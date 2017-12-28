Ноев ковчег: похоже, его снова нашли

Американский профессор из штата Калифорния Пол Эсперанто (Paul Esperante) объявил о том, что знает место, где находится Ноев ковчег. По его словам, надо лишь тщательно исследовать площадки вокруг горы Арарат в Турции. А когда ковчег найдут, его сделают доступным для туристов.

Ноев ковчег, согласно Библии, после 150 дней плавания "остановился на горах Араратских". Ной с семьей был избран Богом, вознамерившимся уничтожить развратившееся человечество. Всего на корабле спасения оказалось восемь человек. О ковчеге нет смысла много рассказывать — о нем снимают документальные и художественные фильмы, он присутствует в компьютерных играх.

Можно напомнить размеры судна, построенного прямым потомком Адама, десятым и последним допотопным патриархом Ноем. Итак, он имел следующие параметры: 300 локтей, 50 локтей и 30 локтей. В переводе на метрическую систему: 155 метров длины, 26 метров ширины и 16 метров высоты.

Кроме библейской Книги Бытия о ковчеге сообщали светские авторы. Вавилонский летописец Бероес в 275 году до н. э. писал, что Ноев ковчег находится на Арарате. В "Истории иудейской войны" этот факт отмечен Иосифом Флавием. Говорили о нем полулегендарный Марко Поло и автор "Путешествия в Московию и Персию" Адам Олеарий.

Обломки какого-то громадного сооружения на склонах Арарата в 1916 году видели русские авиаторы, а также солдаты и офицеры 19-го Петропавловского полка, оборонявшие в годы Первой мировой войны Араратский перевал.

В 1949 году под эгидой ЦРУ была проведена аэрофотосъемка горы Арарат с высоты 4 600 метров. Снимки рассекретили лишь в 1995 году. На них видна некая темная масса длиной 140 метров. Низкое качество изображения не позволяет судить о том, что она под собой скрывает.

Примерно полвека назад группа французских археологов на высоте около 4 тысяч метров обнаружила деревянные артефакты. Остатки доски приняли за часть ковчега. Однако радиоуглеродный анализ, проведенный в пяти лабораториях, показал, что деревяшка может быть датирована 800 годом до н. э., а это слишком ранний срок для Всемирного потопа.

В 2010 году группа евангельских христиан утверждала, что на горе Арарат нашла следы судна, сработанного библейским праведником. Однако их слова были решительно отклонены большинством экспертов из-за нехватки реальных доказательств.

Были и другие экспедиции с похожим результатом. И вот теперь очередной — на этот раз калифорнийский — "охотник за ковчегом" полагает, что нашел новые доказательства, которые можно предъявить научному сообществу. Пол Эсперанто сделал громкое заявление на международном симпозиуме в турецком городе Агры (Ağrı), где собрались более сотни исследователей со всего мира.

"Мой замысел заключается в том, чтобы посетить прилегающие к горе окрестности с целью найти подсказки о произошедшей в прошлом катастрофе", — сказал в беседе с журналистами Daily Mail профессор Пол Эсперанто.

Уверенный в своей правоте профессор на страницах издания Express еще минувшей весной сообщал, что требуется больше "скрупулезной и серьезной научной работы на месте". Настоятельно советовал привлечь на всестороннее расследование международные инвестиции.

"Как только научное сообщество узнает о существовании Ноева ковчега на горе Арарат, мы сможем сделать его доступным для широкой публики", — пообещал профессор Эсперанто. При этом предостерег от преждевременных и скоропалительных выводов о том, что на самом деле может представлять собой находка.

Преподаватель древней истории в Оксфордском университете Николас Перселл (Nicholas Purcell) в беседе с корреспондентом MailOnline назвал эти заявления "обычной чепухой".

"Если бы 2 800 лет до н. э. наводнение покрыло бы территорию Евразии толщей воды в 12 000 футов (3 700 метров), то, как бы могли существовать на протяжении многих столетий сложные общества Египта и Месопотамии?" — задался риторическим вопросом Перселл.

Ему вторил доктор философии Сиднейского университета Эндрю Снеллинг (Andrew Snelling). Будучи креационистом, то есть человеком, признающим сотворение мира по Библии, он заявил, что гора Арарат не может быть местоположением ковчега, потому что она сформировалась после того, как паводковые воды отступили.

Британский археолог Майк Питт (Mike Pitt) еще в 2010 году отметил: "Если бы 4 800 лет назад случился потоп, способный поднять огромный корабль на 2,5 мили (4 км) на гору, я думаю, что по всему миру остались бы существенные геологические доказательства этого наводнения. А их нет".

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