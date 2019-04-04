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Автор Дарья Сергейчик

Манекены Hybrid III для краш-теста: виды, как они работают, что измеряют

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Работа манекена заключается в том, чтобы моделировать человека во время аварии, в то же время собираются данные, которые было бы невозможно собрать у человека.

Манекены Hybrid III для краш-теста: виды, как они работают, что измеряют

Все лобовые краш-тесты в Соединённых Штатах проводятся с использованием манекена одного типа — манекена Hybrid III. Это гарантирует стабильные результаты. Манекен построен из материалов, которые имитируют физиологию человеческого тела. Например, он имеет позвоночник, выполненный из чередующихся слоев металлических дисков и резиновых прокладок.

Манекены бывают разных видов, и они указаны по процентилям и полу. Например, мужской манекен из пятидесяти процентилей представляет собой мужчину среднего размера — он больше, чем половина мужского населения и меньше, чем другая половина. Это манекен, наиболее часто используемый в краш-тестах. Он весит 170 фунтов (77 кг) и имеет рост 70 дюймов (5 футов 10 дюймов или 1,78 м).

Манекены содержат три типа приборов:

  • Акселерометры.
  • Датчики нагрузки.
  • Датчики движения.

Акселерометры

Эти устройства измеряют ускорение в определенном направлении. Данные могут быть использованы для определения вероятности травмы. Ускорение — это величина изменения скорости. Например, если вы ударитесь головой о кирпичную стену, скорость вашей головы будет меняться очень быстро (что приведет к серьезной травме). Но если вы ударитесь головой о подушку, скорость вашей головы будет меняться медленнее, поскольку подушка разбивается (и это не больно!).

У манекена краш-теста есть акселерометры повсюду. Внутри головы манекена есть акселерометр, который измеряет ускорение во всех трех направлениях (вперед-назад, вверх-вниз, влево-вправо). Есть также акселерометры в груди, тазу, ногах, ступнях и других частях тела.

Во время краш-теста строятся графики ускорения. На графике отражается то, как во время аварии движение головы замедляется, причем самые высокие значения появляются, когда голова ударяется о твердые предметы или подушку безопасности.

Датчики нагрузки

Внутри манекена находятся датчики нагрузки, которые измеряют величину силы на разные части тела во время аварии.

Во время краш-теста строятся графики силы. Графики показывает силу в Ньютонах в бедре водителя (бедренная кость) во время лобового столкновения со скоростью 35 миль в час. Максимальная нагрузка на кость может быть использована для определения вероятности ее разрушения.

Манекены для краш-теста
Манекены для краш-теста

Датчики движения

Эти датчики используются в груди манекена. Они измеряют, насколько грудь отклоняется во время аварии.

Сканирование показывает прогиб грудной клетки водителя во время аварии. В каждом конкретном случае грудь водителя сжимается на определенную величину. И определяется, была бы травма болезненной или смертельной.

Для справки

Процентиль (англ. Percentile) — это определённая часть выборки данных. Этот термин был впервые использован в 1885 году статистиком Фрэнсисом Гальтоном. Это мера, в которой процентное значение общих значений равно этой мере или меньше таковой. Например, 90% значений данных находятся ниже 90-го процентиля, а 10% значений данных находятся ниже 10-го процентиля. ru.m.wikipedia.org

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Манекены для краш-тестов | Из чего это сделано
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы машина автомобиль позвоночник безопасность
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