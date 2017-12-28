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Автор Юрий Носовский

Новогодняя елка: угроза под каждой веткой

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Установка традиционной новогодней елки может привести к жутким неприятностям. Такое мнение высказали сотрудники университета Саймона Фрейзера из Канады. Они опубликовали рекомендации для желающих установить дома вечнозеленое дерево. Но есть несколько причин не доверять этим страшилкам.

Ученые установили, что искусственные елки, сделанные из пластика, выделяют в воздух фталаты. Вещества, придающие мягкость и эластичность пластиковым изделиям, способны спровоцировать бесплодие у мужчин. Однако опасные фталаты находятся в любых изделиях на основе поливинилхлорида и ряда других пластмасс. И с ними мы контактируем постоянно. Например, покупая в соответствующей таре газированную воду или пиво.

Опасность возникновения бесплодия у представителей сильного пола от новогодних елок, чей век недолог, значительно эфемернее, чем от пива. И не только из-за бутылочного пластика, но и от собственного эстрогенного эффекта хмеля, из которого пиво готовится. Эстрогены, женские половые гормоны, как известно, — антагонисты тестостерону, гормону мужскому. Из-за относительного недостатка тестостерона может уменьшиться концентрация сперматозоидов в семенной жидкости.

От елочного пластика у людей могут начать слезиться глаза, установили ученые. Во-первых, не у всех. И не от каждого вида пластика. Но тем же эффектом могут обладать многие другие предметы, которые мы используем в быту: например, мебель из ДСП, чья стружка пропитана довольно агрессивным химикатом. Рецепт на случай приобретения "пахучей" елки прост — нужно хотя бы несколько дней проветрить ее на балконе.

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Еще ученые установили, что лесные красавицы могут быть заражены зловредным грибком. Он грозит веселящимся людям разными неприятностями, вплоть до развития астмы.

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Но так ли уж страшны елочные микроорганизмы? Конечно, нет. В противном случае даже прогулка в хвойном лесу считалась бы запретной. Но воздух в таких лесах, наоборот, очень полезен, в том числе и для больных, в частности, туберкулезом. Ведь ели и сосны также выделяют мощнейший природный антибиотик — эфирные масла и смолу.

У некоторых людей может быть аллергия на елочные грибки или на саму хвою — так от этого никто не застрахован! Просто надо помнить, что аллергия и даже астма может быть вызвана даже книжной и обычной пылью, фруктами, шерстью животных и еще тысячей других факторов. Стерильным воздух может быть разве что в операционных, но там новогодний праздник не устроишь.

Угроза найдена и в елочных гирляндах — они могут содержать в своих шнурах повышенное количество свинца, об этом предупреждают ученые фонда Корнелла. Специалисты не запрещают украшения, но советуют проверять их на безопасность. Видимо, подразумевается, что у любого человека дома находится небольшая химическая лаборатория для экспресс-анализа или же он станет оплачивать дорогостоящую экспертизу копеечного украшения.

Свинец, даже действительно превышающий допустимые концентрации в шнурах для елочных гирлянд, сам по себе не опасен. Шнуры сверху покрыты той же пластмассой, светодиодные лампочки потребляют микроскопическое количество энергии, а потому не нагреваются и не способствуют испарению чего-то токсичного в воздух. Вот если начнет гореть изоляция гирлянды, — это будет проблема.

И, конечно, главная причина не отказываться от новогодней елки — это мощнейший заряд бодрости на все последующие 12 месяцев. Новый год, согласно опросам россиян, является самым любимым праздником, а зеленое деревце играет на нем одну из важнейших ролей. Уберите ее — и что останется, даже с оливье, шампанским и боем курантов? Так — разновидность обычной вечеринки, без положенного привкуса доброго волшебства, сказки и воспоминаний безоблачного детства.

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