Советский автопром: первые шаги за руку с Западом и Америкой

Советский автопром развивался и укреплялся одновременно с молодой страной. Мало кому известно, что большинство автомобилей, выпущенных в СССР, были основаны на моделях западных фирм. Но это не было воровством технологий или копированием чужих форм. Производство многих отечественных автомобилей запускалось по лицензии западных компаний.

Даже в годы холодной войны в Советский Союз поставлялось автопромышленное оборудование из стран Европы.

Но в стране были талантливые инженеры и конструкторы. Обычно, заимствовались только первые модели, а весь последующий модельный ряд был плодом трудов советских умельцев. Только производство даже собственных авто в основном шло на импортном оборудовании, так как оно было намного лучше отечественного.

НАЗ или ГАЗ

Американская компания Ford была в числе первых, с кем СССР подписал лицензию на выпуск грузовых автомобилей Ford Model AA. Грузовики назывались НАЗ АА.

Завод ГАЗ первоначально назывался НАЗ — Нижегородский автомобильный завод.

Для запуска производства было закуплено американское оборудование и запчасти на сумму $13 млн. Компания Ford оказывала техническую поддержку при строительстве и наладке завода в Нижнем Новгороде. Производство было запущено 1 января 1932 г.

АМО, ЗИС или ЗИЛ

Советский Союз сотрудничал также с итальянской компанией Fiat и выпускал лицензионные грузовики Fiat 15 Ter в период 1917–1919 гг. Но, набравшись опыта, в конце 1924 года на базе итальянского грузовика начался серийный выпуск собственных грузовых автомобилей АМО-Ф-15.

АМО (Автомобильное московское общество) запущено в 1916 г для выпуска грузовых автомашин по лицензии Fiat. Позднее завод стал называться "Автомобильный Завод им. Иосифа Сталина" — ЗИС, потом — "Завод имени Лихачёва" — ЗИЛ.

На заводе одновременно с АМО-Ф-15 производились грузовые автомобили АМО-2 с грузоподъемностью 2,5 тонны, на базе американских комплектующих. В 1931 г модель была снята с производства. Завод прошел модернизацию и перевооружился благодаря компании AJ Brandt Co (США), и запустил производство собственного грузового АМО-3.

Он был будто скопирован с американского AutoCar-SA. В 1933 г, после замены названия завода, грузовик был назван ЗИС-3.

КИМ и "Москвич"

В 1930 г при поддержке компании Ford был построен завод для сборки легковых и грузовых фордов из американских комплектующих. Завод получил название "Государственный автосборочный завод им. Коммунистического Интернационала Молодежи" (КИМ). Позже КИМ начал производство собственных моделей КИМ-10.

После войны, в 1945 г, на базе КИМ был построен завод "Москвич" для выпуска малолитражных авто. В 1946 г произведен запуск модели Москвич-400.

Он стал копией Opel Kadett K38, которые выпускала компания Adam Opel A. G. в 1937–1940 гг. При разработке "Москвича" советские инженеры, не имея на руках никаких чертежей "Опеля", создали свой автомобиль по сохранившимся машинам.

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