Езда на почти пустом баке "убьёт" двигатель

Как правило опытные автовладельцы хорошо знают, что ездить с пустым баком крайне нежелательно. Особенно это касается поездок на дальние расстояния. Обычно оптимальным уровнем топлива является половина бака. Причем это правило одинаково касается как летнего сезона, так и зимних холодов.

Если машина длительное время простаивала с минимальным количеством топлива, или езда осуществляется в сильные морозы, этот фактор может привести к таким последствиям, что ремонт мотора выльется в довольно крупную сумму. Этому есть три причины. Давайте их рассмотрим.

Загрязнение топливного фильтра

Топливо на заправках сегодня довольно "грязное", соответственно, если постоянно его использовать, в баке на дне образуется осадок, плюс вместе с топливом в бак попадает мусор из только что залитой цистерны на АЗС. Кстати, второй фактор известен не всем. Но по факту, когда заправщик сливает бензин в подземную цистерну, в нем поднимается осадок накопленный в цистерне за годы эксплуатации, все это ведет к порче и засору топливного фильтра. А засоренный фильтр ведет к появлению нагара и другим негативным факторам для двигателя.

Проблема с форсунками зимой

Некачественное топливо, используемое зимой, приводит к тому, что в баке на дне образуется своеобразная эмульсия. Во время работы горячего двигателя всё идёт нормально, но стоит только заглушить машину, как мороз начинает делать свое дело. Эмульсия замерзает в форсунках и забивает их, также эта эмульсия способна забить шланги и топливопроводы автомобиля. Избавится от эмульсии можно, но всё это сложно. Поэтому ее можно разбавлять.

Для этого надо поддерживать хотя бы половину бака с топливом. Так вредное воздействие эмульсии будет сведено к минимуму. Если речь идёт о том, что машина должна простоять полгода, в этом случае топливо надо полностью слить, а в первую поездку после длительного простоя машины залить полбака. Лучше, конечно, заправлять автомобиль на заправках известных компаний. Как показывает практика, на таких АЗС контроль качества топлива находится на более высоком уровне.

Проблема с топливным насосом

Хотя это мнение и считается спорным, но большинство автолюбителей считает, что минимум топлива в баке способствует перегреву топливного насоса. Само топливо является охладителем насоса и его недостаток приводит к перегреву. Мнения разделились, но практика говорит о том, что подобная проблема имеет место быть. В любом случае следует прислушаться к советам бывалых и нет ничего проще, чем поддерживать соответствующий уровень топлива в баке.

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