Астропрогноз на февраль: кого укусит Желтая Собака

Вся первая половина февраля — очень проблемное время. Это полоса затмений — от лунного (31 января) до солнечного (6 февраля). Повышена аварийность, надо избегать переутомления и стрессов. Об этом в прогнозе на февраль "Правде.Ру" рассказала астролог Татьяна Кудрявцева.

16 февраля, вблизи солнечного затмения, вступит в свои права Год Желтой Земляной Собаки. Тот факт, что начало года находится под влиянием солнечного затмения, делает год особенно важным и судьбоносным.

Экономическая ситуация начала года Собаки оставляет желать лучшего. Финансовые рынки будет лихорадить, стабильности не прогнозируется. События будут бурными, идеи самыми необычными. Воплощать свои мечты, делать крупные покупки и вложения пока рано, поскольку совсем скоро все поменяется. Вторая половина месяца пройдет на волне разыгравшегося Нептуна, ваших иллюзий и грез. Берегитесь обмана, интриг и неясностей, это точно выйдет боком. Рискованные сценарии могут привести к материальным потерям. Кроме того, вероятны природные и техногенные происшествия.

Вообще, собака — дружелюбное, понятливое, практичное и очень преданное животное. Под ее покровительством все будет правильно и справедливо. Собака — охранник и друг, она сохранит и защитит в самой сложной ситуации. Финансовый успех в этом году возможен, но рисковать деньгами необдуманно — не рекомендуется. Карьера пойдет вперед, главное целенаправленно и усердно работать. Творческая работа, новые открытия, интеллектуальная активность ценятся ею выше всего. Любовь и верность, честность, принципы и отсутствие лицемерия — собачье кредо.

А еще собаки умеют радоваться. Никакое другое животное не выражает так открыто свои радость и счастье, как собаки. Пусть же и вам Желтая Собака повиляет хвостиком!

Астролог Татьяна Кудрявцева

Рассматривая положения планет, можно отметить, что Сатурн в своей обители — в Козероге — с конца 2017 года и на протяжении всего 2018 года (вплоть до окончания периода регресса в 2020 году). Есть основание ожидать усиления консервативных тенденций, ужесточения законов. Четкость и структура, жесткость и ограничения — неотъемлемые качества Сатурна. Будем надеяться, что это все же будет в разумных пределах — в этом случае, перемены пойдут вполне на пользу обществу. Разрешатся затянувшиеся проблемы и конфликты, восторжествует справедливость и правосудие.

Дни риска

Прогноз проблемных дней февраля, когда картина неба над нами неспокойна и не располагает к риску: полетам на самолете, лихачеству, слишком большим нагрузкам, началу важных дел. В эти даты будьте особенно осторожны!

Опасные дни февраля - 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23.

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