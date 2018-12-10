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Автор Игорь Буккер

Такси: почему растет количество ДТП

Авто

Глава российского правительства Дмитрий Медведев сообщил, что подписал постановление о проведении с 1 декабря "эксперимента по опытной эксплуатации на дорогах общего пользования беспилотных автомобилей на территории ряда мест в Москве и Татарстане".

Такси: что происходит внутри бизнеса и как это влияет на нашу жизнь. 395697.jpeg

Председатель общественного движения "Форум Такси" Олег Амосов в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" довольно скептически оценил перспективы такого вида транспортного средства: "У Uber с этим начались очень сильные проблемы. В Соединенных Штатах запретили даже дальнейшие испытания беспилотных автомобилей, особенно после ДТП со смертельным случаем, когда беспилотник совершил наезд на пешехода.

Сейчас разрешено производить испытания только в Калифорнии, да и то лишь в двух муниципалитетах".

Сославшись на то, что по всему миру "идут активные испытания различных беспилотных аппаратов: летательных, подводных, наземных авто", Олег Амосов отметил, что "у нас есть возможность проводить испытания на территории парка "Сколково", где обкатывают нанотехнологии.

Там Яндекс запустил беспилотники, но использование их не регламентировалось и было запрещено российским законодательством. До сих пор никакого пояснения по использованию или разработке беспилотных автомобилей в нашем законодательстве нет".

"Очень бы хотелось, чтобы на каких-то новых трассах, строящихся автобанах мог пойти беспилотный грузовой транспорт. Но мы понимаем, что на платформе "Тесла", которая стоит порядка 5,5 миллионов плюс полтора-два миллиона дополнительно даже примитивного беспилотного оборудования, автомобиль обойдется в порядка 7-8 миллионов, — поделился Олег Амосов. — Кстати, "Камаз" начал активно разрабатывать беспилотную систему в партнерстве с рядом компаний.

Отставать от всего земного шара нельзя, но надо хоть какой-то закон принять. Нигде в мире не рассматривается, что беспилотные автомобили выйдут на наши дороги к 2020 или 2030 году. Это невозможно. Первое — это дороже. В экономически развитых странах это тоже дороже, но только на первичном этапе. Все дело в том, что ни одна страховая компания не возьмется страховать такой автомобиль".

— Насколько таксист заинтересован в скорости выполнения заказа?

— Стоимость заказа катастрофически падает, и мы видим снижение цен. Поэтому те компании, что остаются, заинтересованы как можно быстрее выполнить заказ, чтобы перейти к следующему, и как можно больше этих заказов набрать.

Если раньше у нас статистика по Москве говорила о том, что за смену водитель выполняет 7-15 заказов, то сейчас это сумма доходит до 35 заказов. При этом выручка осталась на уровне 8-10 летней давности, а бензин, машины и даже хлеб у нас подорожал.

Мы понимаем, что бизнес в данный момент убыточен. Об этом говорят практически все предприниматели, и сколько это продержится — непонятно. Сейчас практически все таксопарки рапортуют об убытках. Примерно четвертая часть подвижного состава в парках встала, потому что водители не вытягивают аренду, не вытягивают план, отказываются от этого бизнеса.

Стоят парки, значит — выручка не идет руководителям, самому парку, парк перестают выплачивать лизинговые платежи, и это накапливается, как снежный ком.

— На дорогах нередко стали встречаться битые машины такси. Как регламентируется состояние машин?

— Конечно, практически все агрегаторы и все службы очень серьезно смотрят, чтобы машина была не битая. От этого имидж компании страдает, но тут проблема в другом — очень плохо выплачивают страховые.

В Москве наш департамент транспорта очень жестко гайки закрутил, и можно работать только, имея разрешение на работу в такси. Статистика ДТП именно с лицензированных такси печальная. По всей стране с этим немного проще, потому что такой статистики нет.

Количество ДТП с такси растет астрономически. Чтобы набрать аренду, водителю нужно отработать 10-12 часов. Только потом он начинает зарабатывать для себя. Представьте, что вы попали к водителю, который уже работает 16 часов. Вероятность того, что он уснет, 50 на 50.

Если этот водитель — индивидуальный предприниматель, то тоже самое. У него есть какие-то лизинговые или кредитные обязательства, и он вынужден продолжать работать.

— Насколько хорошо соблюдаются стандарты сервисов, в частности, ВИП-класса? Соответствует ли их уровень реальности или это только одно название?

— У нас в Москве даже "эконом", по данным gettransport, имеет на сегодняшний день средний возраст 2,7 года. При этом это достаточно брендовая иномарка. Ни в "экономе", ни в "комфорте" практически нигде не допускаются автомобили старше пяти лет.

Понятно, что это достаточно высокий сервис. И по сервису, и по степени оснащения, и по развитости такси мы уже многие развитые страны догнали, обогнали и ушли вперед именно из-за дешевизны.

Если вы закажете такси в Италии, 30 евро вы отдадите только за подачу. Здесь такого нет. Но так тоже долго оставаться не может, потому что бизнес начал нести убытки, а бизнес долго нести убытки не может.

Тем более ситуация, что водители засыпают, бьются сами и бьют пассажиров, всем начинает надоедать. Мы понимаем, что скоро будут приняты какие-то шаги, в том числе со стороны государства, и, скорее всего, такси медленно, но верно, будет дорожать.

Далее собеседник "Правды.Ру" упомянул, что "на сегодняшний день наблюдается тенденция к понижению цен. Недавно Gett и "СитиМобил" понизили цены в классе "комфорт".

Еще на наш рынок заходят другие агрегаторы. Год назад зашел Land Rover, где пассажир еще может поторговаться с водителем. Это новый виток демпинга.

На самом деле, в транспортном законодательстве четко прописано, что тарифы должны быть на видном месте в автомобиле. Плюс — телефон ответственного органа, выдавшего разрешение на деятельность такси, куда вы можете пожаловаться.

В Москве должен быть телефон департамента транспорта Москвы или телефон министерства Московской области. Но все агрегаторы сейчас нарушают законодательство.

"Давайте, мы торговлю разведем, как в аэропорту Домодедово, — сетует Олег Амосов. — Клиент начинает расплачиваться, а ему говорят: "Вы не заметили, что цена в долларах была?" Я говорю, это "а-ля девяностые". Бардак! Не знаю, к чему это приведет."

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Темы дтп такси бизнес Москва сервис аварии эксперт Татарстан транспорт Олег Амосов беспилотный автомобиль
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