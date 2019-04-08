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Автор Андрей Варов

Удивительные факты об автомобилях

Авто

В Великобритании средний автомобилист в течение своей жизни расходует почти 70 000 фунтов стерлингов на топливо.

Удивительные факты об автомобилях

Электромобили — не новое явление. Томасу Давенпорту приписывают создание первого практичного электромобиля — небольшого локомотива.

Китай производит почти четверть всех автомобилей в мире.

Средняя стоимость владения автомобилем в США составляет 8 876 долларов в год на седан или среднюю машину в этом отношении.

Запах нового автомобиля — это запах различных летучих органических соединений, которые используются для производства автомобиля. Запах опьяняет, и производители принимают меры и методы, чтобы избавиться от этого запаха

Первый автомобильный завод Toyota был построен в Коромочо.

Почти три четверти автомобилей Rolls Royce, которые когда-либо выпускались, до сих пор находятся на ходу.

Знаете ли вы, что в группу Volkswagen входят двенадцать марок из семи европейских стран? Это легковые автомобили Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Commercial Vehicles, Scania и MAN.

Вождение грязной машины в России (если грязь закрывает номера) является преступлением.

В Лос-Анджелесе больше машин, чем людей.

Ральф Тетор — изобретатель круиз-контроля (также известный как спидостат или темпомат) — был слепым. Он изобрел круиз-контроль в 1948 году.

В 1941 году Генри Форд сделал машину из соевых бобов. Автомобиль имел трубчатую стальную раму, к которой были прикреплены 14 пластиковых панелей.

Дания — одна из самых дорогих стран, в которой можно купить новый автомобиль. Это государство собирает 150% налога на все покупки новых автомобилей. Однако, в последнее время страна стремится снизить налоговую ставку до 100% при покупке новых автомобилей.

Трехточечные ремни безопасности спасают одну жизнь каждые шесть секунд. Ремни безопасности были изобретены Volvo и не были запатентованы, так что изобретение могло использоваться в целях безопасности и другими производителями автомобилей.

В 2012 году Невада стала первым штатом США, выдавшим лицензию на автомобили с автоматическим управлением. Автомобили с самостоятельным вождением — это автономные автомобили, которые могут ездить из точки А в точку Б без водителя. Они используют карты и сложные технологии для выполнения этой задачи. Исследователи сходятся во мнении, что эти автомобили могут помочь уменьшить дорожно-транспортные происшествия в будущем.

После первоначального появления автомобилей на американском рынке между остальными производителями и компанией Ford Motor возникла острая конкуренция. В период с 1920 по 1930 год General Motors пришлось запланировать устаревание продуктов, чтобы они могли создавать более совершенные автомобили, которые привлекали покупателей.

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Куратор: Игорь Моржаретто
Темы машина автомобиль
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