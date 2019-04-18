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Автор Сергей Бухранский

Недолив бензина на АЗС — обычная практика: но первые 10 литров выдадут полностью

Авто

Нередко автомобилисты сталкиваются с такой проблемой, как недолив бензина на заправках. И действительно, как узнать, когда заливаешь десять литров, что тебе выдали вместо десяти, девять литров?

Недолив бензина на АЗС — обычная практика: но первые 10 литров выдадут полностью

Как понять, что обманывают на АЗС?

Определить, что на АЗС обманывают можно несколькими способами. Для начала можно убедится в обмане, если после того, как загорелась лампочка, предупреждающая что, кончается бензин, надо залить полный бак. Естественно, если в машине установлен бак емкостью в пятьдесят литров, будет крайне странно, если туда войдет пятьдесят пять и это с учетом аварийного остатка. Конечно, тут на лицо обман клиентов.

Второй способ — это налив бензина в канистру с точным объемом. В данном случае можно рассмотреть пример, где автомобилист решил наполнить две одинаковые канистры по пять литров, в итоге в одной канистре оказалось три с половиной литра, а в другой четыре.

Статистика говорит, что недолив бензина — это обычная практика на заправках. В среднем такой недолив топлива составляет примерно триста миллилитров на каждые десять литров залитого бензина. Если подсчитать обороты средней АЗС — это огромные суммы.

Как это делают на АЗС

Все дело в том, что именно проверки соответствующими службами дают возможность обманывать. Для контрольной проверки используется десятилитровая канистра. Поэтому на всех АЗС автоматика настроена таким образом, чтобы первые десять литров выдавались полностью, обман начинается дальше. Например, при заправке двадцати литров у вас украдут пол-литра, а при заправке сорока литров не хватит уже двух литров.

Второй способ недолива более технологичен. Компьютерная программа пишется таким образом, чтобы ее можно было поменять "на лету". Например, производится контрольный замер, который показывает явный недолив. В данном случае владелец заправки может не согласится с результатом и потребовать повторной проверки. И в этот момент, программа меняется так, что автоматика начинает точно выдавать бензин.

Как бороться с обманом на автозаправках?

Понятно, что заезд на АЗС — это, по сути, "русская рулетка". Но и тут можно попытаться себя обезопасить. В первую очередь надо помнить, что за недолив бензина владелец заплатит крупный штраф. Поэтому если вы стали жертвой недолива топлива и у вас есть реальные доказательства, то в первую очередь надо связаться с владельцем АЗС. Если на контакт с вами не идут, тогда прямая дорога в прокуратуру или комитет по защите прав потребителя.

Если приходится заправляться на незнакомой заправке, лучше всего заливать не более пяти или десяти литров, так обман будет минимальным. К тому же можно будет узнать, насколько качественное топливо на такой заправке. Также надо стараться заправляться на крупных АЗС известных топливных компаний. Как правило, такие компании берегут свою репутацию.

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Как обманывают на АЗС: недолив и еще 3 схемы обмана на заправках с бензином и соляркой
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы автомобиль
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