Как правильно выбрать подержанный автомобиль?

Выбрать подержанный автомобиль и "не нарваться" очень непросто. Тем более в наше время, когда на рынке устоялся принцип "не обманешь — не продашь". Нет, честные и порядочные продавцы авто тоже встречаются, но их гораздо меньше, чем любителей легкой и быстрой наживы. Так как же максимально себя обезопасить? Об этом и пойдет речь в нашей статье.

Сразу оговоримся — проверяйте абсолютно все, что говорит вам бывший владелец. Тут как раз тот самый случай, когда лучше перестраховаться. Доверяй, но проверяй. Нас интересуют факты, все остальное просто лирика.

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Подготовка к осмотру:

Договариваться для осмотра авто лучше в светлое время суток и на открытом воздухе. У вас должна быть возможность обойти автомобиль по кругу. Часто бывает, что недобросовестные частные продавцы или автосалоны оставляют машину с дефектами в темном углу или в месте с недостаточным освежением — это повод насторожиться. Всегда просите выгнать автомобиль на освещенное место! Если продавец отказывается или начинает придумывать отговорки — смело уходите, тут явно что-то не чисто.

Перед просмотром обязательно попросите продавца помыть автомобиль. Вода, грязь и пыль скрывают мелкие недостатки и отвлекают ваше внимание. Мелкие вмятины, сколы и царапины будут лучше видны на чистом и сухом автомобиле.

Не спешите. Старайтесь руководствоваться разумом, а не эмоциями. Автомобиль — это дорогостоящая покупка, как правило, на несколько лет, поэтому крайне важно подойти к выбору максимально осознанно.

По возможности — возьмите с собой знакомого. В идеале, если это будет человек, хоть немного разбирающийся в автомобилях. Помните, что одна голова хорошо, а две лучше.

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Что взять с собой? Минимальный набор

1) Толщиномер. Прибор, который измеряет толщину ЛКП. С помощью толщиномера можно определить проводились ли какие-то кузовные работы. Сразу оговоримся, что помогает он не всегда и воспринимать показания за чистую монету стоит не всегда. Детали могли не ремонтироваться, а меняться и тут толщиномер уже не поможет. Что касается стоимости, то хороший прибор обойдется в несколько тысяч рублей. Если авто меняете раз в несколько лет — можно попросить у знакомых или арендовать на время.

2) Фонарик. Сойдет даже фонарик в смартфоне. Самое главное, чтобы была возможность подсветить темные места. Например, под капотом или в багажнике.

3) Тряпка. Тряпка пригодится, если нужно будет что-то протереть. Вполне сойдет влажная салфетка.

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Осмотр авто. Порядок

1) Проверьте авто по базам. Постарайтесь сделать это еще до осмотра, чтобы потом не разочароваться. Если до осмотра проверить не получилось, то возьмите с собой телефон или планшет с выходом в интернет. Проверка бесплатна и займет всего 10-20 минут.

2) Проверьте документы. Попросите продавца выслать копии документов на авто (ПТС и свидетельство о регистрации) вам на электронную почту. Благодаря этому, вы сможете понять кто перед вами — собственник или нет, вы сможете узнать когда приобретался автомобиль и какая у него история. Если продавец говорит, что оригинала ПТС нет, а есть копия — стоит задуматься.

3) Проверьте сам автомобиль. Не спешите. Начинайте с кузова, потом осматривайте салон. Обратите внимание, не затерлись ли руль, сиденья и дверные ручки. После салона переходите к осмотру технической части и затем к тест-драйву. Оцените работу подвески и состояние автомобиля во время езды. Если все устраивает, то после этого лучше съездить в знакомый сервис и провести полную диагностику.

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Фото превью: vlast16.ru