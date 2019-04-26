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Автор Елена Орлова

Lamborghini и Bugatti: дорогие автомобили, когда-либо купленные игроками НБА

Авто

Автомобили функциональны. Они могут доставить вас из пункта А в пункт Б. Средняя цена нового автомобиля в США составляет 36 тысяч долларов, но многие люди выбирают менее дорогой вариант покупки подержанных автомобилей. Автомобили стоят больших денег, и это без учета затрат на техническое обслуживание.

Lamborghini и Bugatti: дорогие автомобили, когда-либо купленные игроками НБА

Самые дорогие и впечатляющие автомобили, когда-либо купленные игроками НБА

Ситуация выглядит иначе, если вы зарабатываете миллионы долларов каждый год. Знаменитости и звезды спорта, которым иногда непросто понять, что делать со своими деньгами, часто собирают огромные коллекции автомобилей Lamborghini и Bugatti. Баскетболист Леброн Джеймс оценивается в более чем 450 миллионов долларов, и у него автомобилей Ferrari больше, чем обуви у большинства людей.

Давайте рассмотрим некоторые из самых дорогих и впечатляющих автомобилей, когда-либо купленных игроками НБА.

Деррик Роуз тратится на Bugatti

Деррик Роуз был самым молодым и наиболее ценным игроком в возрасте всего 22 лет. С многообещающей карьерой, которая открывалась перед ним, он провел Memphis Tigers через их величайшие выступления за всю историю. К сожалению, с тех пор карьера Роуз была испорчена травмами, и теперь он играет за Timberwolves.

Помимо обширных хирургических операций, у него есть средство от этого вида неудачи. Роуз порадовал себя приобретением Bugatti Veyron стоимостью более 1,7 миллиона долларов. Зверь мощностью 1200 л. с. может разогнаться с комфортом до 250 миль в час (400 км / ч) и является самым дорогим автомобилем в этом списке. Также обладателями это модели являются Флойд Мейвезер, Том Круз и Jay-Z.

Автомобили Bugatti настолько эксклюзивны, насколько это возможно. У французской автомобильной компании есть только три модели, с ценами, начинающимися с 1,7 миллиона долларов и достигающими 5,8 миллиона долларов за недавнюю модель "Divo".

Проблема с такими автомобилями, за исключением того, что они совершенно недоступны для широких слоев населения, заключается в стоимости обслуживания. Даже основные задачи по сохранению автомобиля в хорошем состоянии стоят целое состояние. Замена масла на Bugatti стоит более 20 тысяч долларов, это больше, чем стоимость нового Vauxhall.

Леброну принадлежит Ferrari, о котором он, вероятно, забывает

Когда дело доходит до коллекций автомобилей, Леброн Джеймс является в этом отношении самой впечатляющей из всех звезд НБА. Он является суперзвездой и огромным фактором успеха LA Lakers, команды, которая часто оказывается фаворитом в обзорах и прогнозах НБА.

Главный выбор дня — его Lamborghini Aventador Roadster. Красавец стоимостью 670 тысяч долларов работает на двигателе V12 и 600 л. с. Это не самый быстрый Lamborghini в мире, но он может быть просто самым красивым, особенно с учетом эксклюзивной заказанной Леброном окраски, в работе над которой приняли участие нескольких художников.

Далее идет его Rolls Royce Phantom. Его конкретная модель стоила 400 тысяч долларов, а в мире была продана всего пара сотен. Мэджик Джонсон из Showtime Lakers также владеет таким.

Коллекция автомобилей Леброна продолжается, начиная от его Maybach 57S и Hummer H2 за 400 тысяч долларов и заканчивая его Ferrari 599, Ferarri F430 и Ferrari 458 Spider.

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Леброн Джеймс – Как Живет Легенда НБА и Сколько Зарабатывает
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы машина автомобиль леброн джеймс
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