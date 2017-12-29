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Автор Игорь Буккер

Запретный манускрипт: найдены тайные откровения Иисуса

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Были ли у Иисуса единокровные братья и сестры — такой же старый вопрос, как и само христианство. Сам Спаситель ответил на него: "Матерь и братия мои суть слушающие и исполняющее слово Божие". Однако любопытному человеческому естеству интересно заглянуть в замочную скважину Святого семейства. Благодаря этому рождаются открытия.

Так всплыли имена братьев Иисуса — Иакова, Иосии, Иуды и Симеона, как полагают современные протестантские богословы, которые ссылаются на Евангелие от Марка. И евангелист Матфей упоминает эти четыре имени: Иаков, Иосий (вариант: Иосиф), Симон и Иуда.

В послании к Галатам апостол Павел пишет, что вместе с апостолом Петром почитались столпами церкви и апостолы Иаков и Иоанн. Святой Иаков (один из дней памяти которого выпадает на 1 января) был сыном Иосифа Обручника от его первой жены и потому в Евангелии называется братом Господним. Согласно преданию, Господь Иисус Христос явился ему после своего воскресения и поставил его епископом Иерусалимской церкви.

С точки зрения католиков, упомянутые в евангельской истории братья и сестры Господа, по причине девственности Марии состояли с Иисусом в двоюродном родстве. Этого мнения в IV веке придерживался блаженный (святой у католиков) Иероним: "Мы считаем братьев Господних не детьми Иосифа, но двоюродными братьями Спасителя, детьми Марии, тетки Господней, которая называется еще матерью Иакова малаго и Иосии, которая была женою Алфея".

Благодаря тому, что такой взгляд разделял другой авторитет западной церкви — блаженный Августин, эта точка зрения стала преобладать в католицизме.

Один из ранних отцов церкви, живший примерно в тоже время, Епифаний Кипрский (или Саламский) утверждал, что братья Господни были детьми Иосифа Обручника от первой его жены (в апокрифических евангелиях называемой то Эстою, то Соломиею, из колена Иудина). Это взгляд преобладал в церкви Восточной.

Например, еретики антидикомарианиты, отрицавшие приснодевство Богоматери и необходимость ее почитания, высказывались в том смысле, что братья Господни были плотскими братьями Иисуса Христа, детьми Марии, Матери Божией, и Иосифа, рожденными ею после Иисуса Христа — первенца. В новое время этот взгляд разделяли многие протестантские ученые.

Специалист по толкованию Нового Завета в Асберийской Богословской семинарии (Asbury Theological Seminary, штат Кентукки) профессор Бен Уитерингтон III (Ben Witherington III) полагает, что Иаков и Иисус были родными братьями.

"В Новом Завете ничего не говорится о Марии как о Приснодеве, — утверждает Уитерингтон, — там говорится, что она, будучи девственницей, зачала Иисуса, и, конечно, там подразумевается, что у нее после этого были другие дети, и они на самом деле его братья и сестры".

В конце 2017 года два исследователя Библии из Техасского университета в Остине Джеффри Смит (Geoffrey Smith) и Брент Ландау (Brent Landau) сделали находку в архиве Общества исследования Египта при Оксфордском университете. Он является частью собрания древних рукописей, обнаруженного в 1945 году вблизи египетского поселения Наг-Хаммади. Ученым попался в руки манускрипт с тайными откровениями Иисуса своему "брату" Иакову — также известному, как Иаков Праведный.

Исследователи были поражены тем, что перед ними оказался фрагмент новозаветного апокрифа, известного как "Первый апокалипсис (откровение) Иакова", но написанный не на коптском, а на греческом языке. Ранее специалистам встречались лишь фрагменты исключительно в переводах на коптский язык.

Текст "Первого апокалипсиса Иакова", написанный примерно полторы тысячи лет назад, в 367 году нашей эры Афанасием Великим, архиепископом Александрийским, был признан апокрифическим. Не вдаваясь в сложную научную полемику, что называть апокрифическими евангелиями, сошлемся на определение нашего современника отца Александра Меня.

Этот православный священник называл апокрифической художественную литературу, тематически связанную с библейской историей. Добавим -действующими лицами которой являются персонажи Святого писания, хотя сам текст туда не вошел. Но главное, когда-то сам этот текст претендовал на роль источника веры или воспринимался таковым.

В самом начале "Первого откровения Иакова" читаем: "Иаков, мой брат. Ибо не без причины я назвал тебя своим братом, хотя ты не мой брат в материи".

По мнению Смита, их с Ландау открытие наглядно показывает, что ранние христиане не только читали, но и изучали сакральные тексты задолго до того, как они были официально запрещены высокопоставленными церковниками.

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