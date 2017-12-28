Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Авторские статьи
Авто Телебашня Занимательные Новости Шоу-бизнес Спорт MoneyTimes.ru Общество Экономика Наука Политика Мир Россия Культура Politonline.ru Здоровье Yoki.ru Красота Моя семья Происшествия bigness Путешествия События недели Религия Экспертное мнение Видео
Автор Игорь Буккер

Ноев ковчег: похоже, его снова нашли

Авторские статьи

Американский профессор из штата Калифорния Пол Эсперанто (Paul Esperante) объявил о том, что знает место, где находится Ноев ковчег. По его словам, надо лишь тщательно исследовать площадки вокруг горы Арарат в Турции. А когда ковчег найдут, его сделают доступным для туристов.

Ноев ковчег, согласно Библии, после 150 дней плавания "остановился на горах Араратских". Ной с семьей был избран Богом, вознамерившимся уничтожить развратившееся человечество. Всего на корабле спасения оказалось восемь человек. О ковчеге нет смысла много рассказывать — о нем снимают документальные и художественные фильмы, он присутствует в компьютерных играх.

Можно напомнить размеры судна, построенного прямым потомком Адама, десятым и последним допотопным патриархом Ноем. Итак, он имел следующие параметры: 300 локтей, 50 локтей и 30 локтей. В переводе на метрическую систему: 155 метров длины, 26 метров ширины и 16 метров высоты.

Кроме библейской Книги Бытия о ковчеге сообщали светские авторы. Вавилонский летописец Бероес в 275 году до н. э. писал, что Ноев ковчег находится на Арарате. В "Истории иудейской войны" этот факт отмечен Иосифом Флавием. Говорили о нем полулегендарный Марко Поло и автор "Путешествия в Московию и Персию" Адам Олеарий.

Обломки какого-то громадного сооружения на склонах Арарата в 1916 году видели русские авиаторы, а также солдаты и офицеры 19-го Петропавловского полка, оборонявшие в годы Первой мировой войны Араратский перевал.

В 1949 году под эгидой ЦРУ была проведена аэрофотосъемка горы Арарат с высоты 4 600 метров. Снимки рассекретили лишь в 1995 году. На них видна некая темная масса длиной 140 метров. Низкое качество изображения не позволяет судить о том, что она под собой скрывает.

Примерно полвека назад группа французских археологов на высоте около 4 тысяч метров обнаружила деревянные артефакты. Остатки доски приняли за часть ковчега. Однако радиоуглеродный анализ, проведенный в пяти лабораториях, показал, что деревяшка может быть датирована 800 годом до н. э., а это слишком ранний срок для Всемирного потопа.

В 2010 году группа евангельских христиан утверждала, что на горе Арарат нашла следы судна, сработанного библейским праведником. Однако их слова были решительно отклонены большинством экспертов из-за нехватки реальных доказательств.

Были и другие экспедиции с похожим результатом. И вот теперь очередной — на этот раз калифорнийский — "охотник за ковчегом" полагает, что нашел новые доказательства, которые можно предъявить научному сообществу. Пол Эсперанто сделал громкое заявление на международном симпозиуме в турецком городе Агры (Ağrı), где собрались более сотни исследователей со всего мира.

"Мой замысел заключается в том, чтобы посетить прилегающие к горе окрестности с целью найти подсказки о произошедшей в прошлом катастрофе", — сказал в беседе с журналистами Daily Mail профессор Пол Эсперанто.

Уверенный в своей правоте профессор на страницах издания Express еще минувшей весной сообщал, что требуется больше "скрупулезной и серьезной научной работы на месте". Настоятельно советовал привлечь на всестороннее расследование международные инвестиции.

"Как только научное сообщество узнает о существовании Ноева ковчега на горе Арарат, мы сможем сделать его доступным для широкой публики", — пообещал профессор Эсперанто. При этом предостерег от преждевременных и скоропалительных выводов о том, что на самом деле может представлять собой находка.

