о некоторых малоизвестных фактах.

Пожарный грузовик 1941 года развивает скорость до 655 км/ч и ещё девять занимательных фактов об авто

Факт 1. Как думаете, какой автомобиль первый в своем роде смог разогнаться до 100 км/ч? Это был гоночный электромобиль, а само событие произошло в 1899 году. На дистанции в 1 км он разогнался до 106 км/ч. Название весьма интересное La Jamais — Contente или "Неудовлетворённая".

Факт 2. Самую маленькую машину изобрели в Англии и весила она 59 кг, т. к. изготовлена из стекловолокна.

Факт 3. Как в первоначальном варианте фольксвагена "Жук" работал омыватель лобового стекла? Он работал от давления в запасном колесе находящегося под капотом!

Факт 4. Все про того же "жука". Первые гонки на них прошли в 1968 году по песчаным дюнам Калифорнии. Они вдохновили дизайнеров автомобилей, и они создали подобные гоночные болиды.

Факт 5. Ferrari 250 GTO 1962 года был продан на аукционе в Великобритании за баснословные деньги 28,5 миллиона долларов (установив мировой рекорд, как самый дорогой автомобиль в истории).

Факт 6. У нас принято называть Mitsubishi Pajero, а в испании Mitsubishi Montero, почему? Да потому что "pajero" в переводе с испанского — "онанист".

Факт 7. Из-за высокой смертности коал на дорогах Австралии власти придумали оригинальное решение: от одного эвкалипта к другому протянули искусственные лианы, и животным это очень понравилось.

Факт 8. Как думаете какую скорость может развить пожарный грузовик Hawaiian Eagle, что переводится как "Гавайский Орел" 1941 года выпуска? 655 км/ч — правильный ответ и это еще один мировой рекорд, который никому побить не удалось.

Факт 9. Этот забавный случай произошел с переводом с финского названия нашей Lada Kalina — "грохот и шум", дабы не позорить так наш автомобиль, они называют его просто Lada 119.

Факт 10. Сможете ли вы объяснить, почему в "Порше" замок зажигания находится слева? Для ответа стоит немного углубиться в историю, раньше в гонках Ле Мана для начала нужно было добежать до своего автомобиля и завести его и быстрее будет, если ключ вставлять с левой стороны.

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Автор Елизавета Масленникова
Елизавета Масленникова — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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