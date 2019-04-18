Можно ли смешивать антифриз с водой?

Нередко автолюбитель сталкивается с тем, что обнаруживает в расширительном бачке своего автомобиля низкий уровень охлаждающей жидкости. И тут возникает законный вопрос, можно ли подлить немного воды и если да, то сколько?

Куда исчезает антифриз?

Падение уровня антифриза связано с двумя факторами. Одна причина — это банальное испарение воды из состава антифриза, а другая причина в том, что, возможно, утечка происходит из-за нарушения герметичности системы охлаждения.

Если причина падения уровня антифриза в том, что он испаряется, то в таком случае можно долить воды. Обычно следует лить дистиллированную воду, но если ее нет, то можно обойтись очищенной или кипяченой, причем кипятить воду желательно в течение двадцати минут.

В случае неисправности системы охлаждения следует вначале устранить неисправность, а после этого залить соответствующую автомобилю охлаждающую жидкость.

Антифриз состоит из технического спирта и дистиллированной воды в пропорции один к одному. При производстве автомобилей используют концентрат, который также разводится водой. Только в этом случае количество воды выбирается в зависимости от климата. И в первую очередь во внимание принимается температура замерзания. Для примера в умеренном климате соотношение присадок и дистиллированной воды примерно одинаково. Вполне допустимо, что в процессе эксплуатации вода испаряется и уровень охлаждающей жидкости незначительно падает. Отсюда можно сделать вывод, что если в системе уровень антифриза упал на сто или двести миллилитров, то можно долить именно дистиллированной воды. При этом на температуре замерзания охлаждающей жидкости такой долив не скажется, поскольку будет залита испарившаяся вода и уровень концентрации не изменится.

Важно!

Очень важно запомнить, что ни в коем случае нельзя заливать в систему водопроводную воду. Это касается как антифриза, таки его концентрата. К сожалению, в водопроводной воде содержатся химикаты, и совершенно непонятно, как они будут взаимодействовать с составляющими присадок антифриза. Более того, в современных автомобилях система охлаждения машины состоит из деталей, сделанных из алюминия, и жесткая вода с определенными химическими добавками может попросту испортить систему.

Конечно, любой ответственный автолюбитель понимает, что на дистиллированной воде не стоит экономить. Цена ее невелика, а значит, совершенно не стоит пренебрегать этими. Но бывает так, что дистиллированной воды рядом нет, а доливать что-то надо. В этом случае следует долить фильтрованную очищенную воду. Очень важно не перепутать и не долить минеральной воды. Иногда автолюбители, по ошибке купив воду в супермаркете, заливают минералку, а это очень большая ошибка. Важно после долива обычной воды по возможности в ближайшее время заменить охлаждающую жидкость на штатный антифриз.

Надо понимать, что долив в систему воды — это личная ответственность автолюбителя. Например, старые автомобили нормально переносят подобную процедуру, а вот новые современные машины нередко сильно страдают от подобных манипуляций с водой. И если не принять меры вовремя — это может обернуться серьезной поломкой.

Если уходит много антифриза

Если оказывается, что постоянно уходит большое количество антифриза, то в этом случае первым делом надо убедиться, что нет утечки. Для этого надо хорошенько изучить пространство под капотом автомобиля. Также следует обратить внимание на землю под машиной. Например, с утра следует убедиться, что под мотором на земле не образовалась лужица. Важно хорошо изучить все шланги и соединения. Можно пощупать их руками и проверить, нет ли сырости в местах соединения. Иногда следует подтянуть хомуты, да и сам расширительный бачок может протекать от нагрева и высокого давления в процессе работы двигателя. В любом случае если жидкость уходит в большом количестве и часто, то надо искать и устранять причину. В данном случае от долива дистиллированной воды не будет никакого толка. И тем более не стоит в таком случае доливать в бачок антифриз.

Только после того, как проблема будет устранена, можно применять долив. Если известна марка предыдущего антифриза в системе, то следует доливать именно такой же, если марка не известна, то в теплое время года можно обойтись дистиллированной водой, но перед холодами надо будет все слить и залить свежий антифриз.

Важно понимать, что многое зависит от климата. Если температура зимой опускается до -25 градусов, то достаточно обычного антифриза, где концентрация присадок с водой находится в пропорции один к одному. Если температуры значительно ниже, то лучше использовать концентрат и разводить его согласно возможным температурам.

Если летом пришлось доливать около двухсот миллилитров дистиллированной воды, то даже в двадцатиградусные морозы это не скажется на запуске мотора. А вот если летом пришлось доливать более половины литра, то зимой даже в 15-градусный мороз с запуском двигателя могут быть проблемы.

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