Преподаватель древней истории в Оксфордском университете Николас Перселл (Nicholas Purcell) в беседе с корреспондентом MailOnline назвал эти заявления "обычной чепухой".

"Если бы 2 800 лет до н. э. наводнение покрыло бы территорию Евразии толщей воды в 12 000 футов (3 700 метров), то, как бы могли существовать на протяжении многих столетий сложные общества Египта и Месопотамии?" — задался риторическим вопросом Перселл.

Ему вторил доктор философии Сиднейского университета Эндрю Снеллинг (Andrew Snelling). Будучи креационистом, то есть человеком, признающим сотворение мира по Библии, он заявил, что гора Арарат не может быть местоположением ковчега, потому что она сформировалась после того, как паводковые воды отступили.

Британский археолог Майк Питт (Mike Pitt) еще в 2010 году отметил: "Если бы 4 800 лет назад случился потоп, способный поднять огромный корабль на 2,5 мили (4 км) на гору, я думаю, что по всему миру остались бы существенные геологические доказательства этого наводнения. А их нет".

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!


Турцию лишат Арарата?
Темы горы библия
Актуальная аналитика
Общество
Психолог: современные подростки не смогут общаться и любить
Здоровье
Как не свалиться под новогодний стол
Политика
Сюрпризы 2017 года: герои и антигерои России
Читательский топ
Опубликовано видео "невозможного полета" Миг-29
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Украина признала, что не будет платить после арбитража с "Газпромом"
Европейцы выгоняют украинских "зробитчан" пинками и оскорблениями
В Генштабе рассказали, как F-22 мог начать войну США и России
Сейчас читают
Новейшая российская боевая техника: РЛК "Зоопарк-1"и убийца авианосцев Супер-Пиранья-2
Армия
Новейшая российская боевая техника: РЛК "Зоопарк-1"и убийца авианосцев Супер-Пиранья-2 Видео 
Закавказский тупик: что делать с "бездорожьем" между Арменией и РФ
Авторские статьи
Закавказский тупик: что делать с "бездорожьем" между Арменией и РФ Видео 
Французский инвестор Александр Гарез: Россия научилась играть по правилам
Мир
Французский инвестор Александр Гарез: Россия научилась играть по правилам
Взрыв газа в Австрии: украинская труба — всё
Газ
Взрыв газа в Австрии: украинская труба — всё Видео 
Ноев ковчег: похоже, его снова нашли
Авторские статьи
Ноев ковчег: похоже, его снова нашли Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Опубликовано видео "невозможного полета" Миг-29

Истребитель МиГ-29 ВВС Сирии выполнил маневр на предельно малой высоте. Видео этого момента появилось на днях в сети.

Опубликовано видео "невозможного полета" Миг-29
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Выборы
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Экономика
Украина признала, что не будет платить после арбитража с "Газпромом"
Экономика
Европейцы выгоняют украинских "зробитчан" пинками и оскорблениями
Выборы
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России

Евросоюз отреагировал на решение российского ЦИК относительно участия Алексея Навального в президентских выборах. Судя по реакции, в Брюсселе уже все решили.

Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
ЕС будет ломать беженцев: "Пусть принимают евроислам!"
Экспертное мнение
ЕС будет ломать беженцев: "Пусть принимают евроислам!"
Авторские статьи
Полетели головы: "узбекский Горбачев" зачищает элиту
Выборы
Навальный уходит в "нах-нах"
Мир
В МИД России рассказали о перспективах признания ДНР и ЛНР

Власти Украина намеренно выталкивают регион из состава страны вместо продуманной реинтеграции, заявил заместитель главы МИД РФ Григорий Карасин.

