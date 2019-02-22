EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ксения Беловецкая

Порядок действий, если вас сбила машина

Авто

Стать жертвой автомобильной аварии мы рискуем каждый день по дороге на работу, домой, в магазин, к родственникам. Такая ситуация может случиться как по вине одной из сторон, так и по неосторожности или случайности. Если вам повезло, и вы серьезно не пострадали при аварии, можете соображать, говорить и двигаться, но не знаете, что делать дальше, наша сегодняшняя статья для вас. Рассказываем о порядке действий, если вас сбила машина.

Порядок действий, если вас сбила машина

Связаться с полицией

В критической ситуации мы часто теряем контроль над своим разумом и телом. Тем не менее важно помнить, что необходимо действовать разумно, так что первый и самым важным шагом станет звонок в полицию. Даже если вы отделались простым испугом и парой царапин, а водитель скрылся, все равно позвоните в полицию. Нередко в первые минуты размышлений встает дилемма: правильно ли вы поступаете? Ведь человек мог просто не справиться с управлением или не заметить вас по независящим от него обстоятельствам. У него может быть семья и дети, для которых он единственный кормилец. Но подумайте, что будет, если ситуация повторится снова, и в следующий раз пешеходу вроде вас не так повезет.

Поговорите с водителем

Если водитель не скрылся с места нарушения, подробно расспросите его. Узнайте ФИО, адрес, место работы. Попросите показать водительское удостоверение и, главное, свяжитесь с его страховой компанией. В случае отказа сотрудничать с вами, стоит сказать, что человек чуть было не сбил вас насмерть несколько минут назад. Все эти вопросы ему зададут прибывшие сотрудники полиции, но вам не помешает лишний раз перестраховаться.

Установите свидетелей

Обычно такие случаи не остаются без свидетелей, а значит, необходимо обратиться к прохожим и найти тех, кто видел, как все произошло. Установите тех, кто мог бы засвидетельствовать случившееся и дать показания полиции. Попросите их остаться с вами до приезда сотрудников полиции, в крайнем случае возьмите контактный телефон для связи.

Документируйте произошедшее

Снимайте на камеру все происходящее после того, как пришли в себя. Сфотографируйте место происшествия, номера автомобилей, самого водителя и его документы. Чтобы обеспечить себя надежной защитой в случае последующего судебного разбирательства, сфотографируйте телесные повреждения, если таковые имеются. Так вас не смогут обвинить во лжи.

фотографирование, телефон
 

Позаботьтесь о себе

Пусть вам и повезло не покалечиться и остаться живым после такого инцидента, следует перепроверить все как следует. Вы могли не почувствовать боль из-за выброса адреналина, поэтому позаботьтесь о себе. Обследовать себя стоит тщательно на предмет внешних, так и внутренних повреждений. Не делайте резких движений и прислушивайтесь к собственному телу. На всякий случай, рекомендуется вызвать скорую помощь, возможно, когда вы почувствуете боль, будет поздно. Не забывайте и о моральной поддержке. Если кто-то из прохожих предлагает вам помощь и утешение, не отказывайтесь, это поможет справиться с шоком от пережитого.

Если вы сами стали свидетелем подобного происшествия, также выполните все вышеперечисленные шаги. Свяжитесь с полицией, скорой и родственниками пострадавшего, помогите ему или ей прийти в себя. Внимательно изучите местность и окружение. Это может оказать неоценимую помощь следствию.

Фото: AvtoGuru.Pro

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Сбили пешехода | Советы адвоката по ДТП с пешеходом
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
Темы дтп полиция автомобиль
Sberbank
Новости
МИД России не исключил новой гонки вооружений с США
Солдаты 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" отказываются воевать дальше
Президент Финляндии: членство в НАТО актуально из-за событий на Украине
Российских киберспортсменов дисквалифицировали из-за буквы Z
Руденко опроверг слухи о вышедшей из «Азовстали» семье: "Хайпа не получилось"
Турция не присоединилась к учениям НАТО Tiger Meet из-за конфликта с Грецией
Стилист Сергей Зверев лишился доходов: "Не могу работать кондуктором"
Яков Кедми: Украину разделят на богатую Новороссию и аграрную Западенщину
Экипаж танка ВС РФ сообщил о зверствах неонацистов на Украине: "Распятые тела"
В соцсетях появился фейк, направленный против партнёрства РФ и Китая
Популярное
Шоу-бизнес
Сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса пожаловались на жизнь за рубежом

Самыми распространенными странами, куда уехали российские знаменитости, стали Израиль, Испания, Латвия и Эстония.

Сбежавшие из России звёзды шоу-бизнеса пожаловались на жизнь за рубежом
Мать семейства из "Азовстали" очень похожа на известную украинскую снайпершу
Мир. Новости мира
Мать семейства из "Азовстали" очень похожа на известную украинскую снайпершу
Мир. Новости мира
Huánqiú Shíbào: запрет на поставки газа стал "самым жёстким" ответом РФ для ЕС
Мир. Новости мира
Киев пытается восстановить разрушенный ракетным ударом мост в посёлке Затока
Любовь Степушова Польша получила исторический шанс на воссоединение с Волынью и Галичиной Любовь Степушова Ирина Шлионская Назойливые звонки могут довести "до белого каления" Ирина Шлионская Усам Оздемиров Санкции газу не помеха: ЕС придётся уступить "Газпрому" Усам Оздемиров
Силовые структуры
Использование ТОС в районе Авдеевки уничтожает укреплённые позиции ВСУ
Мир. Новости мира
Daily Express: США, ФРГ и Британия могут развязать Третью мировую войну
ISW: войска России провели серию атак по боевикам ВСУ в направлении Николаева
Силовые структуры
ISW: войска России провели серию атак по боевикам ВСУ в направлении Николаева
Последние материалы
МИД России не исключил новой гонки вооружений с США
"Охота" на учёных: зачем Вашингтону понадобились российские специалисты
На всех заправках бензин недоливают: и ещё четыре любимых мифа водителей
Солдаты 93-й бригады ВСУ "Холодный Яр" отказываются воевать дальше
Президент Финляндии: членство в НАТО актуально из-за событий на Украине
Порядок действий, если вас сбила машина
Российских киберспортсменов дисквалифицировали из-за буквы Z
Руденко опроверг слухи о вышедшей из «Азовстали» семье: "Хайпа не получилось"
Турция не присоединилась к учениям НАТО Tiger Meet из-за конфликта с Грецией
Стилист Сергей Зверев лишился доходов: "Не могу работать кондуктором"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников