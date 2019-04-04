EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Дарья Сергейчик

История японского автопрома: машины, изменившие мир

Авто

Японский автопром является одной из самых известных и крупных отраслей в мире. Японские автопроизводители всегда сосредоточены на улучшении продукции, технологических инновациях и повышении безопасности.

История японского автопрома: машины, изменившие мир

Японские производители авто правят сердцами миллионов

Производя надежные, безопасные и прочные автомобили, японские производители правят сердцами миллионов. Из скромного происхождения японская автомобильная промышленность сегодня превратилась в одну из самых уважаемых и популярных отраслей промышленности в мире. Увеличение спроса на японские автомобили усилило конкуренцию среди производителей автомобилей.

Первый полностью японский автомобиль был изготовлен Komanosuke Uchiyama в 1907 году. В 1904 году Torao Yamaha построила первый японский автобус вместимостью 10 человек. После окончания Первой мировой войны большое количество компаний при поддержке правительства и имперской армии начали производство военных грузовиков. Это в конечном итоге приводит к созданию автомобильных компаний, таких как Toyota, Nissan, и знаменует собой начало японской автомобильной промышленности. "Тойота" Jido Shokki, ткацкая компания, основала свой автомобильный отдел в 1933 году и назвала его Toyota. В том же году Nissan была основана компания Nihon Sangyo.

Во время Второй мировой войны автомобильный отдел Японии занимался в основном производством военных и промышленных грузовиков, автобусов. После Второй мировой войны японским компаниям было разрешено производить только ограниченное количество грузовых автомобилей.

  • Toyota за этот период потеряла почти все свои активы и обанкротилась. Во время войны в Корее компании были переданы контракты на военную технику и ремонт. Это помогло Toyota пережить кризис.

К концу 1950-х годов Япония начала экспортировать автомобили в разные страны

В течение 1955 года производство автомобилей японскими производителями увеличивается. В то же время было введено ограничение на ввоз транспортных средств правительством. Под руководством Министерства международной торговли и промышленности японская автомобильная промышленность начала процветать. К концу 1950-х годов Япония начала экспортировать автомобили в разные страны.

  • К 70-м годам Япония начала экспортировать около миллиона автомобилей во многие страны мира. В начале процесса экспорта японские автомобили были не столь популярны, но в конечном итоге из-за их превосходного качества и низких цен эти автомобили стали занимать первое место.

В 1970-х годах популярность японских автомобилей в Британии и США возросла

Honda
Honda

Mitsubishi и Honda были популярными японскими марками в США, а в Британии Nissan стал популярным производителем. В этот период экспорт автомобилей был очень высоким. Выпуская экономичные и доступные по цене автомобили, к 2000 году Япония стала одной из крупнейших стран-производителей автомобилей в мире. Несмотря на сильную конкуренцию со стороны Южной Кореи, Китая, Индии и многих других стран, автомобильная промышленность Японии продолжала процветать.

  • После 1990-х годов, в период продолжительного экономического спада в Японии, автомобильная промышленность продолжает поддерживать свою международную конкурентоспособность. Это было связано с производственными подходами японских автопроизводителей и планами развития.

Японские производители авто лидируют во всём

Японские производители лидируют во всех аспектах автомобилей, будь то технологии, продажи, производство. Около шести из десяти ведущих автопроизводителей в мире — японские производители. Toyota, Nissan, Honda, Suzuki, Mitsubishi — это несколько популярных японских автопроизводителей. Крупнейший автопроизводитель Toyota Motor Corporation начал свою деятельность как подразделение Toyota Automatic Loom Works для коммерческого ткацкого производства в Коромо. Позже компания была нанята правительством Японии для производства экономичных автомобилей для военных целей.

В течение последних трех десятилетий Toyota производила 3 ​​миллиона автомобилей в год только в Японии. Однако зарубежное производство выросло до 5 миллионов единиц в год с 200 000 единиц в 1980-х годах. Кроме того, Nissan Motor Company Ltd, Mitsubishi, Suzuki и другие также являются крупными производителями автомобилей в Японии. Автомобильная промышленность Японии известна во всем мире своими инновационными идеями, привлекательным дизайном, качеством и использованием новейших технологий.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Как ИЗ РУИН появились автомобили, изменившие мир
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы япония машина история автомобиль
Новости
В Гильдии риэлторов предрекли снижение цен на квартиры в России
Глава Wildberries не исключила ребрендинг компании на русском языке
Пленный военный ВСУ: "Из командования никого не было в Красном Лимане"
Многодетную мать близкие обвиняют в убийстве младшего ребёнка
360Kuai: тактика "завлечённой змеи" армии РФ привела в замешательство Зеленского
В здании СБУ в Мариуполе обнаружены тактические мишени США
Зеленский отказался от помощи России с вывозом зерна из украинских портов
Главу МИД Италии напугало то, как Медведев объяснил резкость своих высказываний
Президент Чехии выступил против разрешающего однополые браки законопроекта
Делимханов: "Мы избавим Украину от нечисти, Россия победит!"
Популярное
Мир. Новости мира
American Conservative: три страны ЕС выступают против передачи Украине Крыма

Три страны Западной Европы — Италия, Франция и Германия — не согласны с требованием президента Украины Владимира Зеленского о передаче Киеву контроля над Крымом, сообщает обозреватель Бьюкенен в статье, опубликованной в журнале American Conservative.

American Conservative: три страны ЕС выступают против передачи Украине Крыма
Охлобыстин призвал простить Оксану Фандеру за украинский флаг
Общество
Охлобыстин призвал простить Оксану Фандеру за украинский флаг
Мир. Новости мира
Iltalehti: Макрон напугал Киев словами о недопустимости "унижения РФ"
Силовые структуры
ВС России полностью освободили Святогорск и открыли дорогу на Славянск
Любовь Степушова Амбиции президента: Дмитрий Медведев стал главным "ястребом" России Любовь Степушова Людмила Черткова Россия закрыла вопрос статуса Херсонской и Запорожской областей Людмила Черткова Ольга Лазарева Взлёт и падение "Ремпути": чем закончится громкая история банкротства? Ольга Лазарева
Силовые структуры
Жарихин: Зеленский решил "угробить" элитный спецназ ГУР в Северодонецке
Силовые структуры
В Северодонецке ликвидирован первый наёмник из Бразилии, воевавший в рядах ВСУ
Редактор The Economist: Украина скоро останется без иностранной артиллерии
Силовые структуры
Редактор The Economist: Украина скоро останется без иностранной артиллерии
Последние материалы
Главу МИД Италии напугало то, как Медведев объяснил резкость своих высказываний
Президент Чехии выступил против разрешающего однополые браки законопроекта
Делимханов: "Мы избавим Украину от нечисти, Россия победит!"
Пленный националист ВСУ рассказал о "курсах лидерства" канадских инструкторов
Путешествие с ребёнком на автомобиле: не забыть коляску-трость и надувной горшок
Греция предупреждает: терпение из-за Турции на пределе
Кадыров сообщил о новых тактических приёмах армии России в ЛНР
Имплантация зубов "Всё-на-четырех": как выбрать недорогую и качественную клинику
Борис Джонсон: Зеленского нельзя принуждать к "плохому" миру с Россией
Максим Галкин анонсировал концерт в Латвии
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников