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Автор Сергей Бухранский

Гелевый аккумулятор: принцип работы, использование, плюсы и минусы

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Сегодня мы расскажем вам о таком устройстве, как гелевый аккумулятор, чем он хорош, а также рассмотрим его недостатки. А главное, выясним, следует ли менять обычный аккумулятор на гелевый.

Гелевый аккумулятор: принцип работы, использование, плюсы и минусы

Обычно на автомобилях стоят аккумуляторы кислотно-свинцового типа. Реже, где в автомобилях есть система "старт-стоп", стоят специальные аккумуляторы AGM. Но сегодня у кислотных аккумуляторов появился грозный соперник в лице гелевого аккумулятора.

Принцип работы гелевого аккумулятора

Принцип работы гелевого аккумулятора, по сути, такой, как и в обычных батареях. В них также присутствует электролит, состоящий из серной кислоты и дистиллированной воды. Но разница в том, что в новом аккумуляторе в электролит добавляется специальное вещество, которое делает его густой гелевой массой. Электроды в таких аккумуляторах производятся в виде плоских свинцовых пластин или спиралей. Корпус таких аккумуляторов изготавливается из качественного и прочного пластика.

Различаются гелевые аккумуляторы на два типа. Один — это GEL, где находится вязкий электролит, и AGM, где применяется впитывающие стекловолокно.

Как использовать гелевый аккумулятор

Гелевые аккумуляторы очень грамотно сконструированы и делаются из прочных материалов. Что делает их достаточно надежными устройствами.

Главная фишка такого аккумулятора — это возможность дольше держать заряд, а также они меньше подвержены просадке до полного нуля. Когда обычный аккумулятор в зимний период, постоянно не дозаряжаясь, теряет свою емкость, то гелевый держит ёмкость намного дольше. Об этом говорит такой факт, что он выдерживает в три раза больше циклов полной зарядки, чем обычная батарея.

После полной разрядки гелевый аккумулятор может быстрее восстановить полную зарядку, но для этого следует использовать хорошее и современное зарядное устройство.

Плюсы и минусы

Самым главным минусом гелевого аккумулятора по мнению автолюбителей, является их стоимость. Подобная батарея стоит как минимум в два раза дороже чем обычный кислотный аккумулятор. Но тем не менее гелевые аккумуляторы уже начинают подвигать своих классических собратьев на рынке. А это очевидный факт в пользу гелевой батареи.

Также к плюсам можно отнести такие показатели, как:

  • отсутствие надобности в каком-то специальном обслуживании,
  • гелевые батареи дольше держат заряд и намного меньше разряжаются,
  • прекрасно справляются с мощным электрооборудованием автомобиля
  • могут спокойно выдержать четыреста циклов полной разрядки и зарядки.

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Как восстановить гелевый аккумулятор подручными средствами
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
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