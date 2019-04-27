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Автор Елена Орлова

Покупка подержанного или нового автомобиля: что нужно знать

Авто

Покупка подержанного или нового автомобиля может быть непростой задачей для человека без какого-либо предварительного опыта. Однако в наше время, когда информация свободно доступна в интернете, это простой процесс, который требует от покупателя только усердия в сборе важной информации об автомобилях.

Покупка подержанного или нового автомобиля: что нужно знать

Проведите исследование в Интернете, а потом — в дилерский центр

Хотя может показаться заманчивым посещение автосалона для получения информации об автомобилях от продавцов, большинство автомобильных экспертов сходится во мнении, что вам нужно время, чтобы узнать больше об автомобилях в интернете, прежде чем посещать автосалон. Целесообразно проводить это исследование, потому что оно в конечном итоге защищает покупателя от нечестных продавцов, которые в противном случае убедили бы человека приобрести автомобиль, который не соответствует потребностям конкретного человека.

Исследование можно провести в интернете, посетив веб-сайт производителя автомобилей или веб-сайты автомобильных журналов, где доступны подробные данные о различных моделях автомобилей. Потенциальный покупатель должен уделить время тому, чтобы понять материал и записать важные моменты для дальнейшего использования, прежде чем посетить автосалон. После того как вы точно определили модель, которая соответствует вашим условиям вождения и финансовым возможностям, вы можете посетить дилерский центр и заявить, что готовы протестировать определенную модель автомобиля.

Новая модель авто может иметь функции, которые улучшают экономию топлива

Кроме того, прежде чем испытывать искушение купить модель предыдущего года, поскольку она дешевле, целесообразно рассмотреть и другие факторы, такие как экономия топлива. Это связано с быстрым развитием технологий, что означает, что новая модель может иметь функции, которые улучшают экономию топлива.

Амортизация автомобиля также может быть лучше, если производитель вносит радикальные изменения в следующую модель, которая будет выпущена на рынок. Поэтому важно знать, когда были добавлены какие-либо обновления к более старой модели. Производители обычно объявляют об улучшениях заранее.

Научитесь вести переговоры

На этапе переговоров вы должны сначала протестировать автомобиль и заявить о своем желании заключить сделку после того, как будете удовлетворены характеристиками автомобиля. Однако прежде чем начать переговоры с торговым представителем, посетите другие дилерские центры, чтобы определить правильную цену на автомобиль, который вас интересует, чтобы не переплатить за покупку. Если вы хотите продать свой старый автомобиль, вы должны заранее сообщить торговому представителю о своих намерениях, чтобы дилерский центр мог предложить вам наилучшую сделку.

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Завершение сделки

На заключительном этапе транзакции вы должны решить, будете ли вы оплачивать через дилерский центр или банк. Чтобы получить банковскую ссуду для покупки автомобиля, вы должны рассмотреть свою кредитную историю.

Покупка автомобиля — рискованное дело для неопытного покупателя. Однако прежде чем приобрести наиболее подходящий автомобиль, потенциальному покупателю необходимо провести всестороннее онлайн-исследование.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
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