Автомобильные чехлы: "майки", меховые, велюровые или кожаные — какие лучше

Любой владелец авто хочет, чтобы его машину и состояние салона по достоинству оценили окружающие. Ключевым фактором красивого салона, являются автомобильные чехлы.

Большинство автомобилистов считает, что чехлы выполняют только защитные функции. Но это не совсем верно. Авточехлы способны полностью преобразить салон автомобиля. Они добавляют эстетики и даже визуально повышают его стоимость.

Некоторые виды чехлов обладают массажными или ортопедическими свойствами, что делает вождение автомобиля намного комфортнее.

Чехлы не только защищают родную обивку сидений от повреждения, но предупреждают их загрязнение. Особенно хорошо с этим справляются чехлы, изготовленные из экокожи.

Виды автомобильных чехлов

Оригинальные (модельные) чехлы

Подобный вид чехлов производится по заказу и под определенную модель автомобиля. В таких чехлах изначально предусматриваются все необходимые для определенной модели автомобиля отверстия. Также в зависимости от желания заказчика чехлы оснащаются необходимыми кармашками. Такие чехлы шьют по строго определенным размерам, что позволяет им сидеть на автомобильном кресле очень плотно.

Но у таких чехлов имеются и недостатки. Обычно их шьют только для наиболее распространенных автомобилей. Но даже это не гарантирует того, что они подойдут. Иногда автомобильные кресла в одной модели автомобиля могут отличаться размером в зависимости от года выпуска машины. Если выбрать модельные чехлы не получилось, можно пошить их на заказ. Тут масса преимуществ: можно выбрать цветовое решение, а также материал из которого пошьют чехлы по вашим индивидуальным размерам.

Универсальные чехлы

Это наиболее распространенный вид чехлов. Основным достоинством универсальные чехлов является то, что они обычно подходят для большинства автомобилей. Таковые свободно могут использоваться почти на всех автомобильных сиденьях. Нередко на упаковке можно обнаружить список автомобилей, на которые эти чехлы точно подойдут. Но на практике оказывается, что список подходящих автомобилей значительно шире. Единственный недостаток таких чехлов — это небольшой ассортимент цветов и дизайнерских решений.

Чехлы-майки

Чехлы майки необычайно универсальны. Наибольшим спросом пользуются те, что сделаны из хлопчатобумажной ткани. Они очень хорошо впитывают влагу и тем самым обеспечивают водителю комфорт во время летнего зноя. На рынке представлен огромный ассортимент подобных чехлов, причем цена не очень уж и высока.

Выбираем материал для автомобильных чехлов

Перед тем как определиться с автомобильными чехлами, следует понять, какой материал будет наиболее приемлемым в вашем случае. Это важный фактор, который впоследствии скажется на том,

как долго будут служить чехлы,

как хорошо они смогут защитить автомобильные сиденья,

смогут ли обеспечить комфортное пребывание в автомобиле.

Велюр

Этот материал вполне хорош. Автомобильные чехлы из велюра обладают интересным качеством: даже в сильный мороз ткань остается теплой и не причиняет дискомфорта. А летом велюр несильно нагревается, что также сказывается на комфорте. Чехлы из велюра можно пошить на заказ, найти модельные или приобрести универсальные. Надо отметить, что этот материал недорогой. Но исходя из вышесказанного надо понимать, что велюр не очень прочный, и чехлы из велюра могут быстро износиться.

Мех

Чехлы из меха не пользуются особой популярностью, но тем не менее существуют ярые поклонники этого "мохнатого" материала. Благодаря своим свойствам мех отлично зарекомендовал себя в северных широтах. Но для теплого климата они вряд ли подойдут. Такие чехлы делают как из натурального меха, так и из искусственного. За чехлами из натурального меха надо ухаживать, а чехлы из искусственного меха в уходе практически не нуждаются.

Экокожа

Это отличное решение для любого автомобиля и любого случая. Материал сегодня невероятно популярен. Он обладает прекрасным внешним видом, приятен на ощупь и достаточно прочен. При этом недорого стоит.

Кожа

Чехлы из кожи, конечно, сделают автомобиль намного дороже. Это дорогое удовольствие, но иногда они могут полностью изменить внешний вид автомобиля. Кожа — приятный на ощупь материал и не нуждается в особом уходе. Хотя для того чтобы чехлы служили дольше, их надо иногда обрабатывать специальными средствами. К недостаткам кожи можно отнести то, что они сильно охлаждаются в морозы и их очень легко поцарапать.

Полиэстер

Этот материал тоже приятен на ощупь и не нуждается в сложном уходе, хорошо стирается и не "садится". Но он также имеет недостаток: совершенно не впитывает влагу и не пропускает воздух. Несмотря на привлекательный вид и комфортные ощущения, летом водитель столкнется с неприятными моментами, когда сиденье будет мокрое от пота.

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