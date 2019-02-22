Порядок действий, если вас сбила машина

Стать жертвой автомобильной аварии мы рискуем каждый день по дороге на работу, домой, в магазин, к родственникам. Такая ситуация может случиться как по вине одной из сторон, так и по неосторожности или случайности. Если вам повезло, и вы серьезно не пострадали при аварии, можете соображать, говорить и двигаться, но не знаете, что делать дальше, наша сегодняшняя статья для вас. Рассказываем о порядке действий, если вас сбила машина.

Связаться с полицией

В критической ситуации мы часто теряем контроль над своим разумом и телом. Тем не менее важно помнить, что необходимо действовать разумно, так что первый и самым важным шагом станет звонок в полицию. Даже если вы отделались простым испугом и парой царапин, а водитель скрылся, все равно позвоните в полицию. Нередко в первые минуты размышлений встает дилемма: правильно ли вы поступаете? Ведь человек мог просто не справиться с управлением или не заметить вас по независящим от него обстоятельствам. У него может быть семья и дети, для которых он единственный кормилец. Но подумайте, что будет, если ситуация повторится снова, и в следующий раз пешеходу вроде вас не так повезет.

Поговорите с водителем

Если водитель не скрылся с места нарушения, подробно расспросите его. Узнайте ФИО, адрес, место работы. Попросите показать водительское удостоверение и, главное, свяжитесь с его страховой компанией. В случае отказа сотрудничать с вами, стоит сказать, что человек чуть было не сбил вас насмерть несколько минут назад. Все эти вопросы ему зададут прибывшие сотрудники полиции, но вам не помешает лишний раз перестраховаться.

Установите свидетелей

Обычно такие случаи не остаются без свидетелей, а значит, необходимо обратиться к прохожим и найти тех, кто видел, как все произошло. Установите тех, кто мог бы засвидетельствовать случившееся и дать показания полиции. Попросите их остаться с вами до приезда сотрудников полиции, в крайнем случае возьмите контактный телефон для связи.

Документируйте произошедшее

Снимайте на камеру все происходящее после того, как пришли в себя. Сфотографируйте место происшествия, номера автомобилей, самого водителя и его документы. Чтобы обеспечить себя надежной защитой в случае последующего судебного разбирательства, сфотографируйте телесные повреждения, если таковые имеются. Так вас не смогут обвинить во лжи.

Позаботьтесь о себе

Пусть вам и повезло не покалечиться и остаться живым после такого инцидента, следует перепроверить все как следует. Вы могли не почувствовать боль из-за выброса адреналина, поэтому позаботьтесь о себе. Обследовать себя стоит тщательно на предмет внешних, так и внутренних повреждений. Не делайте резких движений и прислушивайтесь к собственному телу. На всякий случай, рекомендуется вызвать скорую помощь, возможно, когда вы почувствуете боль, будет поздно. Не забывайте и о моральной поддержке. Если кто-то из прохожих предлагает вам помощь и утешение, не отказывайтесь, это поможет справиться с шоком от пережитого.

Если вы сами стали свидетелем подобного происшествия, также выполните все вышеперечисленные шаги. Свяжитесь с полицией, скорой и родственниками пострадавшего, помогите ему или ей прийти в себя. Внимательно изучите местность и окружение. Это может оказать неоценимую помощь следствию.

Фото: AvtoGuru.Pro

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