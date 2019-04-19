Женщина за рулем автомобиля — явление уже привычное, особенно для городов, пусть даже небольших. Они уверенно держат руль, и смело давят педаль газа. Представительницы прекрасного пола отлично управляются с механической коробкой передач, вопреки распространенному мнению, что для дам только "автомат". Нередко они сознательно выбирают механику исходя из соображений экономии горючего.
Во многих мужских головах глубоко и прочно засели мысли, что женщина за рулем — это опасно. Другого мнения они не приемлют. Пора ломать стереотипы.
Слова мужчин: женщины не умеют водить, часто провоцируют аварийные ситуации. Но, по статистическим данным, дамы водят машины аккуратнее. У них на первом месте безопасность, а у мужчин — желание быстрее "долететь" до места назначения.
В некоторых европейских странах стоимость страховки автомобиля для женщин на порядок ниже, чем для мужчин. Страховые компании уверены, что возмещения серьезного ущерба не понадобится.
По мнению сильного пола, женщины за рулем то и делают, что
Разные, естественно, есть категории женщин. Но большая часть дам при вождении полностью собраны и сосредоточены, как пантера перед прыжком, и внимательно следят за дорогой. А телефонные разговоры, так следует отметить, что мужчины болтают не меньше женщин, а то и больше.
Интересно! У прекрасной половины человечества есть преимущество: у них сильно развито периферийное зрение. Так природой заложено: мужчина максимально сосредотачивается на том, что расположено прямо перед ним. Он, как зашоренная лошадь: видит только перед собой, а ситуация в зоне бокового зрения ему недоступна.
Так говорят мужчины, намекая на то, что женщины
Но, следует отметить, что женское вождение аккуратнее мужского. Да, бывают случаи и с мужчинами, когда тот теряет ориентацию. Женщина медленно прощупывает путь, напарываясь на кирпич или выкатываясь на встречку. Мужчина быстро прорывается в знакомые места. Он даже не признается, что заблудился, а отмажется, типа, тут дорога лучше.
Пора отбросить расхожие стереотипы о женщине за рулем. Большинство из них устаревшие и попахивают сексизмом и попыткой самоутверждения. Ошибаются все: и женщины, и мужчины. Но опыт — великое дело. Среди профессионалов-водителей обоих полов сложно выбрать лучшего. Освобождайте головы от ненужных мыслей и… счастливого пути!
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Реакция президента России Владимира Путина на поставки Украине американских реактивных систем залпового огня HIMARS оказалась беспрецедентной, сообщает издание 360kuai.