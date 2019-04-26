Моторное масло: мифы автомобилистов и реальность

О моторном масле сложено множество легенд и мифов. Одни автомобилисты утверждают, что качество масла можно определить по его цвету. Другие считают, что износ масла можно определить на ощупь или по запаху. Что из этого миф, а что правда? Давайте разберемся. Ниже мы представим несколько мифов и наконец поймём, что соответствует действительности, когда речь идет о моторных маслах.

Можно приобретать самые дешевые продукты. Они конечно смогут утолить голод, но приведут к проблемам с желудком и другим заболеваниям. Так и с маслом. Возможно, дешёвое масло не сможет привести к моментальному выходу двигателя из строя, но со временем проблем не избежать. Другими словами, если применять масло, не соответствующее рекомендациям производителя, в перспективе надо ожидать того, что начнутся проблемы с газораспределительной системой, а также дешевое масло будет давать большое количество отложений. В любом случае выбор остаётся на совести автомобилиста и отношении его собственному автотранспорту.

Минеральное масло, синтетику и полусинтетику можно смешивать, так как они полностью совместимы

Все, кто согласен с этим утверждением, надо знать следующее. Минеральное масло, синтетика и полусинтетика производятся по различным технологиям. Поэтому они имеют принципиально разный состав. Помимо самого масла, в состав входят различные присадки. Они могут совершенно не совпадать с присадками другого масла. Обычно масла, одинаковые по своему составу, производятся так, чтобы быть схожими с маслами других производителей примерно на десять процентов. Поэтому такой маленький показатель сам по себе свидетельствует о том, что смешивать такие масла нежелательно. Возможно, речь идёт о том, что такие масла можно заливать в автомобиль без предварительной промывки двигателя. Это когда в процессе замены масла в двигателе остается небольшое количество прежнего масла.

Присадки портят мотор, чем их больше, тем хуже качество масла

Чтобы оспорить это утверждение, надо вспомнить историю использования и производства первых автомобильных масел. В сороковых годах прошлого века для автомобильных моторов применялось полностью натуральное масло без каких-либо добавлений. В итоге стало понятно, что смазочных и противоизносных свойств такого масла недостаточно. Полностью минеральное масло не обеспечивало нормальный ресурс работы двигателей. Поэтому появилась необходимость добавлять в масло посторонние компоненты, которые давали ему дополнительные противоизносные качества. Это и были, по сути, первые присадки. Затем оказалось, что старое масло трудно было удалить из мотора, в него стали добавлять вещества, которые способствовали хорошему отмыванию двигателя. Подобный процесс добавок все увеличивался и совершенствовался. И сегодня содержание присадок в масле достигло почти двадцати процентов. Причем все эти присадки лишь улучшают смазывающие показатели моторного масла.

Нельзя промывать двигатель во время замены масла. Промывка вредит мотору

Это утверждение можно считать спорным. В данном случае следует придерживаться определенного правила. Если вам хорошо известно, что автомобиль имеет "белую" историю и он правильно эксплуатировался, и всегда в моторе вовремя менялось и использовалось качественное масло. В этом случае, действительно, не надо промывать двигатель. Важно понимать, что в нормальном масле уже есть моющие вещества, которые нормально справляются со своими функциями.

Если история автомобиля неизвестна, и нет информации о прохождении ТО и качестве залитого масла, имеет смысл снять и посмотреть под клапанную крышку. Если все нормально, промывать мотор не стоит, но если что-то не внушает доверия, промыть двигатель всё-таки имеет смысл. Но во время промывки лучше использовать товарное масло, а не специальное промывочные. Это, конечно, выйдет немного дороже, но так можно быть уверенным, что с мотором будет все хорошо.

Вязкость масла легко определить наощупь

Нередко автомеханик в автомастерской с умным видом наносит каплю масла на пальцы, трёт и после короткого изучения, дает полный анализ. Так он определяет вязкость и общее качество масла. На самом деле невозможно определить, насколько качественное масло и какова его вязкость на ощупь. Для этого существует специальный прибор — вискозиметр. Все подобные данные можно получить только в результате лабораторных исследований и никак иначе.

Темное масло — признак проблем с двигателем

На самом деле все с точностью наоборот. Тревогу надо бить, когда масло на протяжении долгого периода остается светлым. В процессе работы масло смазывает трущиеся поверхности, снимает нагар и цикл повторяется. Уже через три тысячи километров пробега масло должно потемнеть. Если этого не произошло, то стоит задаться вопросом, а смазывает ли оно двигатель. Возможно стоит заменить такое масло на более качественное.

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