Вместо "Мистралей": Россия в ожидании мощного "Прибоя"

Частью новой концепции ВМФ России должен стать вертолетоносец "Прибой". Его макет еще в 2015 году представили на стенде главного командования российского флота в ходе международного форума "в подмосковной Кубинке. Уже тогда военные аналитики называли "Прибой" альтернативой французским "Мистралям", так и не доплывшим до российских вод.

Наши судостроители явно учли опыт французских коллег, предложив собственную концепцию судна для загоризонтного десантирования. Корабль должен обладать полутримаранным корпусом, обеспечивающим высокую устойчивость к волнению и меньшее сопротивление движению на крейсерском ходу.

Предполагается, что первое из двух десантных судов поступит в ВМФ в 2025 году. Правда, официального заявления по этому поводу пока не делалось. Строительство вертолетоносца, который должен стать универсальным десантным кораблем (УДК), планируется начать в 2020 году. Уже стало известно, что в Санкт-Петербурге на заводе "Северная верфь" началось возведение эллинга с высотой стены 75 м.

Представленный на форуме макет Невского проектно-конструкторского бюро отличался по обводам от конструкции французского "Мистраля". Его заявленные характеристики не соответствуют и большим десантным судам советского периода (проект 1174 "Носорог", десантное судно "Иван Рогов"), и большинству зарубежных аналогов.

У российского "Прибоя" предполагаемое водоизмещение составит 14 тысяч тонн, при ходовой скорости 19-20 узлов и осадке 5 метров. Дальность плавания "Прибоя" — 6000 морских миль, автономность — 60 суток. Длина корабля должна быть 165 м при ширине 25. Палубная надстройка — не шире 8 метров, причем конструкция надстройки предполагает ее незначительную радиолокационную заметность. Экипаж — около 400 человек.

Так и не поступивший в российский флот корабль проекта "Мистраль" имеет другие характеристики: водоизмещение — 22 тысячи тонн, скорость — 19 узлов, осадка — 6,42 м. Экипаж десантного корабля — 177 человек.

На "Мистрале" базируются 16 ударных вертолетов класса Eurocopter Tiger, танковый батальон (40 французских Leclerc) и 450 десантников. По совместительству корабль является еще и плавучим госпиталем. Кроме того, "Мистраль" способен взять на себя роль плавучего штаба. Он оснащен французской боевой информационно-управляющей системой (БИУС), объединяющей несколько кораблей фактически в единое целое. Пока непонятно, есть ли подобная разработка у российских кораблестроителей.

У "Прибоя" предполагается палубное базирование для 8 вертолетов Ка-52/Ка-52К, что существенно меньше, чем у французского аналога. На вооружение вертолетов поступит модифицированная бортовая радиолокационная станция с радиусом до 80 км. Она будет снабжена АФАР "Жук-АЭ", а в дальнейшем — и ракетами Р-77 "воздух-воздух".

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Не исключено, что на "Прибое" будет базироваться и Ка-27. Эта новость вызвала неоднозначную реакцию специалистов, которые сразу задались вопросом: "Зачем "Прибою" противолодочный вертолет"? Сам по себе такой вопрос не совсем корректен, так как Ка-27 существует в двух модификациях — и как противолодочный аппарат, и как поисково-спасательная машина. Представляется, что новый корабль сможет выполнять комплексные задачи командования, а не работать в жестких рамках узкой специализации.

Кстати, не исключено, что на УДК будет размещен и первый российский беспилотный летательный аппарат "Чирок" с размахом крыла 10 м. Дрон сможет взлетать при помощи катапульты, а возвращение на корабль будет обеспечиваться после его приводнения вблизи от УДК.

"Прибой" должен будет перевозить до 900 человек десанта, около 10 танков и 50 БМП. Также на борту будут размещены два или четыре десантных катера.

Вооружение корабля представлено тремя корабельными зенитно-ракетными комплексами "Панцирь-М"/"Палица" (SA-22 Greyhound). Два боевых модуля (БМ) будут стоять в соответствующих нишах по краю правого борта и в носовой части. Еще один БМ может быть установлен на корме, что теоретически позволит "вести" сразу 12 атакующих ракет противника или до 30 агрессивных целей. Подобными возможностями в области ПВО на сегодня обладает только японский вертолетоносец "Хьюга".

В качестве силовой установки возможно использование отечественного газотурбинного двигателя, близкого к М70ФРУ мощностью 14 000 л. с. и предназначенного для фрегатов проекта 11356. Создание новой линейки таких двигателей было подтверждено вице-премьером Дмитрием Рогозиным в июне 2017 года. Тогда, в рамках международного военно-морского салона Объединенная двигателестроительная корпорация разместила на своем стенде макеты этих силовых установок. Вице-премьер заявил, что двигатели призваны заменить украинские, и будут предназначены не только для внутреннего пользования, но и пойдут на экспорт.

У многих специалистов вызвало недоумение желание России создать судно с именно такой осадкой и дальностью действия. Ведь если взять тот же "Мистраль", то он способен пройти 20 000 морских миль. Характеристики диктуются особенностями использования кораблей в случае возможных конфликтов. Российский "Прибой" явно предназначен для оборонных целей, то есть для защиты собственной протяженной береговой линии вдоль Северного Ледовитого океана и — не исключено — в том же Черном море и вдоль Курильской гряды.

"Прибои" не должны пересекать океаны, так как должны работать в непосредственной близости от родных берегов. Отсюда и сокращенная до 6000 миль дальность. Оторванный от базы "Мистраль" просто обязан совмещать функции десантного и штабного корабля, а также плавучего госпиталя. "Прибой", скорее всего, такие задачи выполнять не призван. Судя по его носовой части, она может облегчить использование УДК в сложной ледовой обстановке.

Что касается подзабытой истории одностороннего расторжения Францией контракта на поставку двух "Мистралей", сложно не заметить виртуозность, которую проявили российские переговорщики. Россия не только получила свои вложения обратно, но и добилась весомой денежной компенсации. Сумела в краткий срок обеспечить бесплатный мастер-класс для полутора тысяч своих моряков, а также получить доступ к чертежам французского военного корабля и некоторым особенностям его обслуживания.

Также во Франции широко обсуждался факт ознакомления российских экспертов с корабельной БИУС. Ей Россия, по мнению французских специалистов, тогда еще не обладала. В принципе, если "Прибои" будут действительно спущены на воду между 2025 и 2030 годами, то Россию можно будет поздравить с великолепно разыгранной партией.

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