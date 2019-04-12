Можно ли ездить, если в шине саморез

Сначала давайте разберемся, что такое автомобильная шина. Это резиновая часть автомобильного колеса, которая должна обеспечивать хорошее сцепление с дорогой, снижать вибрацию и удары во время движения, а также обеспечивать плавность хода на дороге. Во время езды в протектор шины попадают камни, стекла и другие предметы. И если особой проблемы с небольшим камешком не будет, то другим серьезным врагом водителя являются гвозди и саморезы. Именно эти и другие острые предметы могут стать головной болью автомобилиста.

Когда в колесе застревает подобный острый металлический предмет, может быть два сценария.

В первом сценарии острый предмет сразу приводит к тому, что колесо полностью спускается или очень плохо держит давление. В этом случае надо незамедлительно отправляться на шиномонтаж.

Во втором случае гвоздь или саморез глубоко вошёл в покрышку, но колесо продолжает держать нормальное давление. И тут возникает два вопроса. Можно ли в данной ситуации эксплуатировать автомобиль и если да, то как долго можно это делать?

Если автолюбитель обнаружил, что в колесе его машины застрял инородный предмет, но само колесо держит давление или очень медленно спускается, то ни в коем случае не стоит вытаскивать этот предмет самостоятельно. Если вытащить этот предмет, то колесо спустится очень быстро, а накачать его будет проблематично или попросту невозможно. Поэтому ничего не трогаем, а проверяем давление, если необходимо, то подкачиваем. Причем подкачивать колесо следует до нормы, установленной автопроизводителем.

Если вдруг автомобилист имеет ремкомплект и желает справиться с проблемой самостоятельно, то в таком случае следует сначала полностью спустить колесо, затем извлечь инородный предмет, а после провести ремонт шины. Но на практике редко кто может проделать такую работу, ведь демонтаж колеса требует серьезных усилий, да и ремкомплект у водителя сегодня крайне редкое явление.

Как обнаружить прокол саморезом?

Очень часто попав в колесо, саморезы или гвозди практически не проявляют своего присутствия. Давление может падать очень медленно, в итоге водитель обнаруживает проблему, только когда шина присядет или саморез обнаружится случайно. Но надо отметить, что некоторые автомобили оборудованы датчиками давления в шинах и системами контроля за вращением колес. Эти приборы позволяют понять, что с колесом что-то не так.

С одной стороны, такие датчики и системы контроля очень помогают, с другой, они часто ошибаются, когда падает сцепление с дорогой или резко меняется температура окружающей среды. Из-за этого автомобилисты часто начинают пренебрегать этими данными. Но этого делать не следует, лучше всё-таки обращать внимание на такие сигналы. Не лишним будет привычка осматривать колеса после поездок. Это не значит, что после каждого перемещения следует, вооружившись лупой, исследовать шину, но перед тем, как оставить автомобиль на ночь, можно бегло осмотреть свои шины. И если обнаружено инородное тело, то немедленно следует отправиться на шиномонтаж.

Как долго можно ездить с саморезом в колесе?

Увы, но в данном случае рекомендаций быть не может. Дело в том, что автомобиль — это не место для развлечения, а средство повышенной опасности. И поэтому ездить с проколотым колесом, категорически нельзя, другое дело, что можно не знать о проколе. Поэтому как только проблема обнаружена, следует моментально ее решать. Дело в том, что совершенно не известно, как поведет себя колесо в следующий момент, тем более, если вы будете мчаться по трассе. Возможно, все обойдется, а возможно, колесо может резко потерять давление. Подобный сценарий на большой скорости может привести к серьезной аварии.

Какая скорость допустима с гвоздем в колесе?

Как сказано выше, ездить с саморезом или гвоздем в шине нельзя. Но если давление держится или медленно теряется, то в принципе можно добраться до шиномонтажа. Конечно, идеально, если поставить запасное колесо или докатку, но они есть не у всех, а значит, можно попробовать добраться до мастерской на аварийном колесе. Если шиномонтаж далеко, то надо двигаться со скоростью не более 40 км/ч. и проверять или подкачивать колесо каждые три километра.

Во-первых, небольшая скорость обеспечит вам безопасное движение и отсутствие сюрпризов, а во-вторых, чем выше скорость, тем быстрее будет спускаться пробитое колесо. Важно помнить, что в некоторых случаях инородный предмет может просто начать резать шину, и на большой скорости это неминуемо приведет к заносу или потере управления. Причем даже если проколото заднее колесо — это не менее опасно.

Исключение

Все понимают, что автомобильная покрышка довольно толстая. Бывают случаи, когда в нее проникает маленький саморез или гвоздик, который не прокалывает покрышку полностью. В таком случае его можно просто вытащить плоскогубцами, но тут надо быть уверенным, что длина острого предмета не превышает толщину покрышки. В любом случае, если есть какие-то сомнения на этот счет, то лучше перестраховаться и посетить мастерскую. Тем более, что поверка колеса на прокол не займет много времени и не будет стоить дорого.

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