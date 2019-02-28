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Автор Арина Панфилова

Ралли "Дакар": бедуины спасли парня в пустыне, а он придумал гонки по пескам

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Ралли "Париж — Дакар" - это ежегодная гонка, пролегающая через несколько континентов. Исторически ралли начиналось в Париже или другом крупном городе Европы, а заканчивалось в сенегальском Дакаре. Так все было до 2009 года, однако потом организаторы решили перенести место действий в Южную Америку, и теперь участники гонки колесят по различным природным зонам Аргентины, Чили и Боливии. Так как стартовой точкой теперь не является Париж, его убрали из названия этого города, оставив просто "Ралли Дакар" (на самом деле Сенегал тут тоже ни при чем, ведь финишируют участники гонки совсем не в Африке, но организаторы не стали оставлять марафон совсем безымянным).

Эдуард Николаев - победитель ралли &quot;Дакар&quot;
Эдуард Николаев - победитель ралли "Дакар"

Спасённый от обезвоживания в африканской пустыне Тьерри Сабин придумал ралли

Гонка была придумана французским мотогонщиком Тьерри Сабином. По одной из версий, в 1977 году молодой авантюрист и искатель приключений Тьерри потерялся в африканской пустыне. Ему очень повезло, что неподалеку находилась стоянка бедуинов-кочевников, которые помогли парню избежать мучительной смерти от обезвоживания. Так и родилась идея гонки, проходящей по двум континентам. Уже в следующем году на трассу вышли легковые раллийные автомобили, грузовики и мотоциклы. Сейчас к списку участвующих транспортных средств добавились еще и квадроциклы.

Для участия в гонках не нужны сертификаты

Самое интересное, что для участия в гонках вам не нужны сертификаты или какое-либо другое подтверждение того, что вы профессиональный гонщик. Даже любители могут принять участие в соревновании, однако взнос участника настолько высок, что большинство гонщиков все же профессионалы, имеющие собственных спонсоров. Также стоит отметить и необычные правила гонки. Дело в том, что в большинстве раллийных марафонов победителем становится тот, кто набрал большее количество очков. В гонках Дакар же маршрут цельный, хоть и разбитый на участки, чтобы пилоты и штурманы могли отдохнуть, а победителем становится тот, кто придет к финишу и чье время прохождения всех участков будет наименьшим.

Российский КАМАЗ — фаворит гонок

Явным фаворитом состязания грузовиков является российский КАМАЗ, который используется командами многих стран. В 2019 году в марафоне грузовиков победу одержал россиянин Эдуард Николаев, это уже шестнадцатая победа нашей команды в Дакаре.

Победителям выдают золотую статуэтку, которая символизирует бедуина, спасшего жизнь Тьерри Сабина в 1977 году. К сожалению, основатель гонки умер всего через восемь лет после того, как придумал ее. Его судьба оборвалась внезапно, когда его вертолет попал в песчаную бурю и разбился.

Фото: Motorsport

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ДАКАР 2022, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ДЁРНУЛИ КАМАЗ, КОМАНДА КАМАЗ МАСТЕР
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Игорь Моржаретто
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