В МИД России рассказали о перспективах признания ДНР и ЛНР
Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ
Российская литература
Секрет "Архипелага ГУЛАГ" хранится в архивах ЦРУ
Мир
СМИ: российских спортсменов лишили Олимпиады после экспертизы, проведенной студентами
Выборы
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Любовь Степушова Сюрпризы 2017 года: герои и антигерои России Любовь Степушова Игорь Буккер Ноев ковчег: похоже, его снова нашли Игорь Буккер Юрий Носовский Новогодняя елка: угроза под каждой веткой Юрий Носовский
Комментарии
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Госархив подтвердил беременность Матильды от царя Николая II
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Россия нашла аргентинскую подлодку
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Путин приказал ликвидировать террористов после вызова в Питере
Задолбало слово "Навальный"!
Задолбало слово "Навальный"!
Сюрпризы 2017 года: герои и антигерои России
Путин приказал ликвидировать террористов после вызова в Питере
СМИ: Путин не поедет на истерзанную Олимпиаду-2018
СМИ: Путин не поедет на истерзанную Олимпиаду-2018
Сюрпризы 2017 года: герои и антигерои России
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Сюрпризы 2017 года: герои и антигерои России
Focus раскрыл ответы женщин о влечении к мужчинам
Сюрприз: Евросоюз назвал условие честных выборов в России
Задолбало слово "Навальный"!
Изнасилованную петербурженку выгнали на мороз из московской сауны
Интересное в фото Все >
Как дожить до 100 лет 8 Фото Как дожить до 100 лет
Очумелые свадьбы 8 Фото Очумелые свадьбы
8 призраков вокруг нас 8 Фото 8 призраков вокруг нас
Сексуальные чертовки 8 Фото Сексуальные чертовки
Страшно, аж жуть! 6 Фото Страшно, аж жуть!
Мужское Все >
Модернизированный МиГ-35 срочно идет в серию
Модернизированный МиГ-35 срочно идет в серию
Новая подлодка " Борей-Б" сможет завалить авианосец
Новая подлодка " Борей-Б" сможет завалить авианосец
Простейший аккумулятор. Технология изготовления и испытание
Собираем аптечку в поход
Десять советов по комплектованию НАЗа
Домашний сироп от простуды и гриппа
Когда организм просит о помощи. Важные сигналы
Мази на все случаи жизни. Рецепты народной медицины
6 типов личности, вступающих во внебрачные связи
6 типов личности, вступающих во внебрачные связи
Как пережить кризис среднего возраста
Как пережить кризис среднего возраста
6 ошибок в разговоре
6 ошибок в разговоре
Вредные привычки, которые могут загубить отношения
Вредные привычки, которые могут загубить отношения
Из чего состоит счастье джентльмена
Из чего состоит счастье джентльмена
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
Перекос в жиме лежа
Перекос в жиме лежа
Упражнения для красивых ягодиц
Упражнения для красивых ягодиц
Шокирующие методы накачки массы о которых вы могли не знать
Шокирующие методы накачки массы о которых вы могли не знать
Пару слов о правильном беге
Пару слов о правильном беге
10 привычек, способствующих приумножению Вашего здоровья
10 привычек, способствующих приумножению Вашего здоровья
Оружие Все >
Как воевать с "Черными дроздами" 6 Фото Как воевать с "Черными дроздами"
10 стервятников США 10 Фото 10 стервятников США
Небесные "Красные стрелы" 7 Фото Небесные "Красные стрелы"
Что могут МиГи-31 на Камчатке 7 Фото Что могут МиГи-31 на Камчатке
Списанные "ястребы" 8 Фото Списанные "ястребы"
История и современность Все >
Наследие
В Рождество все немного волхвы

Мистерия воплощения Богочеловека Иисуса от Девы Марии в загоне для скота каждый год сверкает для нас подобно рождению Сверхновой. В этом празднике в один многоцветный, искрящийся клубок сошлось непостижимое шествие Рождественской звезды, пение ангелов, добрые образы простецов-пастухов и по-восточному сказочные фигуры волхвов, пришедших поклониться младенцу Христу.

В Рождество все немного волхвы
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Загадки боярыни Морозовой
Загадки боярыни Морозовой
Лев — синоним трусости!
Лев — синоним трусости!
Поражение императора: почему Наполеон проиграл в России
Поражение императора: почему Наполеон проиграл в России
Список самых странных русских обычаев с точки зрения Запада
Список самых странных русских обычаев с точки зрения Запада
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2017, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался