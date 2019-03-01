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Автор Полина Козлова

Если не пристёгнут: при ДТП на скорости 40 км/ч удар головой о панель подобен падению с 5-го этажа

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Мы слышим множество информации об этой важной автомобильной части оснащения салона, но многое — миф. Давайте разберемся, где же правда, а где ложь.

Если не пристёгнут: при ДТП на скорости 40 км/ч удар головой о панель подобен падению с 5-го этажа

Если скорость небольшая, необязательно пристёгиваться

Мы часто слышим, что во время передвижения машины на низкой скорости необязательно пользоваться ремнем безопасности. Низкая скорость — это примерно 20-40 км/ч, и поэтому человеческий мозг расценивает такую скорость как безопасную. Да, погибнуть при такой скорости сложно, а вот получить серьезные травмы вполне реально. В любом случае необходимо пристегиваться, потому что при лобовом столкновении двух автомобилей, двигающихся даже на небольшой скорости, удар головой о панель будет равен падению с пятого этажа. Поэтому постарайтесь подойти к своей безопасности с особо ответственностью.

Если не пристёгиваться, при аварии есть шанс вылететь из салона

Также многие утверждают, что непристегнутый ремень даст возможность при столкновении вылететь из салона автомобиля, тем самым сможет сохранить вам жизнь. На самом деле такой исход — это большая редкость. Люди, которые были в авто в момент аварии и сумели выжить таком образом, — это минимальное число. Почти стопроцентная вероятность, что человек получит травмы при лобовом столкновении машин, несовместимые с жизнью, поэтому неизвестно, в каком состоянии тело вылетит через лобовое стекло. Также многие не желают пристегиваться, потому что считают, что выбраться из тонущего или горящего авто будет невозможно. На самом же деле, когда человек находится в сознании, он легко отстегнет ремень и выберется из конструкции.

Сел за спину водителя, значит, при ДТП спасён

Еще один миф. Многие считают, что сидя на заднем сиденье за водителем, можно не пристегиваться. Дело в том, что во время столкновения водитель всеми силами пытается увести свое себя из-под удара — это инстинкт самосохранения, поэтому и шанс выжить у пассажира больше. Данное правило, однако, срабатывает лишь тогда, когда пассажир сидит за водителем и пристегнут ремнем безопасности.

Можно не пристёгиваться, передвигаясь по городу

Также существует убеждение что в черте города можно не пользоваться ремнем безопасности. Только люди не учитывают, что не все серьезные аварии случаются на трассах. Конечно столкновения автомобилей на трассе, когда те движутся со скоростью минимум 120 км/ч, случаются чаще, но и в черте города аварии происходят. Как правило, водители нарушают ПДД, и эти нарушения порой стоят человеку жизни или серьезных травм. В любом случае вероятность попасть в аварию в городе или за его пределами всегда велика. При соблюдении средней скорости человек, который находился в авто непристегнутым, получит серьёзные травмы.

Фото: DriveNN.ru

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75 минут и ты будешь всегда пристёгиваться
Куратор: Игорь Моржаретто
Темы автомобиль безопасность
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