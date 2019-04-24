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Автор Ксения Семенова

Эффектный внешний вид протектора — не всегда хорошее сцепление

Авто

Автолюбители зачастую выбирают резину, основываясь на принципе, что красивый узор протектора говорит о его хорошем сцеплении с дорожным полотном. Подобная зависимость на самом деле есть, но основная причина положительных сторон шины кроется в другом.

Эффектный внешний вид протектора — не всегда хорошее сцепление

Изначально нужно понять, какие есть протекторы шин и предназначение каждого его элемента.

Зимние шины

Крупные производители делают на продажу сразу полную коллекцию зимних видов резины. Там можно найти шипованные и нешипованные, резину для теплой зимы и для сорокоградусных морозов. Также они создают направленные и ненаправленные, симметричные и ассиметричные рисунки протектора.

Ниже рассмотрим подробнее, как проводится рабочая деятельность всех этих видов.

Шипованные

Такой вид резины имеет большой спрос в субъектах РФ, где часто можно встретить асфальт, покрытый коркой льда, или где путь проложен из спрессованного снега. Такие шины стимулируют отличное сцепление из-за прокалывания слоев и механического зацепления.

В недалеком прошлом шипы на резину устанавливали только в пару-тройку рядов, ввиду чего она оставляла лишь 4-6 характерных канала на ледяном насте. Нынешние представители оснащены шипами по довольно сложной методике, и число царапин может достигать 16-20 штук.

Направленный узор протектора создает приличное число водоотводящих каналов, внешне напоминающих букву V. Исходя из этого, влага и снег направляются из "сердца" шины к ее краям. К минусам подобного вида протектора относят: чрезмерный шум при езде, при сезонном переобувании нужно внимательно смотреть, чтобы колеса были установлены строго по направлению стрелок.

Нешипованные

Тяжело вообразить высокоскоростной спорткар, трущейся шипами о дорожное покрытие. На таких авто по большей части катаются по настроению, когда после зимы дороги слегка подсохнут. Для подобного рода транспортных средств некоторые производители создали вид резины, который в простонародье называют "липучкой".

Например, нешипованная шина Continental WinterContactTM TS 860 S. У данной резины имеются продольные каналы в протекторе, которые ответственны за вывод снега и воды, тем самым снижая риск "всплывания" колеса при скоростной езде. Поперечные канавки нужны для придания жесткости блокам протектора, что улучшает торможение. Подобный протектор называется асимметричным. Суть узора — разделение всей ширины проектора на внешнюю зону и внутреннюю.

  • Первая из них сделана из жесткой резины, чтобы минимизировать риск повреждения при чрезмерном маневрировании на высоких скоростях.
  • Вторая выполнена из более мягкой резины, а число каналов для вывода снега и воды там гораздо больше. Помимо этого, мягкая сторона придает повышенный комфорт при езде.

В целом резина с асимметричным протектором может похвастаться отличной управляемостью и устойчивостью при быстрой езде.

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На что влияет протектор шин, история автомобильных шин, какие бывают протекторы
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы дорога автомобиль
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