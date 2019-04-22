На любой АЗС есть знак с перечеркнутым телефоном: это не запрет, а предупреждение

Данная статья помогает разобраться с мифами, которые связаны с работой АЗС.

Опасность телефона на АЗС

Многие уверены, что закон запрещает пользоваться телефоном на заправке. В доказательство этому они приводят наклейки, которые есть на любой заправке и изображают перечеркнутый телефон. Ходит упорный слух, что телефон способен вызвать искру. Но на самом деле, даже ребенок понимает, что телефон не может создавать искр. Другая версия запрета говорит о том, что телефон может притянуть молнию. Это ещё более глупое утверждение. На любой АЗС есть громоотвод, и молния будет бить в него.

На самом деле пользоваться телефоном на заправке можно. Нет никаких законов, запрещающих это делать. Скорее всего, сами владельцы заправок клеят такие наклейки, чтобы человек не отвлекался на разговоры. Действительно, иногда случаются возгорания, но это, как правило, происходит из-за статического электричества на одежде или по глупости клиентов. Но ни как по вине телефона. Поэтому если есть необходимость ответить на звонок, спокойно можете это делать на любой заправке.

В стране нет нормального дизеля

Тема про дизельное топливо стоит особняком. Практически все слышали страшную историю про то, как кто-то зимним днём заправился дизелем, а на следующий день не смог завести двигатель, так как ему залили летнее топливо.

Как ни странно, но у этого мифа есть реальные основания. Первым делом надо понимать, что летний дизель — это топливо которое не замерзает до -10 градусов, а зимний дизель держится до -35. И действительно такие случаи известны. Но говорить о том, что это постоянное явление, не стоит. Крупные нефтяные компании стараются переходить на зимнее топливо еще до того, как начнутся первые морозы. К этому можно добавить, что и сам автолюбитель может постараться избежать такой ситуации. Достаточно просто посмотреть сертификат на топливо, который должен висеть на стенде заправки или его может представить администратор. Также, когда температура воздуха держится около нуля поздней осенью, можно добавить в топливо специальный "антигель". Это присадка, которая понижает порог замерзания топлива. И, конечно, надо дать совет не заправляться зимой на подозрительных заправках с дешёвым дизельным топливом. На такой заправке можно не только получить летний дизель, но и заправится судовым или печным топливом.

Нужно ли запасать бензин?

Все видят, что цена на бензин постоянно растет. И многие задаются вопросом, а может запастись топливом впрок? Но тут надо просто посчитать. Например, стандартная канистра имеет объем 10 или 20 литров. Ну сколько человек может запасти таких канистр? Даже если их будет 10, то сэкономить получится на двух, максимум трех заправках. По факту овчинка не стоит выделки. К тому же хоть цена и растет, но ненамного. Отсюда экономия будет крайне несущественна. Другими словами, если запас бензина делается не на случай ядерного удара, делать это непродуктивно.

Кстати надо добавить, что при долгом хранении бензин теряет октановое число.

Современный бензин не годится для старых моторов

На дорогах страны ещё полно старых "Жигулей", "Волг" и "Москвичей". И нередко можно услышать, что если залить в их баки высокооктановый современный бензин, можно испортить двигатель. Эта байка заставляет пускаться на поиски восьмидесятого и семьдесят шестого бензина многих владельцев антиквариата. На самом деле ничего страшного от современного бензина с автомобилем не случится. И доказательство тому служат красивые старинные машины, которые ездят по дорогам США и Западной Европы. Им-то надо бы боятся современного бензина в первую очередь.

Цвет и запах — залог качества топлива

Известное утверждение гласит, что бензин должен быть прозрачным и пахнуть как бензин. Имеется в виду, что у бензина не должно быть посторонних запахов. И как ни странно, но это именно так.

Хороший бензин действительно должен быть прозрачным. Очень плохо, если в бензине есть осадок, а цвет у него тёмно-коричневый. Также плохой признак, если бензин пахнет сероводородом или газом. Подобные признаки могут свидетельствовать, что в бензине искусственно поднимали октановое число или смешивали его с сжиженным газом или газолином.

Получается, что если топливо прозрачное и нормально пахнет, это именно бензин, но утверждать, что он качественный, довольно смело. Подтвердить качество бензина может только лабораторное исследование.

Итог

Можно смело говорить, что большинство мифов, гуляющих вокруг работы АЗС, — это пустые слухи. Если заливаться на заправках известных брендов и избегать сомнительных станций, за качество топлива и его правильное количество волноваться не стоит. Важно, что основным источником проблем в большинстве случаев является несвоевременное техническое обслуживание автомобиля, а не топливо или плохая работа АЗС.

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