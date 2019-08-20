Справляемся с мелочами: как облегчить жизнь автомобилиста

Любой автомобилист озабочен множеством проблем. Мало того, что жизнь ему отравляют проблемы капитальные, так еще и приходиться раздражаться из-за мелочей. Обычно и крупные, и мелкие проблемы наваливаются на владельца автомобиля одновременно, поэтому лучше с мелочами справиться заранее.

Ездить с грязными фарами после прошедших дождей неприятно да и не безопасно, особенно в темноте. Конечно, для того чтобы фары светили ярко, их достаточно просто помыть. Но вот чтобы при свете дня они выглядели, как у только что сошедшего с конвейера автомобиля, нужно взять кусок не тканого полотна, нанести на него обычную зубную пасту и протереть тряпкой фары. И они заиграют в солнечном свете.

Некоторым водителям, особенно начинающим, трудно поставить машину в гараж, особенно после долгой поездки. Усталый водитель никак не может определить, доехал ли он до противоположной стены или до нее еще большое расстояние. Постоянно выскакивая из-за руля водитель только еще больше нервничает, и есть немалый шанс, что он в эту стену въедет бампером. Выход простой. Один раз нужно к потолку гаража подвесить теннисный мячик таким образом, чтобы автомобиль, въехав в гараж и не касаясь противоположной стены, лобовым стеклом дотронулся до мячика. Таким образом водитель может спокойно заезжать в гараж, не нервничая по поводу столкновения с противоположной стеной.

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Иногда температура в салоне автомобиля повышается до неприемлемой. Это может произойти по разным причинам, но в результате сидящие в салоне начинают попросту перегреваться. В особенности это опасно для водителя, который может в этих условиях повести себя неадекватно. Например, уснуть за рулем. Бороться с застоявшимся воздухом или жарой в салоне можно с помощью элементарного проветривания. Остановившись, нужно открыть одно из стекол передних дверей. После чего несколько раз открыть и закрыть одну из задних. Процесс вентиляции салона заключается в следующем. При открытии задней двери теплый воздух из автомобиля начнет уходить, а холодный - поступать через открытое переднее стекло. Несколько минут - и в автомобиле можно ехать, не рискуя поджариться или задохнуться.

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Зимой бывает очень неприятно, когда замерзает замок. Его размораживают с помощью специальной жидкости ВЭД, или как ее в народе называют вэдешки. Тут все понятно. Но бывает так, что замки как раз не замерзают, работают, а дверь открыть невозможно. Приходится рвать ее на себя из всех сил. В результате она открывается, но вместе с уплотнителем. Оказывается, на морозе попавшая между дверью и уплотнителем влага замерзает, и дверь оказывается примерзшей. Для предотвращения замерзания влаги нужно перед наступлением сильных морозов смазать резинки уплотнителя маслом, и проблема открывания дверей разрешится сама собой.

Что делать, если в лобовое стекло попал камешек, и оно дало трещину? Самый простой вариант - сменить стекло - не всегда выполним. Операция дорогая, запчасти может не быть в наличии, а ездить необходимо. Специалисты советуют покрыть трещину бесцветным лаком для ногтей. Стекло не станет от этого целым, но и дальше трещина не пойдет.

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Фото превью: novate.ru