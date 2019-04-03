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Автор Анна Румянцева

Натуральное автомасло хуже сочетается с интенсивными моющими присадками

Авто

Владельцы автомобилей прекрасно осознают важность своевременной замены масла в автомобиле. Оно защищает детали двигателя, продлевая срок эксплуатации автомобиля, и делает его работу более эффективной и безопасной. Но как именно оно работает, каким бывает и по какому параметру должно подбираться, знают не все.

Натуральное автомасло хуже сочетается с интенсивными моющими присадками

По каким свойствам выбирать машинное масло?

1. Одна из основных характеристик машинного масла — его вязкость. Это способность сохранять свою текучесть вне зависимости от изменения температуры в двигателе. В лабораториях крупнейших производителей инженеры трудятся над созданием идеальной вязкости: такое масло должно быть достаточно текучим, чтобы обволакивать все части механизма и не густеть при нагреве двигателя, и одновременно довольно плотным, чтобы создавать на них устойчивую пленку. По вязкости масла делят на:

  • моновязкие (моносезонные)
  • и мультивязкие (мультисезонные).

Первая разновидность имеет меньшую вязкость и не работают при низких температурах. Их можно использовать в теплых регионах и летом. В России, например, их применяют в сезон на сельскохозяйственных машинах. Мультивязкие имеют высокий коэффициент вязкости и могут использоваться при любой температуре.

2. Второй критерий, определяющий технические характеристики автомобильных масел — наличие в них специальных присадок. Эти добавки вводят для расширения функциональности жидкости: присадки бывают:

  • защитными,
  • очищающими,
  • антиоксидантными.

С ними масло не только снижает негативное воздействие инерции на детали, но и растворяет и выводит загрязнения, продукты сгорания и ржавчину, не дает элементам двигателя "застаиваться" во время долгих перерывов в работе автомобиля.

Классифицируются масла по двум видам:

  • минеральные;
  • синтетические;
  • полусинтетические.

Минеральные масла являются производным от продуктов нефтяной переработки. По своему составу они натуральные, поэтому их характеристики сложно стабилизировать: минеральные масла менее устойчивы к воздействию низких температур, при вскипании вступают в кислородную реакцию и образуют шлаки, засоряющие двигатель. Но это не значит, что минеральные масла стоит сбрасывать со счетов: современные технологии позволяют их значительно усовершенствовать.

Синтетические масла в этом плане гораздо универсальнее: они изготавливаются искусственным путем, что позволяет придать им те свойства, которые хотят в них видеть производители и покупатели. Полностью химический состав намного стабильнее, и масло сохраняет свою консистенцию и свойства как при высоких, так и при низких температурах.

Полусинтетические масла - это своеобразный компромисс между двумя первыми видами, в том числе — ценовой. Полусинтетика представляет собой смесь синтетических и минеральных масел в разных пропорциях для калибровки его характеристик.

Какое масло выбрать?

Традиционно считается, что более дешевые и менее универсальные минеральные масла используются только для старых двигателей, а новую машину лучше беречь при помощи более функциональной синтетики. Но это не совсем так: в условиях теплой температуры минеральное масло с современными присадками отлично справляется со своими функциями. Главное, внимательно следить за периодичностью его замены: натуральное масло хуже сочетается с интенсивными моющими присадками, поэтому двигатели, которые работают на минеральном масле, могут быстрее засориться.

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