Ломая стереотипы: женщины-водители сознательно выбирают механику

Женщина за рулем автомобиля — явление уже привычное, особенно для городов, пусть даже небольших. Они уверенно держат руль, и смело давят педаль газа. Представительницы прекрасного пола отлично управляются с механической коробкой передач, вопреки распространенному мнению, что для дам только "автомат". Нередко они сознательно выбирают механику исходя из соображений экономии горючего.

Во многих мужских головах глубоко и прочно засели мысли, что женщина за рулем — это опасно. Другого мнения они не приемлют. Пора ломать стереотипы.

Стереотип 1: все беды на дорогах из-за женщин

Слова мужчин: женщины не умеют водить, часто провоцируют аварийные ситуации. Но, по статистическим данным, дамы водят машины аккуратнее. У них на первом месте безопасность, а у мужчин — желание быстрее "долететь" до места назначения.

В некоторых европейских странах стоимость страховки автомобиля для женщин на порядок ниже, чем для мужчин. Страховые компании уверены, что возмещения серьезного ущерба не понадобится.

Стереотип 2: женщина за рулём всё время отвлекается на посторонние дела

По мнению сильного пола, женщины за рулем то и делают, что

болтают с подружками по телефону,

наносят макияж

или делают селфи.

Разные, естественно, есть категории женщин. Но большая часть дам при вождении полностью собраны и сосредоточены, как пантера перед прыжком, и внимательно следят за дорогой. А телефонные разговоры, так следует отметить, что мужчины болтают не меньше женщин, а то и больше.

Интересно! У прекрасной половины человечества есть преимущество: у них сильно развито периферийное зрение. Так природой заложено: мужчина максимально сосредотачивается на том, что расположено прямо перед ним. Он, как зашоренная лошадь: видит только перед собой, а ситуация в зоне бокового зрения ему недоступна.

Стереотип 3: женщина за рулём, как обезьяна с гранатой

Так говорят мужчины, намекая на то, что женщины

не знают правил,

обладают топографическим кретинизмом,

неадекватно ведут себя в сложных и непредвиденных ситуациях.

Но, следует отметить, что женское вождение аккуратнее мужского. Да, бывают случаи и с мужчинами, когда тот теряет ориентацию. Женщина медленно прощупывает путь, напарываясь на кирпич или выкатываясь на встречку. Мужчина быстро прорывается в знакомые места. Он даже не признается, что заблудился, а отмажется, типа, тут дорога лучше.

Пора отбросить расхожие стереотипы о женщине за рулем. Большинство из них устаревшие и попахивают сексизмом и попыткой самоутверждения. Ошибаются все: и женщины, и мужчины. Но опыт — великое дело. Среди профессионалов-водителей обоих полов сложно выбрать лучшего. Освобождайте головы от ненужных мыслей и… счастливого пути!

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