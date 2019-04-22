Уборка и мойка — способы продлить жизнь машине

Наверное, почти каждый автолюбитель считает, что для увеличения срока службы автомобиля нужно вовремя проходить техобслуживание и покупать при этом качественные расходники и запчасти. Конечно это так, но при этом есть и другие факторы, которые также могут служить для того, чтобы ваш автомобиль нормально функционировал длительный период. Причем об этом многие даже не догадываются.

Важно следить за тем, чтобы вовремя менялось масло. При этом не стоит забывать про воздушный, топливный и масляный фильтры. Также важно менять отработанные колодки, свечи и ремень ГРМ. Но это не всё, есть ещё несколько моментов, о которых мы хотим рассказать в этой статье и тем самым помочь автолюбителю продлить жизнь четырёхколесному другу.

Уборка

Многие знают, как производители спортивных автомобилей стараются разгрузить кузов машин. Ведь на кону престиж и огромные деньги. Задача не из лёгких: надо добиваться того, чтобы автомобиль весил как можно меньше. Ведь чем легче машина, тем легче двигателю, а значит, меньше нагрузки на трансмиссию и тормозную систему. Причем каждые лишние сто грамм имеют значение.

Поэтому следует начать с уборки. У многих багажник — это обычная "кладовка" для ненужного хлама. В багажнике постоянно находятся вещи, которые совершенно не нужны. Надо срочно избавиться от лишнего веса. Поэтому нужно выложить лопату, если не собираетесь на дачу, и, конечно, можно освободить багажник от баклажки с незамерзайкой, если на улице лето. Если вы используете автомобиль для езды в городе на небольшие расстояния, смело можно убрать из багажника ящик с инструментами, оставив лишь отвертку, нож, плоскогубцы и несколько ходовых ключей.

Крайне нежелательно использовать собственный автомобиль как грузовик. Не стоит экономить, если приобрели мебельную тумбочку, на доставке. Машина не для того, чтобы возить на ней крупногабаритные и тяжелые грузы. Например, постоянная перевозка картошки в мешках быстро скажется на амортизаторах, которые обязательно потекут. Сегодня любая доставка значительно дешевле, чем даже небольшой авторемонт.

Мойка

Когда автомобилист моет свою машину, он уверен, что делается это только для придания ей эстетического вида, и отчасти он прав. Но есть и ещё один полезный фактор регулярной мойки, который напрямую связан с продолжительностью жизни автомобиля. Известно, что зимой автомобильные дороги обильно обрабатывают реагентами или смесью соли и песка. Все эти вещества являются агрессивными средами для кузова автомобиля. Эти вещества напрямую влияют на качество лакокрасочного покрытия машины и непосредственно на сам металл кузова. Более того, от подобных агрессивных составов страдает автомобильный пластик и резиновые элементы автомобиля.

Именно эти факторы надо в первую очередь учитывать во время эксплуатации машины в зимнее время. Хорошая мойка с шампунем гарантированно может избавить кузов машины от негативного влияния реагентов и соли. Причем если летом можно пренебречь мойкой уплотнительных резинок дверей, то зимой это надо делать обязательно. Подобная простая мера не только дольше сохранит нормальный внешний вид кузова, но и поможет продать такую машину подороже.

Трогаемся плавно

Некоторые автомобилисты ошибочно полагают, что наибольшую нагрузку автомобиль испытывает, когда двигается по трассе с большой скоростью, но на самом деле это неверно. Наибольшую нагрузку двигатель испытывает именно в момент, когда автомобиль только начинает движение. Особенно трудно мотору в пробках, которые, увы, всё сильнее забивают крупные города. Автомобильная пробка — это настоящее испытание для двигателя.

Поэтому следует придерживаться определенных правил. В любой ситуации следует начинать движение плавно. Конечно, стартовать на светофоре является для многих делом чести, но победителей в таких гонках нет, а есть только проигравшие, которые в скором времени столкнутся с дорогостоящим ремонтом.

Иногда "дать газку"

Может показаться, что мы противоречим сами себе, но не всё так просто. Дело в том, что переключение передач как с автоматической трансмиссией, так и в ручном варианте, происходит, когда обороты двигателя близки к 3 тыс. оборотов. Это делается для комфортной езды и экономии топлива. В первом случае подобный режим контролирует автоматика, во втором это делает сам водитель. Таким образом, во время длительной эксплуатации в двигателе образуются отложения. Чтобы избежать этого, надо время от времени дать мотору небольшую нагрузку. Для этого нужно найти пустую площадку, переключаться на "нейтралку" и дать газу, доведя обороты до 6 тыс. Подобную процедуру следует делать, когда двигатель хорошо прогрет. Держать двигатель на повышенных оборотах следует не более нескольких секунд.

Подобные советы не являются панацеей, но гарантированно помогут лучше сохранить автомобиль.