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Автор Ксения Семенова

Смазки для тормозов на минеральной основе: не смываются и не смешиваются с грязью

Авто

Не существует автолюбителей, которые спокойно реагировали бы на любой скрип. И тут совсем неважно, что именно производит этот звук: открывающаяся дверь или тормозные колодки. Желание избавиться от него усиливается вместе с тем, как скрип становится громче и протяжнее. Давайте разбираться, как и чем смазать тормоза, чтобы они работали беззвучно.

Смазки для тормозов на минеральной основе: не смываются и не смешиваются с грязью

Ассортимент товаров

Перечень товаров данной группы огромен. Кроме этого, подобные средства предназначены для смазки только некоторых деталей тормозных механизмов, что значительно усложняет процесс выбора.

Важно знать, что все товары вышеуказанной группы можно разделить на три типа:

  • Первый — средства для обработки тормозных поршней при сборке механизма.
  • Второй — смазка для направляющих пальцев.
  • Третий — противоскрипные средства для нерабочих поверхностей колодок и рам тормозного механизма.

Средства для нерабочих поверхностей автомобиля

В данном случае рассмотрим смазки для нерабочих поверхностей тормозных колодок и рам тормозной конструкции. Чаще всего все средства создаются на минеральной основе. Сюда входят: Bosh Superfit, российская копия от "ВМПАвто" SuperF, средство Permatex Ultra Disc и смазки Liqui Moly — синяя и красная.

Форма выпуска и фасовка могут отличаться. Порой можно встретить маленькие пакетики для разового применения, а также существуют банки, тюбики, баллоны в виде спреев. Последние отличаются удобством в использовании, так как нет нужды наносить средство руками.

Вышеуказанные средства для обработки обладают рядом плюсов по сравнению с литолами и графитовыми смазками: они способны справиться с высокой температурой, не смываются и практически не смешиваются с проникающей грязью. Важно отметить, что смазки для нерабочих поверхностей тормозных колодок не "пожалеют" резину, ввиду этого следует ограничить контакт этих материалов.

Смазки для направляющих

К компонентам в составе этой группы средств для обработки много требований:

  • такие смазки не должны оказывать пагубного влияния на резину, так как в направляющих есть резиновые колпачки, а иногда втулки из этого же материала. Помимо этого, состав должен хорошо переносить высокую температуру и не бояться жидкости.

В список смазок с вышеуказанными требованиями входят: Toyota Rubber Grease, средство TRW PFG110 и его российская копия VMPAuto под названием PAG.

Вторую смазку выпускают в тюбиках и пакетиках для разового применения. Есть и универсальный состав — средство МС 1600 производства VMPAuto. Ею можно обрабатывать различные детали тормозной системы, но обязательно тонким слоем.

Стоимость товаров разная.

Средства для сборки механизма

К последней группе относятся смазки, которые применяются для установки поршня в цилиндр. На данный момент существует только один такой состав — ATE Bremszylinder.

За основу этого средства взято касторовое масло с невысокой температурой каплепадения. Оно используется только для монтажных работ и потребуется тем людям, чья профессиональная деятельность связана с обслуживанием и ремонтом тормозных механизмов. 

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Сравнение смазок для тормозной системы АВТО
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы машина автомобиль
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