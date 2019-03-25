Как завести автомобиль в сильный мороз на "северах" России: советы бывалых

Жителям южных регионов и имеющих автомобиль тяжело будет понять тех, кто живет на севере России, где люди каждый день сталкиваются с проблемами запуска двигателя и повреждений частей своего авто из-за крайне низких температур. Жители разных северных городов делятся опытом по борьбе с последствиями сильных морозов для машин в нашей статье.

Новосибирск

Главной проблемой при морозах является завод двигателя, за что отвечает аккумулятор, который часто плохо работает зимой. Чтобы не наносить вред важнейшим частям автомобиля, водители в Новосибирске дают своему транспортному средству поработать некоторое время на холостых оборотах после завода двигателя. Можно делать это самостоятельно или посредством специальных устройств, которые вешаются на брелок и срабатывают по времени, температуре или заряду аккумулятора.

Югра

Здесь тоже пользуются устройствами автозапуска, но из-за излишнего расхода бензина при работе на холостых оборотах, так же популярны электрические котлы для подогрева, которые устанавливаются под двигатель и питаются от обычной сети. На парковках можно встретить специальные мини-колонки с розетками.

Лабытнанги

Такая же ситуация обстоит и в этом городке Ямало-Ненецкого автономного округа. Здесь популярны специальные электрические колонки для питания автомобильных устройств. Они показывают количество затраченной энергии на счетчике, имеют надежную защиту от снега и ветра и доступны всем желающим на стоянках и парковках.

Хабаровск

Если ваш автомобиль замерз, в Хабаровске ему предложат одеяло. Как можно догадаться, оно предназначено для того, чтобы тепло оставалось в двигателе, и он легче заводился при морозах. Покрывает одеяло всю поверхность двигателя и часто имеет отдельный отсек для радиатора. Делают эти одеяла из огнеупорных материалов, а потому возгорание им не грозит. До изобретения этих специальных одеял использовали обычные шубы, куртки и прочие теплые изделия.

Кемерово

Если аккумулятор окончательно замерз, чтобы завести машину, жители Кемерово просто приносят его домой и отогревают в теплой воде. Некоторые автолюбители имеют даже два аккумулятора — рабочий и запасной. Второй всегда лежит в тепле, чтобы в нужный момент выручить хозяина авто. Установив отогретый аккумулятор, помним, что всю его энергию нужно направить на зажигание, а значит отключаем все электрические приборы в машине. Пару раз включаем и выключаем фары, чтобы запустить аккумулятор. Далее выжимаем до упора сцепление и только после заводим автомобиль. Важно дать авто поработать вхолостую, чтобы все должным образом прогрелось. Водить автомобиль в таких суровых условиях тоже следует осторожно и бережно: плавно разгоняясь и плавно снижая скорость.

Фото: fb.ru

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