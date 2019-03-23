Канистры для топлива: алюминиевые, стальные, пластиковые

Что необходимо для того, чтобы без опасений отправиться в дальнюю дорогу? Конечно, канистра, ведь в любой момент может закончиться топливо, а поблизости не будет АЗС. Важно знать, что большинство заправочных станций отказываются наливать топливо в пластмассовые емкости, ввиду этого рекомендуется отдавать предпочтение металлическим.

Объём канистры должен соответствовать заявленному

Канистры могут быть разного размера и объема, в чем может скрываться маркетинговый ход. Порой емкости делают меньше, нежели заявлено при покупке. Как это проверить?

Например, человек приобрел 20-литровую канистру. Чтобы проверить заявленную вместимость необходимо налить в емкость топливо до нижнего среза горловины. Если вошло меньше 20 литров, следует продолжить вливать до верхнего среза, после чего до предела, немного наклоняя канистру горлышком вверх. Канистры рекомендуется заполнять до нижнего среза горловины, и если купленная емкость не прошла это испытание, она не того объема, что было указано при приобретении.

Удобство переливания топлива

Второй немаловажный фактор выбора канистры — удобство переливания топлива. На этот пункт влияют несколько особенностей конструкции емкости. Например, сдвинутая от середины горловина создает воздушное пространство над поверхностью горючего, в связи с чем переливание топлива происходит без смешивания, а значит, и без бульканья. При использовании канистры, оборудованной сифонной трубкой в горловине, которая образует потоки воздуха, также можно с легкостью наполнить или опустошить содержимое емкости.

Конструкция ручки

Третий критерий отбора — конструкция ручки, от которой зависит удобство держания канистры при переливании или переноске. Испробуйте ее при покупке, совершите тестовые заходы по магазину с канистрой в руках.

Материал, из которого изготовлена канистра

Наверное, один из самых важных факторов при выборе канистры — материал. На сегодняшний день можно встретить разные виды: стальные, алюминиевые и даже пластиковые, которые, как говорилось ранее, разрешают использовать не все АЗС. Рассмотрим каждый из них.

Стальные канистры. Считаются одними из самых дорогих по стоимости. Кроме того, они делаются только на большие объемы, например, самый распространенный вариант — 20 литров. В канистре из этого материала можно хранить как бензин, так и дизтопливо.

Алюминиевые емкости. Специалисты называют этот тип материала самым прочным и долговечным. Канистры выпускаются в разных литражах, но отмечаются своей легкостью. Основной плюс алюминия — устойчивость к химическому разрушению, ввиду этого можно быть спокойным, если на длительное время придется оставить канистру в гараже.

Пластиковые канистры. Самый нерекомендуемый вариант. У данного вида емкостей есть два очевидных плюса — цена и легкость конструкции, но их ненадежность перекрывает достоинства. Не беря во внимание тот факт, что пластиковые канистры создаются на базе прочных соединений материала, при влиянии сильной нагрузки пластик может треснуть или лопнуть.

Способ открытия/закрытия канистры

Ну и напоследок еще один критерий отбора — способ открытия/закрытия канистры. На сегодняшний день в магазинах можно увидеть емкости со стандартной резьбовой пробкой и с зажимным механизмом. Ранее люди придерживались мнения, что канистры с зажимом — лучший вариант, но на деле все оказалось иначе. Летом в емкости образуются пары топлива, в связи с чем поднимается давление. Как правило, зажимные механизмы не отличаются прочностью, ввиду чего давление паров просто их отрывает. Беря во внимание эту информацию, можно сделать вывод, что лучше использовать канистры с резьбовыми пробками.

Фото: vash.market

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