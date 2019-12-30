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Автор Ксения Беловецкая

Экономим на бензине зимой: советы по сокращению расходов на топливо

Авто

Чем холоднее становится на улице, тем более интенсивно мы используем свой автомобиль. Соответственно, выше взлетает сумма, которую мы платим за топливо. Чтобы избежать лишних расходов, советуем обратиться к некоторым способам экономии зимой для автомобилистов — в статье ниже.

Причины повышенного расхода топлива

Зимой погода радует автомобилистов обильными осадками, в связи с которыми на дорогах случаются аварии. Стоять в пробках приходится дольше, а ездить с меньшей скоростью. Как результат, мы тратим больше времени на дорогу и, конечно, на бензин. Прогрев и отопление салона автомобиля тоже сказывается на расходе топлива. Ко всему этому государство регулярно поднимает цены на бензин каждый год, что не может не повлиять на средний чек хозяина авто.

Пользуйтесь теплыми парковочными местами

Большинство из нас паркуется в дворовых территориях или у дороги. Зимой такие автомобилисты помогают своему автомобилю получить поломку. Масло при холодной температуре начинает замерзать, и чтобы завести автомобиль по дороге на работу необходимо будет потратить уйму сил и времени. Здесь выигрывают те, кто оставляет свой автомобиль в помещении (гараже или на крытой парковке). В этом случае машина заведется сразу, и вам не придется ждать.

Прогревайте машину недолго

Если машина завелась, не стоит долго сидеть и ждать, пока прогреется салон. Иначе, тратится дорогостоящее топливо. Естественно, в холодное время года необходимо делать это дольше обычного, чтобы избежать лишнего посещения СТО. Помните, что достаточно 1 минуты, чтобы части машины заработали, как надо.

Не пользуйтесь обогревателем слишком часто

Подогревать сидение зимой — приятная функция автомобиля, которой пользуются все без исключения. Тем не менее, если вы хотите сэкономить, злоупотреблять ей не стоит, ровно, как и обогревом стекол. Лучше заведите себе щетку для очистки стекол и делайте это вручную. Чем меньше вы пользуетесь электроникой автомобиля, тем меньше тратите энергии и, как следствие, топлива.

Разгрузите свой автомобиль

Из-за плохой погоды и осадков зимой автомобиль испытывает большее сопротивление в дороге, нежели летом. Поэтому увеличивать этот показатель не стоит. Снимите все навесы, дополнительные багажники с авто, а также не используйте его в качестве склада вещей. В заднем багажнике стоит хранить лишь самые необходимые предметы. Так вы уменьшите расход топлива при разгоне.

Планируйте поездки

Когда разговор идет об экономии, неотделимо от нее идет планирование. Не используйте автомобиль от случая к случаю без особой необходимости. Спланируйте свои дела так, чтобы авто не приходилось много раз заводить и оставлять на морозе, чтобы потом снова ехать. Распределите дела на несколько дней, если их нельзя сделать за одну поездку. Итогом будет меньший расход топлива, а также ваш жизненный график станет более стабильным.

Фото превью: zr.ru

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Экономим на бензине зимой: советы по сокращению расходов на топливо
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