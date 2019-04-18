Гелевый аккумулятор: принцип работы, использование, плюсы и минусы

Сегодня мы расскажем вам о таком устройстве, как гелевый аккумулятор, чем он хорош, а также рассмотрим его недостатки. А главное, выясним, следует ли менять обычный аккумулятор на гелевый.

Обычно на автомобилях стоят аккумуляторы кислотно-свинцового типа. Реже, где в автомобилях есть система "старт-стоп", стоят специальные аккумуляторы AGM. Но сегодня у кислотных аккумуляторов появился грозный соперник в лице гелевого аккумулятора.

Принцип работы гелевого аккумулятора

Принцип работы гелевого аккумулятора, по сути, такой, как и в обычных батареях. В них также присутствует электролит, состоящий из серной кислоты и дистиллированной воды. Но разница в том, что в новом аккумуляторе в электролит добавляется специальное вещество, которое делает его густой гелевой массой. Электроды в таких аккумуляторах производятся в виде плоских свинцовых пластин или спиралей. Корпус таких аккумуляторов изготавливается из качественного и прочного пластика.

Различаются гелевые аккумуляторы на два типа. Один — это GEL, где находится вязкий электролит, и AGM, где применяется впитывающие стекловолокно.

Как использовать гелевый аккумулятор

Гелевые аккумуляторы очень грамотно сконструированы и делаются из прочных материалов. Что делает их достаточно надежными устройствами.

Главная фишка такого аккумулятора — это возможность дольше держать заряд, а также они меньше подвержены просадке до полного нуля. Когда обычный аккумулятор в зимний период, постоянно не дозаряжаясь, теряет свою емкость, то гелевый держит ёмкость намного дольше. Об этом говорит такой факт, что он выдерживает в три раза больше циклов полной зарядки, чем обычная батарея.

После полной разрядки гелевый аккумулятор может быстрее восстановить полную зарядку, но для этого следует использовать хорошее и современное зарядное устройство.

Плюсы и минусы

Самым главным минусом гелевого аккумулятора по мнению автолюбителей, является их стоимость. Подобная батарея стоит как минимум в два раза дороже чем обычный кислотный аккумулятор. Но тем не менее гелевые аккумуляторы уже начинают подвигать своих классических собратьев на рынке. А это очевидный факт в пользу гелевой батареи.

Также к плюсам можно отнести такие показатели, как:

отсутствие надобности в каком-то специальном обслуживании,

гелевые батареи дольше держат заряд и намного меньше разряжаются,

прекрасно справляются с мощным электрооборудованием автомобиля

могут спокойно выдержать четыреста циклов полной разрядки и зарядки.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен