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20 идей по развитию России
Автор Ксения Семенова

Робот Стэн умеет компактно размещать автомобили на стоянке: 270 вместо 170

Авто

Заезд, поиск места и сам процесс парковки — все эти действия должен произвести водитель при посещении торговых центров, аэропортов, больниц и иных городских мест. Это отнимает уйму времени и не всегда приносит желаемый результат, ведь порой свободное место найти очень сложно. Только задумайтесь, что теперь реально по приезде в аэропорт просто оставить свое авто и заниматься личными делами, не думая о парковке. А все почему? Потому что это все под силу новому парковочному роботу, которому дали имя Стэн. Он и позаботится о том, куда будет наиболее удачно припарковать автомобиль.

Stan французский робот-парковщик

Стэн — робот парковочной службы организации из Франции Stanley Robotics. Данная идея посетила умы трех предпринимателей еще в далеком 2013 году, и теперь они воплотили замыслы в реальность. Система Stanley Robotics уже внедрена в Лионе, аэропорту Шарля-де-Голля (Charles-de- Gaulle) в Париже.

У этого изобретения в наличии имеется специальная платформа для транспортировки автомобилей. Внешне она может напоминать эвакуатор или грузовой транспортер на крупных складах. В планах следующая схема работы: автолюбитель оставляет своего железного коня при въезде на парковку. Далее робот поднимает авто и размещает на своей платформе, после чего двигается в сторону парковочного места, куда выгружает транспортное средство.

Стэн способен не только осуществлять рабочую деятельность парковщика, но также может отслеживать номера рейсов с помощью смартфона владельца авто, ввиду чего робот точно знает, когда транспортное средство должно быть готово к выдаче. Применяя данную информацию, Стэн производит сортировку всех автомобилей, например, те, которые должны будут уехать раньше — ставятся ближе к выезду, а те, что будут подольше — размесятся в глубине парковки.

Во время опытов над роботом его рабочую функцию проверяли в аэропортах Парижа, Лондона и Дюссельдорфа. После успешного тестирования Стэна позвали отсортировать и парковать автомобили во второй по величине аэропорт Лондона — Гатвике. 

С помощью программно-управляемой логистики робот способен в кратчайшее время уместить гораздо большее число автомобилей, чем это сделал бы человек. Исходя из этого, на парковке, где предполагается размещение 170 автомобильных средств, робот может разместить 270. Это возможно ввиду его способностей ставить машины в предельной близости друг к другу, а также он не нуждается в открытии дверей для входа или выхода, что позволяет Стэну проводить свою рабочую деятельность с максимальной точностью и аккуратностью.

Фото: N+1

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Куратор: Игорь Моржаретто
Темы аэропорт автомобиль технологии
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