Способы уменьшения стоимости содержания автомобиля

Тема, касающаяся автомобилей, близка многим, ведь по дорогам России каждый день ездят более 57 миллионов транспортных средств разного класса. Каждый житель страны хочет жить в удовольствие и позволять себе все самое лучшее, но не всегда на это хватает финансов. Во многом, на этом сказывается обслуживание транспортного средства. Ввиду этого, мы подготовили статью, благодаря которой каждый человек сможет научиться экономить на стоимости владения "железным конем".

Во-первых, как купить машину не в кредит, тем самым не вводя себя в кабалу? Начать придется все равно с малейшего, но кредита, к примеру, человек покупает автомобиль под залог на три года с ежемесячным платежом в 19 000 рублей. Далее, следует постараться быстрее его выплатить, вероятно, придется себя в чем-то ущемить, но нужно помнить о будущем. Дальше самое интересное. По окончании долговых обязательств надо продолжить переводить денежные средства, только не на кредитный счет, а уже себе и на вклад, к примеру, под 11% годовых. Тем самым, за три года удастся накопить около 900 тысяч рублей. Далее, нужно выставить старую машину на продажу, к вырученным деньгам добавить накопленные сбережения и приобрести роскошный авто без кредитов и без вреда для бюджета. Вот такой простой лайфхак.

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Второй вопрос, как сэкономить на обслуживании машины? Порой суммы за ремонт достигают половины заработной платы. Естественно, для начала нужно обслуживаться не у дилера, если только машина не на гарантии и на нее не оформлено КАСКО. Для экономии финансов можно прибегнуть к помощи проверенных механиков с разумными ценами на услуги ремонта. На сегодняшний день таких предложений уйма и есть возможность выбрать подходящий, опираясь на отзывы прошлых клиентов.

В-третьих, нужно отдавать предпочтение правильной марке авто, которую человек сможет себе позволить, не вредя семейному бюджету. Не следует покупать люксовые авто, если человек и вся его семья живет от зарплаты до зарплаты. Например, самыми ходовыми и недорогими в обслуживании являются представители японской автомобильной корпорации Toyota. На транспортные средства этой марки всегда можно найти необходимые детали по приемлемой цене, либо заказать дубликат, что еще дешевле. Помимо этого, сегодня представлен большой ассортимент автомобилей на любой вкус и кошелек.

Ну и напоследок небольшой совет: не следует вообще приобретать автомобиль, если главные планы на жизнь еще не свершились, например, нет квартиры. Вложиться в транспортное средство есть смысл, если оно является способом получения основного заработка.

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Фото превью: pbs.twimg.com