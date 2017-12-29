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Автор Александр Артамонов

Бабушкины секреты: почему в новогоднюю ночь лучше спать

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Медики считают, что средняя продолжительность женского сна длиннее, чем у мужчины. Женщины должны спать от семи до девяти часов и тогда они долго будут сохранять молодость. Мужчинам можно ограничиваться шестью-семью часами сна. А еще пару столетий назад все было по-другому.

Новогодний
Виктор Габриэль Гилберт. Спящая красавица.

Гормон радости и удовольствия — эндорфин — при недостатке сна в мозгу у человека не выделяется. Соответственно, не выспавшийся человек чувствует себя несчастным. Поэтому многие женщины главным занятием в новогодние праздники называют долгий сон. Эндорфина в эти дни вырабатывается больше, если сну предшествует секс. Не случайно статистика утверждает, что дети чаще всего рождаются в сентябре.

Подобное поведение и стандарты были совсем не типичны для наших пращуров. В России полгода царит плохая погода, сопровождаемая недостатком светового дня. Достаточно сказать, что при летнем солнцестоянии продолжительность дня в средних широтах равняется 17 часам, а в районе 22 декабря, в период зимнего солнцестояния, она не превышает и 7. Самый короткий световой день в Московской области равен 6 часам 59 минутам.

Так как человек напрямую зависит от солнечного света, то он, естественно, впадает зимой в состояние, близкое к спячке. Тем не менее, это правило совсем не работает в современных городах, так как электричество нарушает природные ритмы и сбивает наши биологические часы.

Именно об этом рассуждает в своих публикациях историк Роджер Экирх. В течение 15 лет он пытался разобраться в том, во сколько же предки отходили ко сну. Ему удалось выяснить, что ничего подобного сегодняшнему восьмичасовому сну прабабушки и прадедушки не знали! Но они нередко находились в постелях едва ли не по полсуток! Причем происходило это совсем в другом ритме.

Так, историк установил, что еще в XIX столетии, сразу после захода солнца, поголовно все ложились спать. В среднем, это происходило в 20:00. После трех- или четырехчасового сна предки просыпались. Поздний вечер проводили по-разному: ходили в гости, молились или занимались сексом, а также пили чай. Потом ночное бдение заканчивалось, и все опять отходили ко сну часа на четыре.

Получается, что восьмичасовой сон был бимодальным, заключает Экирх. Он был разбит на два периода. Поэтому в старой литературе нередко и встречаются термины "первый сон" и "второй сон". Такой ритм хорошо способствовал и отдыху центральной нервной системы, и деторождению. Наш же современный сон напрямую позаимствован из прусской казармы времен Фридриха Великого и его отца. Солдат был обязан подниматься в четко обозначенное время и уж никак не мог шататься ночью по казарме.

Популяризатор научных теорий Крейг Кослофский также отметил забавный феномен цикличного архаичного бимодального сна в своем труде "Вечерняя империя" (Evening's Empire). Электрический свет мешает людям следовать своей природе. Но если его убрать, что и было сделано в ходе описанного писателем эксперимента для группы из 15 добровольцев, то достаточно быстро люди возвращались именно ко сну из двух отрезков с творческой, сексуальной или философской активностью в промежутке между ними.

Поэтому профессор циркадной нейробиологии Рассел Фостер (Russell Foster) предлагает не нервничать, если вы склонны просыпаться перед рассветом. Просто полежите и почитайте, вместо того, чтобы вертеться с боку на бок. Такой ритм только доказывает, что организм пришел в оптимальное состояние и находится на пике формы.

К другим забавным особенностям пращуров относится любовь к высоким подушкам, позволявшим людям спать в полусидячем положении. Одно из объяснений тех лет касалось бытовавшего суеверия, что спящий на спине человек похож на мертвого. Так что ангел смерти мог не разобраться и, перепутав, забрать его.

А вот любовь к ночным колпакам и теплым ночным туфлям у европейцев легко объяснима. В каменных домах КПД камина, в отличие от печи, не превышает и 7%, так как очаг такого типа снабжен прямоточной тягой. Все тепло сразу уходило, а в комнатах царил зверский холод.

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