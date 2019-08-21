Занимательное о машинах и их производителях

История автомобиля началась достаточно давно. Еще в 15 веке Леонардо да Винчи разрабатывал различные конструкции транспортных средств, способных двигаться без использования лошадей. В 1769 году первый паровой автомобиль, который мог перевозить людей, был построен Николой Жозефом Кюньо. В 1807 году Франсуа Исаак де Риваз создал первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания на водороде. Около 1832 года Роберт Андерсон создал первый электромобиль, но реального применения таких машин пришлось дожидаться до 1870-х годов. В 1885-86 годах Карл Бенц создал трехколесный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания на бензине. Он и считается первым автомобилем современного типа. Мы же предлагаем вам самые интересные факты из истории автомобильной индустрии.

Выпущенная в 1901 году модель "Мерседес" признана как первая машина, в которой имелись все признаки привычного нам автомобиля. После того, как в 1903 году появился автомобиль Ford Model T, индустрия изменилась. В 1908 году эта модель стала первой машиной, производящейся на массовой основе и предназначенной для покупателя со средним достатком. В Соединенных Штатах это было особенно тепло воспринято, ведь автомобиль здесь быстро заменял собой экипажи на лошадиной тяге.

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Слово "автомобиль", составленное из греческих слов "автос" (само) и "мобилис" (движимый), как нельзя точнее определяет свойство этого транспортного средства. Оно впервые появилось во Франции.

В 2017 году на планете насчитывалось примерно 1,4 миллиарда автомобилей. В 1986 году их было всего 500 миллионов. При этом в США машин больше, чем в любой другой стране.

Компания Volkswagen продает автомобили под марками Audi, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, SEAT, Škoda и Volkswagen.

Компания Volvo славится безопасностью своих автомобилей. Им же принадлежит и одно из самых важных нововведений касательно автомобильной безопасности — трехточечный ремень. Патент на него, полученный компанией, был открыт для бесплатного использования любым другим автомобильным производителем в целях повышения безопасности.

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В среднем современный автомобиль состоит примерно из 30 тысяч деталей, если считать их все, вплоть до мельчайшего винтика.

Знаменитый "запах нового автомобиля" состоит в действительности из 50 различных органических компонентов.

В среднем автомобиль 95% своей жизни проводит на парковке.

В 2017 году Rolls-Royce показал изготовленную на заказ модель Sweptail. Ее цена указана в размере 13 миллионов американских долларов, что делает ее самой дорогой новой машиной в истории.

Но самой дорогой машиной все же является красный автомобиль Ferrari 250 GTO 1963 года, эта машинка был продана частному покупателю за 52 миллиона долларов.

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