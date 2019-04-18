Автомобильный компрессор: при покупке нужно учитывать цену и как сделана шкала давления

Несмотря на то что сам по себе автомобиль — вещь полезная и удобная, но помимо этого, в арсенале автовладельца должны быть и другие устройства, которые помогут в случае непредвиденных ситуаций. Одним из таких необходимых устройств должен быть автомобильный компрессор. В нашей статье мы хотим рассказать, как выбрать хороший и качественный компрессор, который сможет справиться со всеми возложенными на него обязанностями и при этом проработать несколько лет.

Основные показатели

Основным показателем компрессора является его производительность. Рассчитывается она в литрах в минуту при давлении в две атмосферы. Чем выше этот показатель, тем быстрее будет накачиваться колесо. Следует выбирать средний показатель, так как чем он выше, тем выше цена компрессора.

Другим показателем является давление, которое обеспечивает компрессор. Стандартным давлением для всех легковых машин, является три атмосферы и выше. Хотя для больших внедорожников и грузовиков этот показатель должен быть выше.

Другие показатели

К другим показателям, относятся те, что делают использование компрессора более удобным и не являясь основными, они также должны учитываться при выборе устройства.

Немаловажным фактором, является способ подключения компрессора к питанию. Их существует два:

подключение через прикуриватель в салоне автомобиля, другой — подключение непосредственно к клеммам аккумуляторной батареи.

Первый способ, конечно, удобнее, но вот второй намного надёжнее. Дело в том, что если использовать мощный компрессор, очень легко испортить прикуриватель. Поэтому лучше всё-таки придерживаться второго варианта.

Второй важный показатель — это шкала на манометре компрессора. Не стоит брать компрессор, на котором указаны огромные величины давления. Этот бесполезно, а главное, такие датчики не отличаются точными данными. Лучше всего если шаг на делениях измеряется в 0,1 атмосферу. И желательно проверить свой компрессор после того, как накачаете колеса на шиномонтаже.

Также при выборе компрессора следует обратить внимание на длину шнура. Она должна быть такой, чтобы было комфортно качать все четыре колеса. Существуют компрессоры на аккумуляторах, но это не лучший вариант.

Во-первых, ёмкость их не очень велика.

Во-вторых, за время они теряют заряд и могут подвести в самый неподходящий момент.

Помимо основной функции, компрессор часто оснащают дополнительными фишками. Самая распространенная — это фонарик. Но есть ещё наборы переходников для подкачки других предметов и даже возможность превратить компрессор в пылесос. Но как показывает практика, это совершенно бесполезные навороты, которые лишь увеличивают стоимость устройства.

Что же лучше выбрать?

Для того чтобы накачать колесо в автомобиле, существует два вида компрессоров.

Один — это классический ножной или ручной насосы. Качают воздух с помощью мышечной силы.

Второй — электрические компрессоры, которые используют либо автомобильный аккумулятор, либо работают от собственной батареи.

Конечно лучше всё-таки остановится на электрическом компрессоре, работающем на автомобильном аккумуляторе.

Чтобы понять, насколько качественна и надежна конструкция компрессора, надо изучить его техническую документацию. Следует обратить внимание на материал, из которого изготовлен компрессор. Лучше всего — это стальная конструкция, немного ниже по качеству компрессоры из нержавеющей стали и совсем ненадежны алюминиевые. Также желательно ознакомиться с поршневой системой компрессора. Хорошо, если поршень стоит на стальном валу, хуже, если в конструкции поршня используются пластиковые переходники и втулки. Также важно наличие фильтра на воздухозаборнике компрессора.

Выбирая себе компрессор, следует учитывать его цену и шкалу с указанием давления. На некоторых моделях указывается давление до двадцати атмосфер. Из-за этого шкала очень мелкая и это не позволяет накачать давление до точного показателя. Более того, в процессе подкачки стрелка заметно дрожит, что также сбивает с толку. Хорошо, если на датчике указано максимальное давление до десяти атмосфер. На таких датчиках можно четко различить деление, а значит, добиться более точного давления в колесе.

Качественный компрессор накачает колесо за три минуты

Помимо всего перечисленного выше, надо отметить, что покупка компрессора хоть и не крайне необходима, но всё-таки лучше иметь с собой надёжное устройство. Дешевые китайские компрессоры могут выходить из строя, просто пролежав в багажнике длительное время. Поэтому всё-таки следует брать устройство в среднем ценовом диапазоне. И тут помимо надёжности, есть и еще один фактор. Так, например, дешевый китайский компрессор накачивает колесо за пять или десять минут, а более качественный компрессор справится с задачей за три минуты. А это иногда очень важно. Причем, как правило, в более качественных и дорогих моделях присутствует несколько необходимых переходников, которые помогут накачать детские мячи, резиновую лодку или матрац.

Дело в том, что автомобильный компрессор используется редко, и основную часть времени просто лежит в багажнике. Некачественное дешевое устройство может просто выйти из строя после температурных перепадов или сырости. Но и хороший компрессор желательно держать в чехле или просто обмотать тряпкой, но ни в коем случае нельзя держать его в полиэтиленовом пакете.

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