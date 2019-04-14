Способы защиты автомобиля от коррозии

Коррозия — один из самых ужасных "кошмаров" для всех автолюбителей, так как если вовремя не начать борьбу, машина перейдет из движимого имущества в недвижимое. Существует ошибочное мнение, что коррозия поглощает только старые и деформированные авто — в реальности все обстоит иначе, и никто не застрахован от образования ржавчины. Ввиду этого ниже мы расскажем о том, как обезопасить свое авто от коррозии.

Причины образования "рыжиков"

Перед тем, как начать борьбу с коррозией, нужно понять причины ее образования. Чтобы данная неприятность образовалась необходимо всего два компонента — вода и кислород, которых в достатке в атмосфере, а значит, обезопасить до конца металл не выйдет. Кроме того, стоит отметить несколько обстоятельств, которые способны ускорить процесс образования ржавчины:

промышленные выбросы,

ионы хлора (соль),

окислители и прочее.

Повышается риск стать обладателем "рыжиков" на своем авто в зимнее время, когда дорожники высыпают на асфальт различные химические средства.

Уязвимые области кузова

В зависимости от условий использования и нагрузок, детали кузова машины подвергаются ржавчине с разной скоростью. Например, максимально уязвимыми зонами являются:

сварные швы;

двигатель и выхлопная система;

днище.

Средства для избавления от ржавчины

Кузовная часть большей части нынешних машин еще на производстве подвергается оцинковке и обработке специальными антикоррозийными средствами, и водители верят, что этого достаточно. Как показывает практика, защита выполняет свою роль первые два года, а потом образуются скрытые микропоры, сквозь которые проникает жидкость и вступает в химическую реакцию с металлом. Так и получается коррозия. Для защиты от нее гениальные умы придумали следующие средства:

катодная (электрохимическая) защита — считается самым результативным способом, в основе которого лежит использование катодного электрода или тока. С помощью этого средства можно обезопасить кузов на 10 лет;

грунтование катафорезным способом;

использование специальных полимерных пленок (метод ламинирования), которые нужно приклеивать как к пораженным местам кузова, так и к "здоровым". Если грамотно провести вышеуказанную манипуляцию, то пленка прослужит 2-3 года;

применение антикоррозийных средств, куда входят: мовиль, антигравий, автоконсервант для порогов и другое.

Помимо вышеизложенного, специалисты советуют использовать полироли и шампуни для лакокрасочного покрытия машины. На сегодняшний день автолюбителю представлен целый ряд различных восстанавливающих, защитных и комбинированных полиролей, которые помогут не только ликвидировать многослойные образования химических веществ на кузове, но и удалить царапины, потертости и помутнения.

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