Отравленные газом: США давят Европу из-за РФ

Вашингтон не прекращает попыток добиться запрета на прокладку газопровода "Северный поток-2", который должен транспортировать газ в обход Украины. "Этот проект представляет собой угрозу общей безопасности и стабильности Европы в энергетической политике и является частью "плана России по монополизации поставок энергоносителей". С таким заявлением выступил в ходе визита в Варшаву госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Заявление госсекретаря США не случайно прозвучало в столице Польши. Премьер-министр этой страны Матеуш Моравецкий является одним из ярых противников энергетического проекта. Мотивы Вашингтона также понятны: именно США стремятся за счет уменьшения зависимости Европы от российского газа увеличить свой экспорт сжиженного газа в страны Старого Света.

Вместе с тем недавно десять стран в Совете ЕС выступили за принятие директивы, которая может заблокировать строительство российского газопровода. Это страны Прибалтики и Восточной Европы. Больше других опасается реализации проекта Украина, так как в этом случае, по данным американского журнала Forbes, Киев лишится 10% своего бюджета: мимо него будут идти доходы за транзит российского газа в Европу.

Недавно к числу противников проекта неожиданно присоединилась Дания: парламент страны принял закон, который разрешает правительству запретить прокладку газопровода через свои территориальные воды. Это означает, что, возможно, придется менять маршрут трубопровода. Такой поворот не пугает операторов, у которых имеется альтернативный вариант. За продолжение строительства магистрали выступают Бельгия, Австрия, Голландия и Германия.

Главным лоббистом проекта продолжает оставаться Германия, которая является локомотивом экономического развития Европы, и позиция Берлина может сыграть решающую роль в судьбе проекта. Проблема, однако, в том, что в ФРГ продолжается политический кризис: вот уже несколько месяцев лидеры блока ХДС/ХСС Ангела Меркель и Хорст Зеехофер не могут договориться с председателем СДПГ Мартином Шульцом о создании правящей коалиции. Как ни странно, от будущего состава этой коалиции зависит судьба "Северного потока-2".

До недавних парламентских выборов в ФРГ Ангела Меркель могла единолично одобрить проект. Однако после создания коалиции ей придется считаться с мнением руководства СДПГ. А Мартин Шульц не проявляет особого энтузиазма по поводу реализации проекта. Тем более что две крупные экологические организации ФРГ на днях призвали официальный Берлин остановить строительство газопровода. Экологи утверждают, что он угрожает экологической системе Балтийского моря, и намерены добиваться запрета на его прокладку в судебном порядке.

Еще в июле 2017 года Конгресс США одобрил санкции против РФ, затрудняющие финансирование прокладки российских трубопроводов со стороны европейских инвесторов. Тем не менее четверо европейских участников проекта намерены продолжить участие в проекте стоимостью в 9,5 млрд долларов.

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