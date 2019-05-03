Путешествие с ребёнком на автомобиле: не забыть коляску-трость и надувной горшок

Путешествие с ребёнком на автомобиле требует более тщательной подготовки. Конечно, список вещей, которые нужно взять в дорогу, очень большой, и здесь всё зависит от возраста и интересов ребёнка. Но на основе опыта родителей, которые много путешествуют с детьми на автомобиле, можно выделить те, которые значительно облегчат поездку.

Органайзер на сиденье

Сюда можно положить все вещи первой необходимости: подгузники, влажные салфетки, игрушки, книжки и т. д. Это намного удобнее, чем рыться в сумках в поисках необходимого, и займёт меньше места.

Подушка

Обязательно возьмите в автомобиль небольшую подушку для авиаперелётов или надувную, чтобы когда ребёнок захочет спать или просто полежать, он мог удобно устроиться на заднем сиденье.

Надувной горшок

Да-да, и такой существует! Особенно это актуально для малышей, которые только начали своё знакомство с горшком. Его достоинства в отличие от обычного — занимает мало места и легко моется!

Слинг, или кенгуру

Незаменимая вещь при путешествии с детьми до года, она позволит совершать долгие пешие прогулки, а особо непривередливые малыши в это время могут и поспать.

Коляска-трость

Подойдёт для детей постарше, которые уже уверенно ходят, но всё же долгие прогулки могут их утомить. Пусть лучше коляска не пригодится, чем несколько часов кряду нести на себе 10-12 кг живого веса.

Сумка-холодильник

Конечно, можно вполне путешествовать и без неё. Но зачем усложнять себе жизнь, думая, что приготовить ребёнку в дорогу, если можно сложить в неё в нужном количестве детские соки, фруктовые и овощные пюре и т. д.

Влажные салфетки

Просто жизненно необходимая вещь при путешествиях с ребёнком, ведь ей можно вытереть и лицо, и руки, и даже протереть свежие пятна на сиденьях.

Непроливайка

Очень удобна тем, что ее применяют дети любого возраста, а родители могут не переживать что напитки или вода окажутся на сиденьях и ковриках автомобиля. Кстати, такую бутылку можно взять в дорогу не только малышам, но и детям постарше (поможет избежать неприятностей при резком торможении, повороте и т. д.).