Новинка от Cadillac: снова к кроссоверам

В 2019 любителей автомобилей покорил Cadillac, компания выпустила свой XТ6. Чем этот кроссовер отличается от остальных, сейчас расскажем.

Во-первых, это не первый семиместный кроссовер у Кадиллака, все вы помните, что в период с 2003 по 2009 год компания производила SRX первого поколения. Так вот новый Cadillac как бы возвращает нас в прошлое. Стоит отметить, что за последние 15 лет Cadillac впервые сделал машину с горизонтальным положением главных блоков фар. В базовую комплектацию входят светодиодные. Разве что ходовые огни по сей день остаются вертикальными. Что касается габаритов, эту модель можно сравнить с Volkswagen Teramont или Audi Q7. Всё дело в том, что его длина 5050 мм, а ширина составляет 1964 мм. А вот колесная база у этой модели гораздо короче, она составляет 2863 мм, что касается дорожного просвета, это 169 мм, нельзя сказать, что кроссоверу можно гордиться этим.

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Если отталкиваться от модели XT5, новый Cadillac оснащен новой коробкой передач, это уже не восьмиступенчатый автомат, а собственный агрегат GM Hydramatic — а это, на секундочку, девять ступеней. Идём дальше, фотографии экстерьера в интернете очень мало, но из того, что мы имеем, можно сказать, что передняя панель почти такаяже как у XT5. Но в отличие от своего предшественника новая модель оснащена шайбой-контроллером, которая отвечает за медиасистему. Водитель может не только вращать шайбу, но и пользоваться ей, как джойстиком.

Стоит сказать о багажнике, он не такой уж и огромный, как следовало ожидать, всего 356 литров. Если сложить дополнительные сиденья, объём увеличится до 1220. В комплектацию входит подогрев сидений и первого, и второго рядов, также есть вентиляция кресел, два USB разъема в каждом, всего их четыре. Искушенных водителей порадуют такие функции, как аудиосистема Bose, она включает 14 динамиков, ионизатор воздуха, наличие камер кругового обзора и даже адаптивные фары с системой ночного виденья.

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Производитель предлагает клиентам еще и комплектацию "Спорт". Здесь представлен другой набор декораций для бамперов, салон украшен "углепластиком". А ещё можно заказать специальные колёса диаметром в 21 дюйм, стандартная комплектация предусматривает 20 дюймов. В середине 2019 года машина начала продаваться на рынке США, в России заявки станут принимать только в конце года, получается, что в декабре-январе 2019-2020 годов мы сможем увидеть на улице новые кроссоверы Cadillac. Будем ждать и верить, что ожидания оправдаются. Кстати, автомобиль будут выпускать там же, на заводе в Спринг Хилл (штат Теннесси).

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Фото превью: компания Cadillac